В казанском «Бахетле» кассиров переодели в военную форму

Фото: «Реальное время»

Кассиры сети супермаркетов «Бахетле» вышли на работу в военной форме, стилизованной под обмундирование советских войск времен Великой Отечественной войны. Об этом «Реальному времени» сообщили читатели.

Кассиров в такой форме увидели в нескольких супермаркетах в Казани. Смена формы, вероятно, является некой акцией, приуроченной к 23 февраля, — так это объяснили покупателям и сами кассиры.

Напомним, ранее «Реальное время» сообщало, что «Бахетле» может закрыть производство на точках и осуществлять его централизованно.