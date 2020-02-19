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В казанском «Бахетле» кассиров переодели в военную форму

13:26, 19.02.2020 2
В казанском «Бахетле» кассиров переодели в военную форму
Фото: «Реальное время»

Кассиры сети супермаркетов «Бахетле» вышли на работу в военной форме, стилизованной под обмундирование советских войск времен Великой Отечественной войны. Об этом «Реальному времени» сообщили читатели.

Кассиров в такой форме увидели в нескольких супермаркетах в Казани. Смена формы, вероятно, является некой акцией, приуроченной к 23 февраля, — так это объяснили покупателям и сами кассиры.

Напомним, ранее «Реальное время» сообщало, что «Бахетле» может закрыть производство на точках и осуществлять его централизованно.

Общество Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:43
    Бедняжки кассиры. Зачем устраивать маскарад...
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  • Анонимно 14:05
    Страшно представить, что к 9 мая будет...
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