НДС и холода: январь задал темп инфляции больший, чем рост налога

Анализ стоимости продуктовой корзины по итогам первого месяца 2019 года

Фото: Антон Журавлев

Первый месяц года ознаменовался ростом цен на две трети продуктов из «корзины» Росстата. В основном подорожали овощи — связано это с сезонным фактором, однако в категорию подорожавших вошли и другие продукты, а итоговый рост оказался даже больше, чем величина, на которую с начала 2019 года вырос НДС. Подробности — в материале «Реального времени».

«Пятерочка» стала дороже, а «Бахетле» сбивает планку

Рост НДС, судя по всему, ожидаемым образом сказался на изменении стоимости продуктов. По данным аналитической службы «Реального времени», в первом месяце 2019 года стоимость продовольствия в казанских магазинах в среднем выросла на 2,6% — с 5 488 до 5 632 рублей. Самой дешевой сетью по итогам января оказался местный «Эдельвейс», в котором набор продуктов на месяц можно купить за 5 224 рубля. Он вышел на первое место благодаря тому, что рост стоимости корзины за месяц здесь составил всего 1,8%.

Второй по дешевизне магазин, который еще месяц назад (да и вообще на протяжении долгого времени) был самым дешевым, — «Магнит». Тут стоимость продуктов составила 5 455 рублей. Однако рост стоимости за месяц здесь оказался самым значительным из всех анализируемых сетей — на 6,5% (перед новым годом набор продуктов стоил тут всего 5 120 рублей — на 10 рублей дешевле, чем в «Эдельвейсе»).

Не обошлось без неожиданностей и в случае с более дорогими магазинами. «Бахетле», стабильно являвшийся самой дорогой сетью из всех исследуемых, вышел на третье место по дешевизне. Набор продуктов на месяц тут можно купить за 5 902 рублей — это на 0,5% дешевле, чем месяц назад. Таким образом, «Бахетле» оказался единственным магазином, где стоимость корзины даже снизилась. А вот самой дорогой сетью стала «Пятерочка», входящая вместе с «Перекрестком» и «Каруселью» в X5 Retail Group. Стоимость ее корзины выросла на 3,1% — сейчас набор продуктов на месяц можно купить за 5 947 рублей, что является рекордом среди анализируемых сетей.

«Магнит» отталкивает любителя растительной пищи, за овощами — в «Эдельвейс»

Самая высокая стоимость минимального набора продуктов в казанских магазинах может составить 6 525 рублей. В «Пятерочке» — самый дорогой хлеб обоих видов, несколько видов овощей (картофель, два вида капусты, помидоры, свекла, морковь), свинина и курица, некоторые виды бакалейных продуктов (фасоль, мука, растительное масло, соль и чай), а также шоколад.

На втором месте по числу самых дорогих продуктов — «Бахетле». Сюда не стоит идти, если нет желания переплатить за некоторые фрукты (лимоны и бананы), бакалею (горох, рис, гречку, макароны и лавровый лист), молочные продукты (молоко, сметану, творог и сыр), а также за сельдь и говядину.

В двух других сетях список самых дорогих наименований довольно небольшой. В «Магните» это — фрукты и овощи (огурцы, репчатый лук, укроп, яблоки и апельсины), сливочное масло и яйца. В «Эдельвейсе» дороже всего сахар и печенье, маргарин и черный перец, а также минтай.

Как собрать корзину за 4 832 рубля

Самая дешевая корзина, которая может получиться в результате похода по всем четырем сетям, будет стоить 4 832 рубля. Как ни странно, наибольший список самых дешевых товаров — в некогда самой дорогой сети «Бахетле». В основном сюда стоит идти за бакалеей (фасолью, мукой, сахаром, шоколадом, солью и чаем, растительным маслом), а также за капустой, свеклой и луком, яблоками, сливочным маслом, яйцами и свининой.

Второй по числу самых дешевых наименований — «Эдельвейс». Тут дешевые оба вида хлеба, овощи (картофель, квашеная капуста, укроп, болгарский перец), гречка и макароны, сельдь и говядина, а также молочные продукты — молоко, сливочное масло и творог. В «Магнит» стоит идти за курицей и сыром, морковью, помидорами, бананами и грушами, печеньем, маргарином, солью и лавровым листом, макаронами и фасолью. В «Пятерочке» из самых дешевых товаров — огурцы, апельсины и лимоны, горох и рис, минтай и черный перец, а также сметана.

Овощи растут в цене — виной тому время года

Из 43 товаров, которые мы отобрали для исследования по методике Росстата, за первый месяц 2019 года большая часть — 30 — подорожала. Соответственно еще 13 товаров в январе подешевели. Подорожавшие товары стали дороже на 0,2—53,3%, а снижение стоимости составило от микроскопических 0,02% до 12,2%.

В топ-10 подорожавших продуктов входят товары, стоимость которых увеличилась на 14—53%. Больше всего за месяц подскочила стоимость гороха — сразу в полтора раза. Также на 41% подорожал шоколад. Помидоры подскочили в цене на 36%, а капуста, картофель и свекла — примерно на 20%. Кроме того, на 15,5% подорожал лук, а на 14% — яблоки. Заметно также подорожание на некоторые виды бакалейной продукции — гречка подскочила в цене на треть, чай — на 15%, рис — на 12%.

Генеральный директор информационного агентства FruitNews Ирина Козий объясняет подорожание овощей в зимние месяцы: «Если мы говорим о тепличной продукции, то выращивать ее зимой дороже — отопление теплиц и досвечивание растений в период короткого светового дня требуют значительного объема энергии. Кроме того, не у всех тепличных хозяйств есть системы досвечивания. Если таких систем нет, хозяйство вынуждено приостанавливать выращивание продукции зимой. В итоге с конца ноября по февраль объем российской тепличной продукции на рынке ограничен, а себестоимость производимой продукции очень высока. При этом импортные поставки в последнее время существенно подорожали из-за влияния контрсанкций, снижающегося курса российского рубля и растущей стоимости перевозок», — рассказывает она.

Если говорить об овощах длительного хранения, таких как картофель, свекла, лук и прочие, то, разумеется, чем дольше они хранятся, тем выше связанные с хранением затраты и больше потери продукции. «Из самых простых хранилищ продукция должна быть распродана уже в первые месяцы зимы, — говорит Козий. — Складские комплексы для длительного хранения овощей требуют установки современного дорогого оборудования, что также оказывает влияние на стоимость реализации. Часть овощей поставляется из-за рубежа. Поставщики такой продукции несут более высокие затраты на транспортировку и таможенные расходы. Отдельно нужно отметить внесезонные факторы — рост стоимости топлива и вместе с ним затрат на транспортировку, а также повышение НДС. Рост НДС не столь важен для свежих овощей, большая часть которых облагается НДС по льготной ставке (10%), но для фруктов рост НДС имеет большое значение».

А вот что касается бакалеи, то эксперты не согласны с тем, что товары этой категории сильно подорожали. Дмитрий Востриков, исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз», объясняет: «Изменение отпускных цен производителей, по данным наших аналитиков, свидетельствует о разноплановой динамике цен. В этом сельскохозяйственном году, который начинается с сентября, мы наблюдаем довольно стабильную цену в 32—33 руб./кг на рис, и небольшое повышение отпускных цен на гречневую крупу с 15 руб./кг в сентябре до 21 руб./кг в январе. Лидером роста цен в опте среди круп второй год подряд продолжает быть просо, цена на которое с сентября выросла с 32 руб. осенью до 45 руб. зимой. Но покупатель видит другие цены с учетом торговой розничной наценки, которую каждая сеть и отдельный магазин определяют сами».

Также отметим подорожание на 11% творога, на 7% — печенья, на 4,5% — сахара. Подорожание последнего, правда, отрицают эксперты. В частности, по словам Евгения Иванова, ведущего эксперта ИКАР (Института конъюнктуры аграрного рынка), оптовые цены на сахар относительно стабильны с конца сентября 2018 года, до этого они заметно выросли. «В последние недели наметилось медленное снижение оптовых цен. Розничные цены на сахар могут начать немного снижаться вслед за оптовыми с января—февраля 2019 года. До декабря они еще росли, хотя в пяти регионах снизились уже в декабре», — говорит Иванов.

Время есть яйца и цитрусовые

Немногочисленные подешевевшие продукты, к сожалению, не могут похвастать такими значительными изменениями, как подорожавшие. Наиболее заметно подешевевшим товаром стали апельсины — они снизились в цене на 12% (это — столько же, на сколько подорожал рис, 11-й в списке самых подорожавших продуктов). Тем не менее положительные новости есть: наконец-то начали снижаться цены на яйца — за месяц продукт подешевел на 10,4%, снизились на 6—7% цены на муку и пшеничный хлеб, на 4—5% подешевели сыр и маргарин. Примерно на 3% подешевел болгарский и черный перец, а также свинина.

Снижение стоимости апельсинов Ирина Козий объясняет сменой региона, откуда везут цитрусовые: «Зимой дешевеет одна категория плодоовощной продукции — цитрусовые. В летние месяцы и вплоть до октября поставки цитрусовых на российский рынок идут из стран Южного полушария. А начиная с ноября — декабря стартует сезон поставок из ближайших к нам стран — Египта, Турции, Марокко. Транспортировка фруктов из этих стран обходится дешевле. В этих странах также относительно невысокий уровень оплаты труда, что сказывается на стоимости выращиваемой в этом регионе продукции».

В ближайшее время стоимость продуктов должна стабилизироваться. По словам Дмитрия Вострикова, предпосылок к каким-то неожиданным и резким изменениям сегодня нет. «К тому же процесс согласования новой цены не сиюминутный и как правило занимает несколько месяцев. Многие предприятия начали переговоры по изменению цен еще в прошлом году, но ввиду «новогоднего моратория» на согласование цен до сих пор находятся в переговорном процессе. Те, кому удалось достигнуть договоренности по ценам в ходе договорной компании на 2019 год, за счет увеличения вышеперечисленных издержек могут нуждаться в повышении цен на 1—8% в зависимости от категории. Происходить оно будет плавно и постепенно.

При этом основным сдерживающим фактором инфляции являются низкие доходы населения. К тому же большая часть товаров сегодня продается по акциям. Эти факторы участники рынка, конечно, тоже учитывают при ценообразовании», — говорит Востриков.