Центр Казани после завершения изоляции оккупировали маргиналы и пьяницы

Фото: Илья Репин

Росгвардия засыпает, просыпаются асоциальные элементы

После того как для выхода из дома больше не требуется ни СМС-пропуск, ни справка с работы, казанцы могут невозбранно гулять по городу. Росгвардия и полиция больше не имеют права подходить к кому угодно и требовать подтвердить основание для выхода из дома. Этим пользуются мамы с детьми, бегуны в парках и просто все те, кто за долгие полтора месяца истосковался по свежему воздуху.

Но не только идиллические сценки можно было наблюдать сегодня в Казани. На улице тепло и солнечно. Полицейские рейды закончились. Наступили идеальные условия для того, чтобы на свои излюбленные места — на скамейки в скверах и на самые «лакомые» в городе площадки для сбора ТБО — вышли после долгой самоизоляции представители асоциальных слоев общества. Чисто технически, у полиции и Росгвардии претензий к ним быть не должно — если они соблюдают дистанцию в полтора метра и не занимаются ничем противоправным, взятки с них гладки.



На свои излюбленные места вышли после долгой самоизоляции представители асоциальных слоев общества

Корреспондент «Реального времени» прошелся по центру города и проверил несколько «мест залегания» любителей выпить на свежем воздухе и закусить чем Бог послал. Так вот, эти места вновь наполнились своими обычными обитателями.

Сквер Тинчурина и мусорка за «Бахетле» снова «в деле»



В сквере им. Тинчурина наш корреспондент обнаружил граждан, мирно распивавших горячительные напитки на лавочке. Спиртное не сделало их благодушными: они, напротив, подозрительно косились на рослого мужчину с фотоаппаратом и всячески выражали свое неудовольствие его работой. Правда, потом решили «стрельнуть» сигарету, получили ее, на том конфликт и был исчерпан.

На улице Баумана, где обычно кого только ни встретишь, классических больных алкогольной зависимостью днем не наблюдалось. Но местным полицейским все равно повезло: они обнаружили парочку выпивавших тинейджеров, которых и принялись оформлять. Стражи порядка тоже были недовольны фотофиксацией своей работы, но услышав слово «Положено», возражать перестали и стали чуть более благодушны.

Местным полицейским повезло: они обнаружили парочку выпивавших тинейджеров, которых и принялись оформлять

И, наконец, излюбленное место окрестных почитателей зеленого змия — парковка во дворе за Бахетле на улице Ершова. Здесь, рядом с мусорными баками, у них есть уютное место для сидения, а относительная закрытость со стороны дороги и пешеходных маршрутов обеспечивает относительную интимность обстановки. Тут-то наш корреспондент и встретил одного из постоянных местных «тусовщиков», который часто стоит возле выхода из продуктового гипермаркета и «стреляет» деньги у покупателей.

Словом, всюду возобновляется жизнь во всех ее проявлениях.

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Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Интернет-газета "Реальное время", фото Ильи Репина