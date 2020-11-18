Талия Минуллина — о работе промпарков: «Ничего, что мы себя покритикуем?»

Глава АИР РТ призвала передавать в частные руки неэффективно работающие в районах промышленные площадки

В Татарстане самое большое количество промышленных парков — 100, которые заполнены всего на 60 процентов, причем в некоторых районах в них нет ни одного резидента. При этом подавляющее число инвесторов для размещения своего бизнеса выбирают ОЭЗ или ТОСЭР не только из-за возможности получения федеральных льгот, но и потому, что там созданы более комфортные условия для работы, отметила глава АИР РТ в Госсовете республики. Как повысить привлекательность промплощадок, почему частные парки работают эффективнее государственных, нужно ли такое количество недвижимости — обсуждали на заседании парламентского комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству, где побывал и корреспондент «Реального времени». Попутно депутаты «зарубили» законопроект о запрете торговли спиртным в ЖК, но одобрили ограничения на звуковую рекламу вблизи жилых домов.

Промпарки заполнены на 60 процентов

Промышленные парки для экономики Татарстана являются точкой роста для привлечения бизнеса в муниципальные районы: они не только предоставляют рабочие места, пополняют налоговую базу, но и позволяют без лишних проволочек запустить свое дело, отметил на заседании первый заместитель министра экономики республики Рустем Сибгатуллин.

Первые промпарки — КИП «Мастер», технополис «Химград», Агропромпарк — появились в 2007 году. А с 2014 года парадигма изменилась — по поручению президента РТ промышленные площадки начали создаваться в муниципальных районах. Сегодня в республике насчитывается 100 промпарков общей площадью, соразмерной с территорией Чистополя. В них работают более 1,5 тысячи резидентов, дающих рабочие места более 32 тыс. человек, причем из 100 только в 18 объектов вложены государственные инвестиции, а у остальных есть свои собственники.

— Опыт Татарстана в части создания промышленных площадок в муниципальных районах стал примером практики, которая легла в основу направления «Мой бизнес-парк» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство: поддержка предпринимательской инициативы», — подчеркнул Сибгатуллин.

Мало того, что за относительно небольшие госвложения регион может создавать базу для развития малого и среднего предпринимательства, так еще и по программам различных ведомств можно получить очень приличные средства на строительство. Например, по линии нацпроекта можно претендовать на федеральную субсидию в размере 250 млн рублей на один промпарк. Правда, отстроиться нужно за год, а если объект крупный — то за два.

Промышленные парки для экономики Татарстана являются точкой роста для привлечения бизнеса в муниципальные районы, считает первый заместитель министра экономики республики Рустем Сибгатуллин. Фото: tatarstan.ru

В этом году таким образом были сданы в эксплуатацию три площадки — в Богатых Сабах, Тюлячах и три здания в «Химграде». В них будет размещено 76 резидентов, создано почти 1,2 тыс. рабочих мест.

Однако Сибгатуллин критично отметил, что появление промышленной недвижимости в каждом муниципальном районе не означает автоматического ее наполнения. В настоящее время заполняемость площадок в среднем составляет около 60 процентов, и встает вопрос эффективного управления этими объектами. Из-за пустующих площадей не все управляющие компании промпарков выходят на самоокупаемость.

Чтобы жители пригородов не перегружали Казань

Но вот парадокс: при таком обилии промпарков, бизнес, по словам первого замминистра экономики, жалуется на ограниченность арендных площадей, а построить что-то свое не может из-за того, что банки такие вложения не кредитуют. Но выход нашелся.

Сибгатулиин рассказал, что в Татарстане запущена специальная программа для управляющих компаний и резидентов промпарков, которые смогут получить займы на строительство и модернизацию зданий и инженерной инфраструктуры.

Максимальная сумма кредита — 30 млн рублей, которые будут предоставляться под 5% годовых под поручительство Гарантийного фонда РТ. В настоящий момент уже подано 11 заявок, первый заем будет выдан в декабре этого года. По словам замминистра, возводить коммерсанты планируют не капитальные сооружения, а модульные здания.

Кроме того, Сибгатуллин сообщил, что по поручению президента РТ идет подбор площадок под строительство новых промпарков близ Казани. Они должны разместиться вблизи больших жилых комплексов с тем, чтобы их жители не создавали маятниковую миграцию, а работали там, где живут, и разгрузили общественный транспорт и дороги к Казани.

В этом году были сданы в эксплуатацию три площадки — в Богатых Сабах, Тюлячах и три здания в «Химграде». В них будет размещено 76 резидентов, создано почти 1,2 тыс. рабочих мест. Фото: realnoevremya.ru

«Кто сказал, что их должно быть 100?»

Другой взгляд на проблему — у главы АИР Талии Минуллиной. Она сходу заявила: поскольку «совещание внутреннее, ничего, что мы себя покритикуем?». Руководитель АИР честно призналась, что два куратора направления не всегда друг друга понимают. «Планов по инвестиционному развитию промпарков в республике нет, как выстраивать экономические связи — непонятно, а резидентов туда сажать надо, и отвечает за это агентство, которое я возглавляю», — отметила она. Также Минуллина усомнилась, нужны ли Татарстану 100 промышленных парков.

— Татарстан — единственный регион России, на минуточку, в котором есть семь федеральных зон — это две особые экономические зоны и пять территорий опережающего развития и 100 промышленных парков — сто! Вообще больше нигде такого в нашей стране нет. Во-первых, почему их 100? Кто сказал, что их должно быть 100? Потому что 100-летие ТАССР? Но это же не экономическое обоснование, что их должно быть 100. Почему их 100 — никто на этот вопрос в республике ответить никак не может. И это очень плохо. Потому что мы сами не понимаем, что мы делаем, — поделилась она своими мыслями.

По словам Минуллиной, рабочая группа АИР проинспектировала 12 промпарков и среди них оказались такие, в которых нет ни одного резидента. При этом 90 процентов инвесторов, которым показывают площадки для возможного размещения их бизнеса, выбирают ОЭЗ или ТОСЭР, не только из-за возможности получения федеральных льгот, но и потому, что там созданы комфортные условия для работы.

Глава АИР подчеркнула, что проведенный анализ позволяет говорить, что частные парки работают эффективнее государственных, особенно, когда объект курирует крупное предприятие. Как например, промпарк «М7», находящийся под крылом «Казаньоргсинтеза» или промплощадка «Нижнекамскнефтехима».

Глава АИР подчеркнула, что проведенный анализ позволяет говорить, что частные парки работают эффективнее государственных, особенно, когда объект курирует крупное предприятие. Фото: expertrt.ru

По ее словам, похоже, что данное предложение уже воплощается в жизнь. Так, на днях президент Татарстана Рустам Минниханов согласовал переход 13 государственных промпарков под управление Инвестиционно-венчурного фонда РТ.

— Может быть потому, что в государственных парках нет KPI, мотивации, заинтересованности, может, нужны какие-то меры стимулирования. Может быть потому, что им зарплата «капает» так и так: будет резидент, не будет резидента, они все равно свою копейку получат… Поэтому проблема требует неких системных решений, — подчеркнула Минуллина.

В частности, Агентство предлагает: во-первых, проанализировать необходимость содержания всех 100 промпарков, лучше оставить 20, но зато эффективно работающих, во-вторых, сформировать стратегический инвестиционный план с учетом наличия текущих и перспективных резидентов, в-третьих, закрепить кураторство на уровне крупных предприятий и определить единого оператора, который бы координировал работу всех промпарков, в-четвертых, возможна передача управления госпарками частным УК, которые с этим хорошо справляются, в-четвертых, необходимо повысить уровень сервиса, предоставляя юридические, финансовые, консалтинговые услуги, кадровое обеспечение на местах.

Марат Ахметов: «Если мы хотим закрепить людей в районах, такие промплощадки необходимы». Фото: tatarstan.ru

Зампредседателя Госсовета РТ Марат Ахметов, положительно оценив аудит деятельности промпарков, все же возразил Минуллиной, что такие площадки в муниципалитетах нужны, потому что ежедневно в Казань и Набережные Челны выезжают на работу по 3—5 тысяч человек из одного сельского района.

— Если мы хотим закрепить людей в районах, такие промплощадки необходимы. Я не говорю, что их нужно больше, но какая-то структура, которая бы ежедневно следила за работой промпарков должна быть, — резюмировал Ахметов.

Аналоги Агропромпарка появятся в сельских районах

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов отметил, что большим достижением республики является создание Агропромпарка, в котором есть все условия для переработки и реализации сельхозпродукции. А для покупателей он стал популярной торговой точкой, которую ежемесячно посещают более 150 тыс. человек.

Аналог Агропромпарка создан в Заинском районе, готова проектная документация для строительства таких объектов в Сабинском и Алексеевском районах.

Марат Галеев отметил, что неправильно создавать только крупные агропарки, нужны небольшие площадки, как в Европе, где сельхозпроизводители могли бы переработать и тут же реализовать свою продукцию. Фото: Максим Платонов

Депутат Марат Галеев предостерег от того, чтобы насильно загонять резидентов в промпарки. Он привел в пример фермерское движение, на развитие которого также понадобился довольно длительный период, зато сейчас оно процветает. «Все должно дозреть, нельзя торопиться, гнать эффективность», — подчеркнул он.

Парламентарий отметил, что неправильно создавать только крупные агропарки, нужны небольшие площадки, как в Европе, где сельхозпроизводители могли бы переработать и тут же реализовать свою продукцию.

Председатель комитета Лутфулла Шафигуллин, закрывая дискуссию, отметил, что если для привлечения инвесторов в Китае достаточно гостиницы, дорог и интернета, то у нас необходимо большее: подготовленная инфраструктура, хорошая транспортная логистика, поддержка правительства, налоговые льготы, дополнительные сервисы, помощь с кадрами, наличие комфортной среды и т. д.

— Если продукт конкурентоспособен, то дальнейший успех зависит от деятельности управляющей компании. Это третья составляющая работы по привлечению инвесторов. Надо работать параллельно по всем направлениям, тогда будет результат, — подчеркнул Шафигуллин.

Итог дискуссии подвел председатель комитета Лутфулла Шафигуллин. Фото: tatarstan.ru

Торговать водкой в ЖК можно, а шуметь — нельзя

Живую дискуссию в комитете вызвал и законопроект, внесенный депутатом Ильдаром Шамиловым, о полном запрете на розничную продажу алкогольной продукции в торговых объектах, расположенных в многоквартирных домах.

Этот вопрос вызывает жаркие споры в стенах парламента уже второй созыв. Адепты запрета апеллируют к многочисленным просьбам граждан, противники — к отрицательным экономическим последствиям: снижению налоговых поступлений в бюджет, росту безработицы, закрытию торговых точек, которые до половины доходов получают от реализации спиртного, а также увеличению числа некачественной и контрафактной продукции, и как следствие, отравлению суррогатами.

Поскольку речь идет о примерно 2,9 тыс. объектах торговли, то в случае принятия такого решения до 30 тыс. человек вмиг станут безработными, поступления в республиканский бюджет в 2021 году сократятся на 580 млн рублей, в 2022-м — на 680 млн, в 2023-м — на 800 млн рублей. Неслучайно инициатива Шамилова получила отрицательные заключения всех заинтересованных ведомств, а также Аппарата президента РТ.

Живую дискуссию в комитете вызвал законопроект о полном запрете на розничную продажу алкогольной продукции в торговых объектах, расположенных в многоквартирных домах. Фото: tatarstan.ru

Поддержали законопроект только два депутата комитета — Александр Комиссаров и Роман Мугерман. Владелица сети «Бахетле» Муслима Латыпова, шесть магазинов которой расположены на первых этажах жилых домов, предложила отправить его на доработку.

Зато депутаты единогласно поддержали инициативу Думы Астраханской области, которая устанавливает запрет на использование звуковой рекламы рядом с жилыми домами. Транслируемая через мощные звукоусилители, она хоть и не превышает предельно допустимый уровень шума, но сильно раздражает местных жителей, которые вынуждены слушать ее целый день.