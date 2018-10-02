Cамая дорогая продуктовая корзина в сентябре оказалась в «Бахетле»

Среди супермаркетов Казани в сентябре 2018 года в «Бахетле» оказалась самая дорогая продуктовая корзина. Ее среднемесячная стоимость составила 5 512 рублей.

Самые низкие цены на продукты — в торговой сети «Магнит». Здесь среднемесячный показатель индекса продовольственной корзины «Реального времени» составил 5 008 рублей. На втором месте «Эдельвейс» — 5 059 рублей, на третьем — «Пятерочка» (5 176 рублей).

Индекс продовольственной корзины «Реального времени» на 1 октября составил 5 178 рублей, снизившись с начала года на 5%.

Аналитическая служба «Реального времени» ведет ежедневный мониторинг цен на 11 категорий товаров, состоящих из 43 наименований, в магазинах крупнейших торговых сетей Казани: «Пятерочка», «Магнит», «Эдельвейс» и «Бахетле». Результатом исследования является рассчитанный по методике аналитической службы «Реального времени» индекс продовольственной корзины — стоимость минимального набора продуктов, состав которого утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 января 2013 г. №56.