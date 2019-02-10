Башкирская неделя: Хабиров и бизнес, Lamborghini за 21 млн и «Пышка» против «Бахетле»

События уходящих 7 дней в Башкортостане

На минувшей неделе врио главы Башкирии Радий Хабиров встретился с предпринимателями, сравнив в разговоре с ними бизнес со священной коровой и признав превосходство казанской сети «Бахетле» над уфимской «Пышкой». Тем временем республика проявила повышенную активность в законотворческой сфере — за несколько дней появилось несколько новостей о законодательных инициативах от РБ. Кроме того, начались работы по нормализации экологической обстановки в Сибае, форвард «Салавата Юлаева» купил единственный в регионе Lamborghini Urus I, а конфликт правозащитников с главным адвокатом Башкирии получил продолжение в Верховном суде РБ. Подробности — в обзоре «Реального времени».

Хабиров и предприниматели

В среду, 5 февраля, врио главы РБ Радий Хабиров провел встречу с предпринимателями в формате «Бизнес-клуба». Одним из самых растиражированных его высказываний на этом мероприятии стали слова о бизнесе как священной корове.

«Одна из форм нашей поддержки — это создание для начала просто дружественной атмосферы, чтобы бизнес чувствовал себя хорошо, чтобы мы уважительно к нему относились, как к священной корове. Чтобы мы его поддерживали, холили и лелеяли», — сказал врио главы региона.

Кроме того, Хабиров рассказал о решении выкупить банкротящийся бизнес-центр «Салават Юлаев» за бюджетные средства. БЦ должен стать Домом предпринимательства.

Владелица уфимской сети «Пышка» Расима Мусина попросила врио главы республики посодействовать в продвижении на рынок Москвы. Она уверена, что башкирские производители не уступают в качестве лидерам рынка, но проигрывают в умении преподнести себя. «В том же «Бахетле» лучше маркетинг и удобнее интерфейс», — признал Хабиров.

Учредитель УК «Аркада» Дамир Мугинов рассказал врио главы РБ о планах открыть агропарк под Уфой. Он обещал предоставлять землю бесплатно для инвесторов, развивающих сельское хозяйство.

Первую строчку рейтинга занимает ООО «Башнефть-добыча», заключившее за год 10 контрактов на 45,88 млрд рублей. Фото bazhneft.ru



Короли госзаказа Башкирии

«Реальное время» проанализировало госзакупки в Башкирии за 2018 год. Десятка крупнейших подрядчиков заключила контракты на общую сумму 155,4 млрд рублей. Первую строчку рейтинга занимает ООО «Башнефть-добыча», заключившее за год 10 контрактов на 45,88 млрд рублей. В тройку лидеров вошли также ООО «Газпром межрегионгаз» (42,1 млрд рублей) и ПАО «Транснефть» (22,1 млрд рублей).

Из топ-10 поставщиков по госконтрактам в регионе не связаны с нефтью и газом лишь три компании: АО «Башкиравтодор», ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» и ООО «Дортрансстрой».

Законодательные инициативы

На прошедшей неделе Башкирия отметилась несколькими громкими законопроектами. В частности, депутаты Госсобрания — Курултая РБ предложили ввести уголовную ответственность за препятствование работе адвоката. Подготовлен документ, предлагающий дополнить статью 294 УК РФ, которая уже предполагает наказание за вмешательство в деятельность прокурора, следователя или лица, производящего дознание.

В МЧС Башкирии попросили сделать обязательной установку газоанализаторов. На фоне взрыва подъезда в Магнитогорске спасатели убеждены, что подобная мера повысит безопасность в жилых домах.

Радий Хабиров рассказал о планах подготовить законопроект о материальном стимулировании работодателей, проводящих диспансеризацию сотрудников. «Мы готовим предложения по внесению изменений в закон об обязательном медицинском страховании по совершенствованию экономических механизмов стимулирования работодателей к улучшению здоровья работников», — сообщил врио главы РБ.

Радий Хабиров рассказал о планах подготовить законопроект о материальном стимулировании работодателей, проводящих диспансеризацию сотрудников. Фото glavarb.ru

Главный адвокат

Верховный суд РБ продолжает разбирательство по делу президента Адвокатской палаты Башкирии Булата Юмадилова, который вновь возглавил организацию в июле 2017 года. Истцы (пять правозащитников) утверждают, что по истечении срока президентства Юмадилова пост занял его помощник — адвокат Гафаров, который уже через 5 дней уступил место своему начальнику.

Кроме того, Юмадилова подозревают в причастности к продаже фиктивных адвокатских статусов. Еще в апреле 2018 года ФСБ задержала члена квалифкомиссии палаты Ромео Фарукшина, которого многие называли правой рукой Юмадилова.

Ситуация в Сибае

Работа по улучшению ситуации в Сибае наконец началась. Новый этап подтопления вредоносного карьера, из-за тления руды в котором город окутал смог, стартовал 8 февраля — рабочие Учалинского ГОКа вновь начали заливать в него смесь воды и грунта.

Кроме того, 50 детей отправились из Сибая в Ишимбайский пульмонологический санаторий. Это первая группа направленных на оздоровление ребят, которые проживают в домах, расположенных в 500 метрах от карьера.

Ситуацию омрачила смерть водителя, работавшего на добыче руды. Радий Хабиров распорядился оказать всю необходимую поддержку его семье, а мэр Сибая взял расследование гибели шахтера под личный контроль.

Работа по улучшению ситуации в Сибае наконец началась. Новый этап подтопления карьера стартовал 8 февраля. Фото sibay.bashkortostan.ru

Полицейские Раевки



Очередное видео с участием башкирских полицейских ославило Башкирию на всю страну. В Раевке на местном вокзале двое служителей порядка сбросили на пол старика, спавшего на скамейке. Запись успела разлететься по соцсетям, откуда попала и в СМИ. В МВД республики сообщили, что проводят проверку. По данным Следственного комитета, запись была сделана еще в 2017 году.

«Умный город»

Минстрой РФ решил протестировать на Башкортостане федеральный проект «Умный город». С 2019 по 2025 год в Уфе будут внедряться новые технологии для повышения энергоэффективности, снижения издержек и контроля работы дорожных служб.

Замминистра строительства РФ Андрей Чибис отметил, что перспективы в сотрудничестве с Башкирией увидели специалисты французской компании SUEZ.

Отставка с повышением

После долгих попыток отправить в отставку мэра Салавата Фарита Гильманова стало известно, что он все-таки покинет кресло главы администрации третьего города РБ. Чиновник станет замминистра промышленности и инновационной политики РБ.

Напомним, что еще в 2017 году прокуратура требовала уволить мэра в связи с утратой доверия. В 2018-м Следком провел доследственную проверку по заявлениям о препятствовании бизнесу. Однако чиновник тогда удержался в своем кресле. После смены главы республики многие наблюдатели предсказывали уход Гильманова.

Гильманов станет замминистра промышленности и инновационной политики РБ. Фото: Мирон Доровских / bashinform.ru

Lamborghini Urus, пятидневка и коррупционные города

Нападающий «Славата Юлаева» Антон Бурдасов купил себе новый Lamborghini Urus I. Это единственный экземпляр модели в республике, его стоимость оценивается в 21 млн рублей. В соцсетях появились снимки машины на стоянке ГИБДД.

Школы Башкирии начнут переходить на пятидневную учебную неделю с апреля. Однако большинство учреждений образования будут перестраиваться с 1 сентября. При этом глава Минобраза республики Айбулат Хажин подчеркнул, что решение о переходе на пятидневку школы должны принять самостоятельно.

Башкортостанский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями покинул главный врач Сергей Зайцев. Вероятнее всего, увольнение главы СПИД-центра связано со скандалами в учреждении. Заведующая аптекой «Центра-СПИД» подозревается в хищении лекарств.

Столица Башкирии попала в рейтинг самых коррупционных городов России. Однако Уфа заняла в нем «лишь» 24-ю строчку. Рейтинг был составлен на основе интервью жителей 30 городов в возрасте от 23 до 67 лет. Общая выборка составила 3,6 тыс. человек.