В Казани осудили мать трех детей-попрошаек

Фото: "Реальное время"

Наказал новым условным сроком в 2 года и 3 месяца жительницу Казани с семью судимостями Вахитовский райсуд. Как выяснило «Реальное время», мать троих несовершеннолетних детей наказана за вовлечение их в попрошайничество и кражу.



Судом установлено, что с марта 2019-го по апрель 2020 года двух дочек и сына обвиняемой (старшей 12, младшему — 10 лет) восемь раз задерживали за попрошайничество у торговых центров «Бахетле» на улице Павлюхина и Оренбургском тракте. Причем, именно неработающая мать, согласно приговору, демонстрировала детям пример — как выпрашивать у посторонних продукты питания «в целях паразитического существования».

Также в суде установлено — сама обвиняемая у входа в «Бахетле» тайно похитила сумку с ноутбуком из чужой тележки для продуктов, ущерб владелице оценили в 17,5 млн рублей.

Вину подсудимая полностью признала и заявила ходатайство о рассмотрении ее дела в особом порядке. Представители прокуратуры Вахитовского района не возражали.

Этот приговор стал восьмым в криминальной биографии многодетной казанской матери за последние 2,5 года. Но ранее за кражи и покушения на грабеж ее наказывали только штрафами в 5 тысяч и 250-400 часами обязательных работ. Теперь в случае рецидива Анастасию Х. ждет замена условного срока реальным.

Ранее «Реальное время» рассказывало о бизнесе калек с протянутой рукой на казанских перекрестках.