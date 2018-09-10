15 сентября в Казани стартуют сельхозярмарки

В субботу, 15 сентября, в Казани начнут работать сельскохозяйственные ярмарки. Торговля будет вестись на 14 площадках по субботам с 6.00 до 12.00—14.00.

В расширенном формате ярмарки будут проходить на семи площадках: в Авиастроительном районе — по ул. Ленинградской, 27, возле торгового центра «Бахетле», в Вахитовском — по ул. Татарстан, 53, перед сквером Тинчурина, в Кировском районе по ул. Краснококшайской, 150, перед торговым центром «Ягодная слобода», в Ново-Савиновском районе — по пр. Ямашева,71а, возле торгового центра «Бахетле», в Приволжском районе — по пр. Победы, 50а, перед культурным центром «Чулпан», в Советском районе — на территории агропарка «Казань» и в микрорайоне Дербышки, по ул. Липатова, 7.

Излишки выращенной продукции дачники и садоводы смогут продать на площадках по адресам: ул. Беломорская, 69, ул. Ильича, 1, ул. Батыршина, 20, ул. Лаврентьева, 10, ул. Фучика, 72, ул. Закиева, 12, а также на пересечении улиц Фучика и Ломжинской.

Ранее в Казани утвердили девять площадок для проведения ежедневных сельскохозяйственных ярмарок.