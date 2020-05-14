«Жертвами» масочного режима в Татарстане за сутки стали 1434 человека

Фото: Максим Платонов

Что такое общественное место и почему в нем надо носить маски

Сегодня в ходе традиционного брифинга руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова не исключила возврата к строгому режиму, ответив на вопрос о его возможности, что все будет зависеть от санитарно-эпидемиологической ситуации. А она непростая, хотя контролируемая. Поэтому в общественных местах нужно соблюдать масочный и перчаточный режим. За сутки полицейские отловили почти полторы тысячи татарстанцев, не желающих носить маски. Административные протоколы получили:

763 татарстанцев — за нахождение без маски в общественных местах,

483 — в магазинах,

188 — в общественном транспорте;

60 должностных лиц привлечены к ответственности за то, что допустили на вверенной им территории нарушения.

— Напомню, режим повышенной готовности и самоизоляции не отменен. Постановление о новом порядке кабмин РТ опубликовал еще 10 мая. 11 мая Штаб по борьбе с коронавирусом дал разъяснение. До 12 мая два дня было, чтобы успеть подготовиться к такому режиму. В республике меры принимаются исключительно на основании рекомендаций Роспотребнадзора. Необходимо защитить людей. Мы все несем ответственность за здоровье окружающих, — в очередной раз повторила Лилия Галимова. И снова ответила на два самых частых вопроса последних дней.

Где нужно находиться в масках и перчатках?

В масках и перчатках нужно находиться в объектах розничной торговли, общественном транспорте, такси.

Только в масках можно находиться в общественных местах и объектах оказания услуг.

Что такое общественное место?

Согласно федеральному законодательству, под общественным местом подразумеваются любые места, свободные для доступа, используемые неопределенным кругом лиц, в том числе места проведения массовых мероприятий, обслуживания и отдыха людей: площади, проезды, бульвары, вокзалы, аэропорты, ларьки, торговые рынки, лифты, лестничные площадки, общественный транспорт.

Помощь — рядом

Завтра президент РТ Рустам Минниханов посетит большой павильон «Казанской ярмарки», в котором находится распределительный центр республиканского движения «Помощь рядом!». В это движение с 25 апреля объединились все добровольческие и благотворительные структуры Татарстана, рассказала Галимова.

— Добровольцы работают там в две смены по формату конвейера, задействованы 118 сотрудников компании «Бахетле». В конце линии волонтеры проверяют наличие всех продуктов, вкладывают листовку с перечнем продуктов, взвешивают коробки. Продукты проходят контроль качества, добровольцы проводят и контрольное взвешивание на выходе набора с конвейера. В упаковку весом 2 кг и стоимостью 1200 рублей входят наиболее востребованные товары, — рассказала Лилия Галимова.

В движение «Помощь рядом!» с 25 апреля объединились все добровольческие и благотворительные структуры Татарстана, рассказала Галимова. Фото tatarstan.ru

Список категорий нуждающихся обширен. Это:

семьи, доход которых сейчас ниже прожиточного минимума, с детьми старше 8 лет (семьи, которые не попали под иные формы поддержки);

семьи, где один из родителей уклоняется от уплаты алиментов;

семьи в социально опасном положении;

одиноко проживающие пенсионеры;

дети самозанятых и индивидуальных предпринимателей, которые остались без работы в кризис.

55 тысяч семей уже получили по набору, с интервалом в 15 дней они получат еще по три набора. Порядка 7 тысяч коробок с продуктами компания «Бахетле» подготовила для иногородних студентов.

В благотворительное движение влились организаторы Республиканского ифтара. 1000 ифтар-наборов каждый день формируются на футбольном стадионе «Ак Барс Арена». В течение всего Рамазана их получат 30 тысяч татарстанцев. К сегодняшнему моменту распределили уже более 20 тысяч коробок.

Благотворительные программы в рамках ифтара организуют и в отдельных мечетях. Сегодня благотворительный фонд мечети «Ярдэм» доставит свыше 2 тысяч ланч-боксов с горячей едой для нуждающихся независимо от их религиозной принадлежности. К настоящему времени распределили более 38 тысяч таких наборов. Кроме того, Центр социальной адаптации совместно с «Закабанной мечетью» Казани ежедневно доставляет на дом более 700 ланч-боксов в рамках ифтара. Мечеть «Аль-Марджани» ежедневно готовит 150 ифтар-наборов нуждающимся казанцам. Всего сейчас распределили более 100 тысяч наборов для ифтара.

1000 ифтар-наборов каждый день формируются на футбольном стадионе «Ак Барс Арена». Фото Максима Платонова

Почти половина заболевших за сутки — жители Набережных Челнов

Лилия Галимова сообщила, что сегодня в республике 61 новый случай коронавируса. Если раньше фиксировали завозные случаи, то сегодня — только контактные. 20 человек госпитализированы, остальные лечатся дома. Всего в Татарстане было зарегистрировано 1980 случаев. Выздоровели 843 человека. За последние сутки выписали 103 пациента. За сутки заболели коронавирусом 24 казанца и 25 набережночелнинцев. При этом в Челнах от коронавирусной инфекции умерли трое из семи татарстанских жертв COVID-19.

— К сожалению, умершие люди входили в группу риска — они были старше 65 лет и имели хронические заболевания. Все медработники и система здравоохранения задействованы в полном объеме. Нехватки кадров нет, сформирована команда специалистов, у которых уже накоплен хороший опыт работы с вирусом, — ответила Галимова на вопрос «Реального времени» о том, почему так активен коронавирус в Набережных Челнах.

На вопрос нашего издания о том, будет ли Росздравнадзор отзывать аппараты ИВЛ из Татарстана в связи с пожарами в учреждениях с коронавирусными пациентами в Москве и Санкт-Петербурге, руководитель пресс-службы разъяснила:

— В республике почти 1,5 тысячи аппаратов ИВЛ. Все аппараты, к счастью, не задействованы, а лишь несколько из них. Остальные — это резерв, который из расчета на душу населения — внушительный. Аппараты Уральского приборостроительного завода составляют мизерную часть резерва. Республика строго исполняет требования Росздравнадзора, поэтому все необходимые предписания выполнит.

Екатерина Аблаева