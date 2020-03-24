«650 рулонов исчезли за пару часов»: спрос на туалетную бумагу в Татарстане вырос в два раза

Заводам-производителям пришлось нарастить мощности и успокаивать паникеров — дефицит республике не грозит

Фото: Олег Тихонов

С прошлой недели татарстанцы массово скупают товары первой необходимости, в том числе и туалетную бумагу. Спрос на нее вырос в два раза, рассказали «Реальному времени» представители двух из четырех заводов-производителей в республике, однако заверили, что запасов достаточно для потребностей рынка. Конечно, паникеров успокоить трудно и для них даже придумали обидный термин: Covidiot (производное от COVID-19 и слова «идиот», — прим. ред.). Поэтому, чтобы никто не ошибался в расчетах: сколько изделий брать на период самоизоляции, в Великобритании запустили калькулятор туалетной бумаги. Возможно, интереса специфическому товару добавил и популярный челлендж «Оставайся дома», в котором футболисты со всего мира чеканят рулоном туалетной бумаги будто футбольным мячом.

«650 рулонов туалетной бумаги исчезли за пару часов»

В последнюю неделю по всей России, и в Татарстане в частности, в связи с эпидемией коронавируса и опасений граждан о возможном введении карантина, покупатели начали массово скупать в магазинах товары первой необходимости, в том числе и туалетную бумагу. Что привело к необходимости уже самим ретейлерам, которые, казалось бы, от роста спроса должны выигрывать, объяснить покупателям, что паниковать нет смысла.

Так, 20 марта торговая сеть «Впрок» из Набережных Челнов показала складские помещения, до потолка заполненные туалетной бумагой разных брендов: в компании отметили, что самая востребованная марка среди покупателей — продукция местного производителя, она доставляется в магазины в количестве от 200 до 800 штук:

— Люди паникуют и создают дефицит товара. Наши продавцы не успевают выкладывать товар на прилавки — его тут же разбирают. 650 рулонов туалетной бумаги в одном из магазинов исчезли за пару часов!

20 марта торговая сеть «Впрок» из Набережных Челнов показала складские помещения, до потолка заполненные туалетной бумагой разных брендов. Фото: vk.com/vprokshop

Кто производит туалетную бумагу в Татарстане

Один из самых крупных производителей — набережно-челнинский бумажный комбинат ЗАО «НП НЧ КБК им. С.П. Титова» — работает с 1988 года. Еще пару лет назад производил порядка 4,5 тыс. тонн такой бумаги в месяц. Но сегодня, по словам гендиректора Андрея Фомичева, компания занимает порядка 13% российского рынка.

Кроме челнинцев, на рынке Татарстана существует еще три компании. Это казанская бумажная фабрика «Нега» (компания «Агротехмашстройсервис»), созданная в свое время на базе обанкротившегося ГУП «Птицепромоборудование» и через несколько лет купленная «Мотовилихинскими заводами» (от 0,5 тонны в месяц).

На Востоке Татарстана недавно стартовала большая турецкая компания «Хаят Кимья», расположенная в ОЭЗ «Алабуга» с первоначальным объемом выпуска 5 тыс. тонн в месяц. Однако уже в прошлом году там запустили бумагоделательную машину мощностью 70 тыс. тонн в год, что может привести к выпуску до 10 тыс. тонн туалетной бумаги в месяц, только за первое полугодие 2019-го доля рынка российского производства по туалетной бумаге «Хаят Кимья» составила уже 16%.

Наконец в Казани же, помимо «Неги», на площадях «Тасмы» существует компания «Палп Инвест», способная выпускать до 2,5 тыс. тонн продукции в месяц (в 2017-м делали 1,3—1,4 тыс. тонн).

На «Неге» обещают, в случае дефицита туалетной бумаги в магазинах компания увеличит производство тоже в два раза. Фото Олега Тихонова

Спрос на туалетную бумагу вырос на прошлой неделе в два раза



На бумажной фабрике Nega (ЗАО «Агротехмашстройсервис»), сотрудничающей с компаниями X5 Retail Group («Пятерочка», «Карусель», «Перекресток») и «Бахетле», подтвердили ажиотажный спрос на туалетную бумагу в последние дни. Маркетолог компании Анна Бажитова рассказала газете «Реальное время», что заказы начали расти с минувшего понедельника и уже выросли в два раза. На «Неге» обещают, в случае дефицита туалетной бумаги в магазинах компания увеличит производство тоже в два раза.

— Сейчас мощность нашего производства составляет 70 тонн в месяц. До начала эпидемии спрос был умеренным. Но дефицит отсутствует, так как запасов хватит надолго, — рассказала Анна Бажитова, комментируя вероятность нехватки бумаги на полках магазина.

Отметим, что в интервью нашему изданию генеральный директор ЗАО «Агротехмашстройсервис» Эрик Акчурин 3 года назад рассказывал, что на производство бумаги уходит половина мощностей их компании, еще половина — на салфеточную продукцию. К 2020 году компания планировала увеличить объем производства на 15—20%. БДМ «Нега» могла производить до 500 тонн в месяц, из нее туалетной бумаги до 200—250 тонн, причем, производство туалетной бумаги там планировали как раз сокращать, а салфеточной — увеличивать. Любопытно, что если глава челнинского КБК Андрей Фомичев пару лет назад жаловался на нехватку целлюлозы/макулатуры, которую в гигантских количествах закупали в свое время китайские производители, то глава «Неги» — на рост себестоимости, на которую влияла энергетика, упаковка и т. д.

Ажиотажную скупку туалетной бумаги почувствовали и в казанской компании «Палп Инвест», где газете «Реальное время» тоже подтвердили, что на прошлой неделе спрос на нее увеличился примерно в два раза. При этом компания «Палп Инвест» уже работает на полную мощность, и увеличить производство туалетной бумаги в случае ее нехватки не смогла бы. Однако представители предприятия отмечают, что, хотя и не проводили глубокого анализа рынка, судя по уже имеющейся информации, дефицита туалетной бумаги ждать все-таки не стоит.

В компаниях ЗАО «НП НЧ КБК им. С.П. Титова» и «Хаят Кимья» не смогли оперативно ответить на вопросы газеты «Реальное время».

Объем рынка российской туалетной бумаги составляет от 50 тыс. тонн в месяц. Фото rt.rbk.ru

Все производители увеличили обороты

В России рынок туалетной бумаги поделили несколько крупных производителей. Это старейший Сясьский целлюлозно–бумажный комбинат в Ленинградской области с тремя бумагоделательными машинами (одна БДМ позволяет производить до 2,5 тыс. тонн бумаги и более). Затем «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша» (марка ZEWA), выпускающий до 13,5 тыс. тонн бумаги в месяц. «Сыктывкар Тиссью Груп» тоже с тремя тремя бумагоделательными машинами. И вышеупомянутая «Хаят Кимья». Объем рынка российской туалетной бумаги составляет от 50 тыс. тонн в месяц.

И это не считая частных предпринимателей, так называемых «гаражников», которые производят продукт невысокого качества с минимальными затратами — такую бумагу производят на недорогих китайских станках и реализуют в РТ в дискаунтерах, жалуются крупные игроки.

Все татарстанские компании в последние годы неплохо росли. Так, челнинский КБК по выручке в 2018 году перевалил за отметку в 10 млрд рублей, чистая прибыль уже 4 года как превышает 1 млрд рублей, в 2018 году составив 1,3 млрд. «Нега», как и челнинцы, с 2011 года фактически удвоила свой оборот, выйдя на 618,4 млн рублей выручки и чистую прибыль в 2018 году в размере 17,3 млн. У «Хаят Кимья» с момента открытия завода в 2015 году оборот удвоился, составив 5,5 млрд рублей, однако в прибыль турки выйти пока не смогли: в 2018 году компания ушла в минус на 1,8 млрд рублей. Самыми внушительными темпами растет «Палп Инвест», выручка которого с 2015 года взлетела в 5,5 раза, составив 1,5 млрд рублей, в 2018 году после многолетних убытков казанцы, наконец, показали прибыль в размере 13,3 млн рублей.