Огурцы в казанских магазинах подорожали в 1,5 раза

С начала декабря 2018 года в крупнейших продуктовых магазинах Казани огурцы подорожали на 52%. На сегодняшний день средняя цена на продукт установилась на отметке 135 рублей за килограмм.

Индекс продовольственной корзины «Реального времени» на 20 декабря составил 5 439 рублей, увеличившись с начала месяца на 0,1%.

Аналитическая служба «Реального времени» ведет ежедневный мониторинг цен на 11 категорий товаров, состоящих из 43 наименований, в магазинах крупнейших торговых сетей Казани: «Пятерочка», «Магнит», «Эдельвейс» и «Бахетле». Результатом исследования является рассчитанный по методике аналитической службы «Реального времени» индекс продовольственной корзины — стоимость минимального набора продуктов, состав которого утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 января 2013 г. №56.