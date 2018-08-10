Макаронные изделия в Казани подешевели на 15%

С начала августа в крупнейших продуктовых магазинах Казани макаронные изделия подешевели на 15%. Средняя цена на продукт составляет 76 рублей за килограмм.

Индекс продовольственной корзины «Реального времени» на 10 августа составил 5 402 рубля, снизившись с начала месяца на 1,1%, а с начала года на 1%.

Аналитическая служба «Реального времени» ведет ежедневный мониторинг цен на 11 категорий товаров, состоящих из 43 наименований, в магазинах крупнейших торговых сетей Казани: «Пятерочка», «Магнит», «Эдельвейс» и «Бахетле». Результатом исследования является рассчитанный по методике аналитической службы «Реального времени» индекс продовольственной корзины — стоимость минимального набора продуктов, состав которого утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 января 2013 г. №56.