Потребкорзина: дешевые болгарский перец и помидоры прощаются до следующего года
Анализ стоимости продуктовой корзины по итогам октября
Октябрь неприятно удивил довольно ощутимым ростом цен на продукты питания. В основном дорожают овощи — все, кроме одного. При этом ранее такого значительного роста в октябре, как правило, не случалось. В этом же году помидоры в середине осени подорожали почти двукратно, а болгарский перец вообще подскочил в цене почти в три раза. О том, на чем и где можно сэкономить, — в материале «Реального времени».
Дорожает везде на 3—11%
Как следует из данных исследования аналитической службы «Реального времени», средняя стоимость продуктовой корзины, которая состоит из 43 видов продуктов, в октябре увеличилась на 7%. Набор на месяц, рассчитанный по официальной методике «Росстата», стал стоить почти 5,6 тысячи рублей — а точнее, 5 585 рублей. По итогам сентября его можно было купить в среднем на 350 рублей дешевле — за 5 221 рубль.
Напомним, стоимость продуктов мы оцениваем в четырех сетях, представленных в Казани, — двух местных и двух федеральных. В целом продуктовый набор подорожал в каждом из них без исключения. В «Эдельвейсе», например, он вырос в цене не очень заметно — на 3,7%, или с 4 788 до 4 965 рублей. Эта сеть на протяжении почти всего 2019 года продолжает оставаться самой дешевой по общему ценнику на месячный набор продуктов. На втором месте по подорожанию — бывший лидер по дешевизне «Магнит»: здесь за октябрь продукты подорожали на 5,5% — с 5 115 до 5 398 рублей. Второе место у этой сети и по итоговой стоимости продуктовой корзины.
Третье место по подорожанию — у «Бахетле», за месяц продуктовая корзина тут выросла в цене на 7,2% — с 5 660 до 6 066 рублей. Отметим, что это — самый высокий ценник из четырех исследуемых сетей. Наконец, находящаяся на третьем месте по дороговизне «Пятерочка» вообще показала рекордный рост: продукты тут подорожали в среднем сразу на 11% — с 5 323 до 5 910 рублей.
Гречка «притормозила», а яйца дорожают к зиме
Из 43 продуктов, цены на которые аналитическая служба «Реального времени» регулярно изучает, в октябре подорожали чуть больше половины — если быть точными, 25 наименований. В основном это касается овощей и фруктов, но есть и другие продукты, увеличение стоимости которых также трудно не заметить.
К примеру, бросается в глаза динамика роста цены на гречку: за октябрь она стала дороже почти на четверть — со 121 до 150 рублей за килограмм. Правда, уже к ноябрю рост приостановился. Посевные площади за год значительно сократились, но полученного урожая достаточно, так что эксперты не ожидают дефицита этой популярной крупы.
Также на 17% подорожали яйца — с 45 до 53 рублей за десяток. Они, правда, дорожали и год назад, так что тут нельзя исключать фактор сезонности. Из мяса заметно повысилась цена на свинину — на 10%, говядина подорожала всего на 1,6%, а курица и вовсе подешевела — на 2,3%. А вот мороженый минтай оказался в топе по росту — за месяц он подскочил в цене сразу на 21%.
Подешевели за месяц лишь 17 видов продуктов, при этом максимальное снижение — у двух видов овощей и фруктов: капусты (на 15%) и груш (14%). Остальные продукты подешевели меньше, чем на 10%. Здесь можно выделить молоко и сметану (4% и 5% снижения), а также хлеб («Сельский» подешевел на 5%, а батон — на 3%).
Овощи и фрукты: дорожает все, кроме груш, лимонов и капусты
Тем не менее рекорды изменения цены — в основном в сторону повышения — ставят не крупы, не яйца и не молочные продукты, а овощи и фрукты. Абсолютным рекордсменом по росту за месяц стал болгарский перец: его стоимость в октябре подскочила в 3,4 раза — с 59 до 200 рублей за килограмм. Второе и третье места в общем списке подорожавших продуктов занимают одни из самых популярных овощей — помидоры и огурцы. Они стали дороже на 83 и 53% соответственно. Также в десятке самых подорожавших — морковь, которая выросла в цене на одну пятую — с 26 до 31 рубля.
Другие овощи не входят в топ-10 подорожавших продуктов, но рост зафиксирован и на них: лук и картофель, например, выросли в цене на 7%, свекла — на 4%. Из овощей подешевела лишь капуста, причем она заняла первое место среди продуктов всех категорий по снижению стоимости — на 15% за месяц. Как мы уже отмечали, заметно снизились в цене также груши, а вот лимоны подешевели не очень заметно — на 2,4%.
Казалось бы, такие изменения можно связать с сезонностью, но сравнение с прошлым годом показывает, что причины скорее в плохом урожае. В прошлом октябре тот же болгарский перец дорожал, но рост составил всего 19,6% за месяц, помидоры выросли в цене на 32%, а огурцы — на 40%. Морковь при этом год назад в октябре даже подешевела на 6%, а картофель — на 16%.
Похожая история и с фруктами: четвертое место в топе подорожавших продуктов занимают апельсины, которые в октябре выросли в цене на 41% — с 81 до 113 рублей. В прошлом октябре они подорожали всего на 4%. Яблоки, находящиеся на девятом месте с ростом на 18%, год назад вообще дешевели — на 7% за месяц. Бананы за октябрь подорожали на 13% — год назад рост был в десять раз меньше. Не кажется оптимистичной в сравнении с прошлым годом даже ситуация с одним их двух подешевевших видов фруктов — лимонами: год назад снижение цены на них составляло 34,7%.
«Магнит» оказался впереди «Эдельвейса» по числу дешевых продуктов
Что касается торговых сетей и того, что стоит в них покупать, то отметим, что, несмотря на дешевизну «Эдельвейса», основная масса самых дешевых наименований продуктов продается в «Магните». Здесь их оказалось 20 штук. Это, к примеру, почти все фрукты, а также макароны, мука, свинина и курятина, молоко и сливочное масло, а также сахар и шоколад.
На втором месте по числу самых дешевых наименований — «Эдельвейс» с 12 позициями. Здесь недорого можно купить, например, гречку и батон, картофель, морковь и квашеную капусту, говядину, творог и болгарский перец. В «Бахетле» — самую дорогую сеть по общей стоимости корзины — стоит сходить в поисках семи дешевых наименований товаров — свеклы, гороха, риса, сыра, маргарина, растительного масло и соли. В «Пятерочке» же дешево можно купить репчатый лук, сметану, помидоры и фасоль.
Лидеры по количеству самых дорогих наименований — «Бахетле» и «Пятерочка». Здесь их по 15 штук. В «Бахетле», к примеру, дорогие фрукты (апельсины, бананы), овощи (капуста, огурцы, лук, болгарский перец). В «Пятерочке» — довольно дорогая бакалея (горох, рис), фрукты и овощи (груши, картофель, лимоны, укроп), а также свинина и сыр. В «Магнит» не стоит идти за гречкой, морковью, говядиной, свеклой и помидорами. В «Эдельвейсе» дорогие яблоки, сахар, шоколад, курятина, черный перец и соль.
|Продукт
|Максимум
|Минимум
|Бахетле
|Эдельвейс
|Пятерочка
|Магнит
|Фасоль
|Эдельвейс
|Пятерочка
|235
|237
|150
|210
|Горох
|Пятерочка
|Бахетле
|62
|65
|92
|75
|Мука пшеничная
|Бахетле
|Магнит
|46
|45
|37
|35
|Рис
|Пятерочка
|Бахетле
|125
|174
|199
|182
|Крупа гречневая
|Магнит
|Эдельвейс
|146
|137
|152
|162
|Батон
|Пятерочка
|Эдельвейс
|80
|78
|87
|80
|Хлеб "Сельский"
|Бахетле
|Магнит
|53
|46
|52
|38
|Макароны
|Бахетле
|Магнит
|138
|116
|96
|95
|Картофель
|Пятерочка
|Эдельвейс
|14
|10
|14
|14
|Капуста
|Бахетле
|Магнит
|18
|15
|13
|13
|Капуста квашеная
|Пятерочка
|Эдельвейс
|139
|70
|140
|116
|Огурцы
|Бахетле
|Магнит
|95
|70
|77
|70
|Помидоры
|Магнит
|Пятерочка
|120
|120
|80
|133
|Свекла
|Магнит
|Бахетле
|16
|20
|28
|28
|Морковь
|Магнит
|Эдельвейс
|28
|24
|33
|40
|Лук репчатый
|Бахетле
|Пятерочка
|22
|20
|19
|20
|Укроп
|Пятерочка
|Эдельвейс
|400
|300
|540
|399
|Болгарский перец
|Бахетле
|Эдельвейс
|300
|80
|220
|200
|Яблоки
|Эдельвейс
|Магнит
|60
|70
|57
|53
|Апельсины
|Бахетле
|Магнит
|199
|100
|80
|75
|Лимоны
|Пятерочка
|Магнит
|120
|110
|120
|99
|Бананы
|Бахетле
|Магнит
|90
|80
|60
|60
|Груши
|Пятерочка
|Магнит
|140
|130
|140
|114
|Сахар
|Эдельвейс
|Магнит
|33
|35
|28
|25
|Конфеты
|Эдельвейс
|Магнит
|666
|817
|444
|443
|Печенье
|Бахетле
|Магнит
|259
|209
|228
|204
|Говядина
|Магнит
|Эдельвейс
|489
|340
|456
|540
|Свинина
|Пятерочка
|Магнит
|300
|290
|393
|269
|Мясо птицы
|Эдельвейс
|Магнит
|117
|130
|110
|100
|Рыба свежая
|Пятерочка
|Эдельвейс
|207
|160
|275
|175
|Сельдь
|Магнит
|Эдельвейс
|287
|263
|347
|350
|Молоко
|Бахетле
|Магнит
|49
|37
|39
|33
|Сметана
|Бахетле
|Пятерочка
|200
|174
|133
|140
|Масло сливочное
|Пятерочка
|Магнит
|494
|498
|500
|472
|Творог
|Пятерочка
|Эдельвейс
|236
|220
|267
|254
|Сыр
|Пятерочка
|Бахетле
|369
|380
|420
|399
|Яйца
|Бахетле
|Магнит
|6
|6
|5
|5
|Маргарин
|Пятерочка
|Бахетле
|100
|111
|117
|117
|Масло растительное
|Пятерочка
|Бахетле
|90
|90
|114
|100
|Соль
|Эдельвейс
|Бахетле
|10
|17
|14
|14
|Чай
|Бахетле
|Эдельвейс
|1050
|732
|822
|887
|Лавровый лист
|Бахетле
|Магнит
|10000
|9900
|9998
|8980
|Черный перец
|Эдельвейс
|Магнит
|2745
|2995
|2725
|2645
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