Сеть «Бахетле» снизила выручку впервые с 2009 года

Фото: ru.wikipedia.org / Алексеев Игорь Евгеньевич

Выручка сети супермаркетов «Бахетле» в 2017 году сократилась впервые с 2009 года. Это следует из данных аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

Основная операционная компания сети — ООО «Бахетле-1» — в прошлом году снизила выручку на 8,7%, до 8,53 млрд рублей. При этом валовая прибыль компании выросла до 1,88 млрд рублей (+9,6%).

Прибыль от продаж составила 318,6 млн рублей против убытка в размере 36,6 млн рублей годом ранее. Чистая прибыль за прошлый год выросла в 1,5 раза — до 63,87 млн рублей.

Выручка другой операционной компании сети, ООО «Бахетле-Алтуфьево», в 2017 году снизилась почти на 23%, до 2,1 млрд рублей. Чистая прибыль за этот же период упала с 25,3 млн рублей до 863 тыс. рублей.



В прошлом году сообщалось, что сеть «Бахетле» выставлена на продажу. Целиком она оценивается в 10 млрд рублей. Позднее стало известно, что компания X5 Retail Group отложила покупку московских магазинов «Бахетле», отдав предпочтение сети супермаркетов «О'Кей».