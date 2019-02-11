НДС и холода: январь задал темп инфляции больший, чем рост налога
Анализ стоимости продуктовой корзины по итогам первого месяца 2019 года
Первый месяц года ознаменовался ростом цен на две трети продуктов из «корзины» Росстата. В основном подорожали овощи — связано это с сезонным фактором, однако в категорию подорожавших вошли и другие продукты, а итоговый рост оказался даже больше, чем величина, на которую с начала 2019 года вырос НДС. Подробности — в материале «Реального времени».
«Пятерочка» стала дороже, а «Бахетле» сбивает планку
Рост НДС, судя по всему, ожидаемым образом сказался на изменении стоимости продуктов. По данным аналитической службы «Реального времени», в первом месяце 2019 года стоимость продовольствия в казанских магазинах в среднем выросла на 2,6% — с 5 488 до 5 632 рублей. Самой дешевой сетью по итогам января оказался местный «Эдельвейс», в котором набор продуктов на месяц можно купить за 5 224 рубля. Он вышел на первое место благодаря тому, что рост стоимости корзины за месяц здесь составил всего 1,8%.
Второй по дешевизне магазин, который еще месяц назад (да и вообще на протяжении долгого времени) был самым дешевым, — «Магнит». Тут стоимость продуктов составила 5 455 рублей. Однако рост стоимости за месяц здесь оказался самым значительным из всех анализируемых сетей — на 6,5% (перед новым годом набор продуктов стоил тут всего 5 120 рублей — на 10 рублей дешевле, чем в «Эдельвейсе»).
Не обошлось без неожиданностей и в случае с более дорогими магазинами. «Бахетле», стабильно являвшийся самой дорогой сетью из всех исследуемых, вышел на третье место по дешевизне. Набор продуктов на месяц тут можно купить за 5 902 рублей — это на 0,5% дешевле, чем месяц назад. Таким образом, «Бахетле» оказался единственным магазином, где стоимость корзины даже снизилась. А вот самой дорогой сетью стала «Пятерочка», входящая вместе с «Перекрестком» и «Каруселью» в X5 Retail Group. Стоимость ее корзины выросла на 3,1% — сейчас набор продуктов на месяц можно купить за 5 947 рублей, что является рекордом среди анализируемых сетей.
«Магнит» отталкивает любителя растительной пищи, за овощами — в «Эдельвейс»
Самая высокая стоимость минимального набора продуктов в казанских магазинах может составить 6 525 рублей. В «Пятерочке» — самый дорогой хлеб обоих видов, несколько видов овощей (картофель, два вида капусты, помидоры, свекла, морковь), свинина и курица, некоторые виды бакалейных продуктов (фасоль, мука, растительное масло, соль и чай), а также шоколад.
На втором месте по числу самых дорогих продуктов — «Бахетле». Сюда не стоит идти, если нет желания переплатить за некоторые фрукты (лимоны и бананы), бакалею (горох, рис, гречку, макароны и лавровый лист), молочные продукты (молоко, сметану, творог и сыр), а также за сельдь и говядину.
В двух других сетях список самых дорогих наименований довольно небольшой. В «Магните» это — фрукты и овощи (огурцы, репчатый лук, укроп, яблоки и апельсины), сливочное масло и яйца. В «Эдельвейсе» дороже всего сахар и печенье, маргарин и черный перец, а также минтай.
Как собрать корзину за 4 832 рубля
Самая дешевая корзина, которая может получиться в результате похода по всем четырем сетям, будет стоить 4 832 рубля. Как ни странно, наибольший список самых дешевых товаров — в некогда самой дорогой сети «Бахетле». В основном сюда стоит идти за бакалеей (фасолью, мукой, сахаром, шоколадом, солью и чаем, растительным маслом), а также за капустой, свеклой и луком, яблоками, сливочным маслом, яйцами и свининой.
Второй по числу самых дешевых наименований — «Эдельвейс». Тут дешевые оба вида хлеба, овощи (картофель, квашеная капуста, укроп, болгарский перец), гречка и макароны, сельдь и говядина, а также молочные продукты — молоко, сливочное масло и творог. В «Магнит» стоит идти за курицей и сыром, морковью, помидорами, бананами и грушами, печеньем, маргарином, солью и лавровым листом, макаронами и фасолью. В «Пятерочке» из самых дешевых товаров — огурцы, апельсины и лимоны, горох и рис, минтай и черный перец, а также сметана.
Овощи растут в цене — виной тому время года
Из 43 товаров, которые мы отобрали для исследования по методике Росстата, за первый месяц 2019 года большая часть — 30 — подорожала. Соответственно еще 13 товаров в январе подешевели. Подорожавшие товары стали дороже на 0,2—53,3%, а снижение стоимости составило от микроскопических 0,02% до 12,2%.
В топ-10 подорожавших продуктов входят товары, стоимость которых увеличилась на 14—53%. Больше всего за месяц подскочила стоимость гороха — сразу в полтора раза. Также на 41% подорожал шоколад. Помидоры подскочили в цене на 36%, а капуста, картофель и свекла — примерно на 20%. Кроме того, на 15,5% подорожал лук, а на 14% — яблоки. Заметно также подорожание на некоторые виды бакалейной продукции — гречка подскочила в цене на треть, чай — на 15%, рис — на 12%.
Генеральный директор информационного агентства FruitNews Ирина Козий объясняет подорожание овощей в зимние месяцы: «Если мы говорим о тепличной продукции, то выращивать ее зимой дороже — отопление теплиц и досвечивание растений в период короткого светового дня требуют значительного объема энергии. Кроме того, не у всех тепличных хозяйств есть системы досвечивания. Если таких систем нет, хозяйство вынуждено приостанавливать выращивание продукции зимой. В итоге с конца ноября по февраль объем российской тепличной продукции на рынке ограничен, а себестоимость производимой продукции очень высока. При этом импортные поставки в последнее время существенно подорожали из-за влияния контрсанкций, снижающегося курса российского рубля и растущей стоимости перевозок», — рассказывает она.
Если говорить об овощах длительного хранения, таких как картофель, свекла, лук и прочие, то, разумеется, чем дольше они хранятся, тем выше связанные с хранением затраты и больше потери продукции. «Из самых простых хранилищ продукция должна быть распродана уже в первые месяцы зимы, — говорит Козий. — Складские комплексы для длительного хранения овощей требуют установки современного дорогого оборудования, что также оказывает влияние на стоимость реализации. Часть овощей поставляется из-за рубежа. Поставщики такой продукции несут более высокие затраты на транспортировку и таможенные расходы. Отдельно нужно отметить внесезонные факторы — рост стоимости топлива и вместе с ним затрат на транспортировку, а также повышение НДС. Рост НДС не столь важен для свежих овощей, большая часть которых облагается НДС по льготной ставке (10%), но для фруктов рост НДС имеет большое значение».
А вот что касается бакалеи, то эксперты не согласны с тем, что товары этой категории сильно подорожали. Дмитрий Востриков, исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз», объясняет: «Изменение отпускных цен производителей, по данным наших аналитиков, свидетельствует о разноплановой динамике цен. В этом сельскохозяйственном году, который начинается с сентября, мы наблюдаем довольно стабильную цену в 32—33 руб./кг на рис, и небольшое повышение отпускных цен на гречневую крупу с 15 руб./кг в сентябре до 21 руб./кг в январе. Лидером роста цен в опте среди круп второй год подряд продолжает быть просо, цена на которое с сентября выросла с 32 руб. осенью до 45 руб. зимой. Но покупатель видит другие цены с учетом торговой розничной наценки, которую каждая сеть и отдельный магазин определяют сами».
Также отметим подорожание на 11% творога, на 7% — печенья, на 4,5% — сахара. Подорожание последнего, правда, отрицают эксперты. В частности, по словам Евгения Иванова, ведущего эксперта ИКАР (Института конъюнктуры аграрного рынка), оптовые цены на сахар относительно стабильны с конца сентября 2018 года, до этого они заметно выросли. «В последние недели наметилось медленное снижение оптовых цен. Розничные цены на сахар могут начать немного снижаться вслед за оптовыми с января—февраля 2019 года. До декабря они еще росли, хотя в пяти регионах снизились уже в декабре», — говорит Иванов.
Время есть яйца и цитрусовые
Немногочисленные подешевевшие продукты, к сожалению, не могут похвастать такими значительными изменениями, как подорожавшие. Наиболее заметно подешевевшим товаром стали апельсины — они снизились в цене на 12% (это — столько же, на сколько подорожал рис, 11-й в списке самых подорожавших продуктов). Тем не менее положительные новости есть: наконец-то начали снижаться цены на яйца — за месяц продукт подешевел на 10,4%, снизились на 6—7% цены на муку и пшеничный хлеб, на 4—5% подешевели сыр и маргарин. Примерно на 3% подешевел болгарский и черный перец, а также свинина.
Снижение стоимости апельсинов Ирина Козий объясняет сменой региона, откуда везут цитрусовые: «Зимой дешевеет одна категория плодоовощной продукции — цитрусовые. В летние месяцы и вплоть до октября поставки цитрусовых на российский рынок идут из стран Южного полушария. А начиная с ноября — декабря стартует сезон поставок из ближайших к нам стран — Египта, Турции, Марокко. Транспортировка фруктов из этих стран обходится дешевле. В этих странах также относительно невысокий уровень оплаты труда, что сказывается на стоимости выращиваемой в этом регионе продукции».
В ближайшее время стоимость продуктов должна стабилизироваться. По словам Дмитрия Вострикова, предпосылок к каким-то неожиданным и резким изменениям сегодня нет. «К тому же процесс согласования новой цены не сиюминутный и как правило занимает несколько месяцев. Многие предприятия начали переговоры по изменению цен еще в прошлом году, но ввиду «новогоднего моратория» на согласование цен до сих пор находятся в переговорном процессе. Те, кому удалось достигнуть договоренности по ценам в ходе договорной компании на 2019 год, за счет увеличения вышеперечисленных издержек могут нуждаться в повышении цен на 1—8% в зависимости от категории. Происходить оно будет плавно и постепенно.
При этом основным сдерживающим фактором инфляции являются низкие доходы населения. К тому же большая часть товаров сегодня продается по акциям. Эти факторы участники рынка, конечно, тоже учитывают при ценообразовании», — говорит Востриков.
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