В Казани осужден поставщик сетей «Бахетле» и «Эссен»

Фото: Реальное время

Сегодня в Приволжском райсуде Казани вынесли приговор предпринимателю Алексею Плеханову. Он признан виновным в аферах на суммы свыше 120 млн рублей и приговорен к 5 годам колонии общего режима, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Согласно приговору, на протяжении семи лет, с 2009 по 2016 год, Плеханов занимался переработкой, консервированием и расфасовкой сухофруктов, орехов и цукатов, вот только использовал при этом сырье, полученное с помощью обмана. Судом установлено 18 эпизодов хищений товара у поставщиков сухофруктов, цукатов и орехов — по версии обвинения, предприниматель рассказывал им про 800 точек сбыта по всей России и заказывал у них товар большими партиями, но оплачивал лишь часть, обещая в будущем расплатиться в полном объеме и заказать куда больше.

Как утверждают источники «Реального времени», в уголовном деле Плеханова фигурирует информация о том, что сам он являлся поставщиком тех же орехов и сухофруктов в такие сети, как «Эссен» и «Бахетле».

Вину в суде предприниматель не признал. Часть эпизодов суд переквалифицировал с простого мошенничества на мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

Ранее в Казани вынесли первый приговор по «делу приставов», обвиняемых в мошенническом хищении миллионов с банковских счетов покойных граждан.