Скандальное послевкусие: история со «свининой халяль» заставила Марата Ахметова заняться проверками

Изъятие недопустимой для мусульман продукции продолжается — и пока даже неизвестно, сколько ее окажется в итоге

Фото: Максим Платонов

Скандал с ООО «Челны-мясо», которое выпустило «свинину халяль», повлек за собой проверки продукции с соответствующей маркировкой и даже создание специальной комиссии. Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ по-прежнему называет случившееся технической ошибкой, при этом производитель не сразу изъял всю продукцию, хотя его об этом попросили. Подробности — в материале «Реального времени».

Рекламный стикер нанесли без согласования

Несмотря на то, что комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ работает уже более 15 лет, досадные промахи у производителей халяльной продукции все равно случаются. ООО «Челны-мясо», предложившее мусульманам невозможный для них продукт — свинину с надписью «халяль», уже за это поплатилось.

— Это была техническая ошибка. Без нашего согласования и разрешения был нанесен рекламный стикер. Комитет отозвал свидетельство [у производителя], идет расследование, служебная проверка. Но оказалось, что продукция была изъята не до конца. 143 кг — это изъятый объем свинины, но позже выяснилось, что были, например, сосиски со свининой и другая продукция — тоже с надписью «халяль». Сейчас наши сотрудники обходят магазины 12 торговых сетей, хотя это должны делать мерчандайзеры компании, — сообщил сегодня на пресс-конференции председатель комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ Марат Низамов.

Так что изъятие продукции продолжается, и пока на самом деле неизвестно, сколько ее окажется в итоге.

Перед тем как получить документы на выпуск халяльной продукции, предприятие, по словам спикера, проходит множество согласований и проверок — вплоть до названия продукта. Так, один из производителей собирался зарегистрировать халяльные конфеты под названием «Брызги шампанского». Разрешение на них выдано не было — все-таки алкоголь, пусть даже в названии, халяльным быть не может (об этом ниже).

«Для нас это не коммерческая деятельность. Это не способ заработка», — особенно упирал на этот тезис Низамов. Фото sntat.ru



По поручению Минниханова проверит всех Минсельхоз

Получить разрешение на выпуск халяльных товаров стоит для предприятия определенных денег. Для каждого производства это индивидуальный расчет в зависимости от того, какие объемы и какой товар. Сумму, которую заплатило ООО «Челны-мясо», Низамов раскрывать отказался, сославшись на коммерческую тайну, но пояснил, что ее размер сравним со среднемесячной зарплатой по Татарстану (по последним данным Татарстанстата, этот показатель немногим превышает 31 тысячу рублей). «Для нас это не коммерческая деятельность. Это не способ заработка», — особенно упирал на этот тезис Низамов.

По следам выявления «технической ошибки» ООО «Челны-мясо» и поручения президента Татарстана Рустама Минниханова проверить продукцию, выпускаемую с маркировкой «халяль», в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ была создана профильная комиссия. Первое ее совещание прошло как раз сегодня утром.

— В Минсельхозпроде создана комиссия по дальнейшей работе с ООО «Челны-мясо». Будет выяснять, кто виноват, как это произошло, кто дал идею. Затем будет составлен список предприятий, куда специалисты придут с обходом в первую очередь, — рассказал руководитель органа по сертификации ЗАО «РСМЦ «Тест-Татарстан» Сергей Гогин.

Марат Низамов не исключает, что халяльная продукция будет теперь выпускаться только на отдельных производствах, но пока этот вопрос открыт для обсуждения.

Марат Низамов вспомнил, что когда в 2014 году открывался «Бахетле» с халяльной продукцией, было заявлено 40 тысяч наименований, но до прилавков дошло только 12 тысяч. Фото Максима Платонова

Заграничный интерес

Несмотря на случившееся, у иностранцев, по данным спикеров, по-прежнему имеется интерес к импорту нашей халяльной продукции. Точным подсчетом объемов ее производства никто не занимается, но 122 предприятия, которые подотчетны комитету по стандарту «Халяль» ДУМ РТ, производят продукции примерно на 3 млрд рублей. При этом далеко не все от общего объема соответствует даже российским требованиям. Марат Низамов вспомнил, что когда в 2014 году открывался «Бахетле» с халяльной продукцией, было заявлено 40 тысяч наименований, но до прилавков дошло только 12 тысяч.

— Арабские страны, например ОАЭ, говорят, что им очень подходит российская птица. Пока мы изучаем их требования и наши возможности, — сообщил Низамов.

Для выхода отечественной халяль-продукции на иностранные рынки требования, судя по всему, более чем внушительные. «Сначала очень жесткая проверка в Россельхознадзоре, затем нужно пройти местную систему аккредитации за границей, аудит нескольких специалистов, которым нужно оплачивать перелеты и пятизвездочные отели. У них очень дорогие услуги — от тысячи долларов в день. Это длится от трех до шести месяцев. Только крупные компании могут потянуть такие расходы», — расписал порядок председатель комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ.

Что же касается возможного выпуска «Татспиртпромом» безалкогольного пива с маркировкой «халяль» (крупнейший российский производитель алкогольной продукции собрался, судя по всему, пойти по стопам «Балтики», в свое время соответствующим образом «сертифицировавшей» безалкогольное пиво с помощью халяльного комитета при Совете муфтиев России), то, по информации спикеров, непосредственно в комитет при ДУМ РТ по этому вопросу пока никто не обращался.

Что же касается возможного выпуска «Татспиртпромом» безалкогольного пива с маркировкой «халяль», то, по информации спикеров, непосредственно в комитет при ДУМ РТ по этому вопросу пока никто не обращался. Фото Олега Тихонова

— Здесь нужно понимать особенности страны. У нас, например, можно встретить конину с маркировкой «халяль», на которую в Турции посмотрят очень странно и точно не будут есть. Что касается пива, то алкоголь у нас всегда связан с чем-то отрицательным. Не думаю, что мы должны допускать такую маркировку. Но в то же время в ОАЭ продается халяльное пиво, потому что у них нет этого отрицательного опыта, к этому напитку они относятся спокойно, — рассказал начальник шариатского отдела комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ Рустам Нургалеев.

В качестве иллюстрации он привел пример, когда Великобритания в свое время потеряла контроль над Индией из-за того, что военным в этой стране предлагали смазочные материалы, сделанные на основе свиного жира (видимо, таким образом спикер решил описать события Восстания сипаев, которое произошло в 1857—1859 гг.). Даже такое присутствие свиных продуктов оказалось для мусульман недопустимым.