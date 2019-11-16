Потребкорзина: дешевые болгарский перец и помидоры прощаются до следующего года

Анализ стоимости продуктовой корзины по итогам октября

Фото: Максим Платонов

Октябрь неприятно удивил довольно ощутимым ростом цен на продукты питания. В основном дорожают овощи — все, кроме одного. При этом ранее такого значительного роста в октябре, как правило, не случалось. В этом же году помидоры в середине осени подорожали почти двукратно, а болгарский перец вообще подскочил в цене почти в три раза. О том, на чем и где можно сэкономить, — в материале «Реального времени».

Дорожает везде на 3—11%

Как следует из данных исследования аналитической службы «Реального времени», средняя стоимость продуктовой корзины, которая состоит из 43 видов продуктов, в октябре увеличилась на 7%. Набор на месяц, рассчитанный по официальной методике «Росстата», стал стоить почти 5,6 тысячи рублей — а точнее, 5 585 рублей. По итогам сентября его можно было купить в среднем на 350 рублей дешевле — за 5 221 рубль.

Напомним, стоимость продуктов мы оцениваем в четырех сетях, представленных в Казани, — двух местных и двух федеральных. В целом продуктовый набор подорожал в каждом из них без исключения. В «Эдельвейсе», например, он вырос в цене не очень заметно — на 3,7%, или с 4 788 до 4 965 рублей. Эта сеть на протяжении почти всего 2019 года продолжает оставаться самой дешевой по общему ценнику на месячный набор продуктов. На втором месте по подорожанию — бывший лидер по дешевизне «Магнит»: здесь за октябрь продукты подорожали на 5,5% — с 5 115 до 5 398 рублей. Второе место у этой сети и по итоговой стоимости продуктовой корзины.

Третье место по подорожанию — у «Бахетле», за месяц продуктовая корзина тут выросла в цене на 7,2% — с 5 660 до 6 066 рублей. Отметим, что это — самый высокий ценник из четырех исследуемых сетей. Наконец, находящаяся на третьем месте по дороговизне «Пятерочка» вообще показала рекордный рост: продукты тут подорожали в среднем сразу на 11% — с 5 323 до 5 910 рублей.

Гречка «притормозила», а яйца дорожают к зиме

Из 43 продуктов, цены на которые аналитическая служба «Реального времени» регулярно изучает, в октябре подорожали чуть больше половины — если быть точными, 25 наименований. В основном это касается овощей и фруктов, но есть и другие продукты, увеличение стоимости которых также трудно не заметить.

К примеру, бросается в глаза динамика роста цены на гречку: за октябрь она стала дороже почти на четверть — со 121 до 150 рублей за килограмм. Правда, уже к ноябрю рост приостановился. Посевные площади за год значительно сократились, но полученного урожая достаточно, так что эксперты не ожидают дефицита этой популярной крупы.



Также на 17% подорожали яйца — с 45 до 53 рублей за десяток. Они, правда, дорожали и год назад, так что тут нельзя исключать фактор сезонности. Из мяса заметно повысилась цена на свинину — на 10%, говядина подорожала всего на 1,6%, а курица и вовсе подешевела — на 2,3%. А вот мороженый минтай оказался в топе по росту — за месяц он подскочил в цене сразу на 21%.

Подешевели за месяц лишь 17 видов продуктов, при этом максимальное снижение — у двух видов овощей и фруктов: капусты (на 15%) и груш (14%). Остальные продукты подешевели меньше, чем на 10%. Здесь можно выделить молоко и сметану (4% и 5% снижения), а также хлеб («Сельский» подешевел на 5%, а батон — на 3%).

Овощи и фрукты: дорожает все, кроме груш, лимонов и капусты



Тем не менее рекорды изменения цены — в основном в сторону повышения — ставят не крупы, не яйца и не молочные продукты, а овощи и фрукты. Абсолютным рекордсменом по росту за месяц стал болгарский перец: его стоимость в октябре подскочила в 3,4 раза — с 59 до 200 рублей за килограмм. Второе и третье места в общем списке подорожавших продуктов занимают одни из самых популярных овощей — помидоры и огурцы. Они стали дороже на 83 и 53% соответственно. Также в десятке самых подорожавших — морковь, которая выросла в цене на одну пятую — с 26 до 31 рубля.

Другие овощи не входят в топ-10 подорожавших продуктов, но рост зафиксирован и на них: лук и картофель, например, выросли в цене на 7%, свекла — на 4%. Из овощей подешевела лишь капуста, причем она заняла первое место среди продуктов всех категорий по снижению стоимости — на 15% за месяц. Как мы уже отмечали, заметно снизились в цене также груши, а вот лимоны подешевели не очень заметно — на 2,4%.

Казалось бы, такие изменения можно связать с сезонностью, но сравнение с прошлым годом показывает, что причины скорее в плохом урожае. В прошлом октябре тот же болгарский перец дорожал, но рост составил всего 19,6% за месяц, помидоры выросли в цене на 32%, а огурцы — на 40%. Морковь при этом год назад в октябре даже подешевела на 6%, а картофель — на 16%.

Похожая история и с фруктами: четвертое место в топе подорожавших продуктов занимают апельсины, которые в октябре выросли в цене на 41% — с 81 до 113 рублей. В прошлом октябре они подорожали всего на 4%. Яблоки, находящиеся на девятом месте с ростом на 18%, год назад вообще дешевели — на 7% за месяц. Бананы за октябрь подорожали на 13% — год назад рост был в десять раз меньше. Не кажется оптимистичной в сравнении с прошлым годом даже ситуация с одним их двух подешевевших видов фруктов — лимонами: год назад снижение цены на них составляло 34,7%.

«Магнит» оказался впереди «Эдельвейса» по числу дешевых продуктов

Что касается торговых сетей и того, что стоит в них покупать, то отметим, что, несмотря на дешевизну «Эдельвейса», основная масса самых дешевых наименований продуктов продается в «Магните». Здесь их оказалось 20 штук. Это, к примеру, почти все фрукты, а также макароны, мука, свинина и курятина, молоко и сливочное масло, а также сахар и шоколад.

На втором месте по числу самых дешевых наименований — «Эдельвейс» с 12 позициями. Здесь недорого можно купить, например, гречку и батон, картофель, морковь и квашеную капусту, говядину, творог и болгарский перец. В «Бахетле» — самую дорогую сеть по общей стоимости корзины — стоит сходить в поисках семи дешевых наименований товаров — свеклы, гороха, риса, сыра, маргарина, растительного масло и соли. В «Пятерочке» же дешево можно купить репчатый лук, сметану, помидоры и фасоль.

Лидеры по количеству самых дорогих наименований — «Бахетле» и «Пятерочка». Здесь их по 15 штук. В «Бахетле», к примеру, дорогие фрукты (апельсины, бананы), овощи (капуста, огурцы, лук, болгарский перец). В «Пятерочке» — довольно дорогая бакалея (горох, рис), фрукты и овощи (груши, картофель, лимоны, укроп), а также свинина и сыр. В «Магнит» не стоит идти за гречкой, морковью, говядиной, свеклой и помидорами. В «Эдельвейсе» дорогие яблоки, сахар, шоколад, курятина, черный перец и соль.

Цены на продукты в торговых сетях в октябре 2019 года, руб.

Продукт Максимум Минимум Бахетле Эдельвейс Пятерочка Магнит Фасоль Эдельвейс Пятерочка 235 237 150 210 Горох Пятерочка Бахетле 62 65 92 75 Мука пшеничная Бахетле Магнит 46 45 37 35 Рис Пятерочка Бахетле 125 174 199 182 Крупа гречневая Магнит Эдельвейс 146 137 152 162 Батон Пятерочка Эдельвейс 80 78 87 80 Хлеб "Сельский" Бахетле Магнит 53 46 52 38 Макароны Бахетле Магнит 138 116 96 95 Картофель Пятерочка Эдельвейс 14 10 14 14 Капуста Бахетле Магнит 18 15 13 13 Капуста квашеная Пятерочка Эдельвейс 139 70 140 116 Огурцы Бахетле Магнит 95 70 77 70 Помидоры Магнит Пятерочка 120 120 80 133 Свекла Магнит Бахетле 16 20 28 28 Морковь Магнит Эдельвейс 28 24 33 40 Лук репчатый Бахетле Пятерочка 22 20 19 20 Укроп Пятерочка Эдельвейс 400 300 540 399 Болгарский перец Бахетле Эдельвейс 300 80 220 200 Яблоки Эдельвейс Магнит 60 70 57 53 Апельсины Бахетле Магнит 199 100 80 75 Лимоны Пятерочка Магнит 120 110 120 99 Бананы Бахетле Магнит 90 80 60 60 Груши Пятерочка Магнит 140 130 140 114 Сахар Эдельвейс Магнит 33 35 28 25 Конфеты Эдельвейс Магнит 666 817 444 443 Печенье Бахетле Магнит 259 209 228 204 Говядина Магнит Эдельвейс 489 340 456 540 Свинина Пятерочка Магнит 300 290 393 269 Мясо птицы Эдельвейс Магнит 117 130 110 100 Рыба свежая Пятерочка Эдельвейс 207 160 275 175 Сельдь Магнит Эдельвейс 287 263 347 350 Молоко Бахетле Магнит 49 37 39 33 Сметана Бахетле Пятерочка 200 174 133 140 Масло сливочное Пятерочка Магнит 494 498 500 472 Творог Пятерочка Эдельвейс 236 220 267 254 Сыр Пятерочка Бахетле 369 380 420 399 Яйца Бахетле Магнит 6 6 5 5 Маргарин Пятерочка Бахетле 100 111 117 117 Масло растительное Пятерочка Бахетле 90 90 114 100 Соль Эдельвейс Бахетле 10 17 14 14 Чай Бахетле Эдельвейс 1050 732 822 887 Лавровый лист Бахетле Магнит 10000 9900 9998 8980 Черный перец Эдельвейс Магнит 2745 2995 2725 2645