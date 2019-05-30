Ретейлеры прогнозируют убытки от приема стеклотары у населения

С учетом больших затрат на обработку вторсырья торговые сети не готовы платить по 5—7 рублей за каждую сданную бутылку

Ретейлеры подсчитали, во сколько обойдется инициатива, предложенная Дмитрием Медведевым, — возобновить при магазинах работу пунктов приема стеклотары и пластика. Премьер поручил федеральным Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития во время отчета правительства в Госдуме проработать вопрос, рассчитывая, что население привлекут сдавать бутылки денежным вознаграждением. Авторы инициативы ссылаются на риски нарастающей экологической проблемы, а именно — большого объема мусора. Представители сетей, с которыми побеседовало «Реальное время», одобряют идею приема и согласны с ее потенциальной экологической пользой, однако платить населению за принятую тару готовы не все. Кроме того, сети опасаются, что для приема бутылок может потребоваться получение соответствующей лицензии.

Поощрения для граждан

Предложение организовать прием стеклянной и пластиковой посуды прямо в торговых точках озвучили на недавнем отчете правительства в Госдуме — с ним выступил замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов. Дмитрий Медведев поручил Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития до 15 июня разобраться, целесообразно ли реализовать инициативу.

В Минприроды «Реальному времени» пояснили, что вопрос по приему пластика и полимерной посуды будет отработан в срок; по поводу стеклянных бутылок в министерстве обещали уточнить, ответ будет опубликован после получения. Мы ожидаем ответ Минпромторга и Минэкономразвития.

Как Нилов пояснил «Известиям», он уже подготовил законопроект, который в случае принятия обяжет торговые сети принимать тару у населения: «Мировая практика свидетельствует о том, что стекло, пластик и бумагу следует утилизировать, до 80% мусора можно направлять во вторичную переработку». Для сбора вторсырья людей нужно поощрить, добавил Нилов. По примеру других стран, в которых такая мера уже реализуется, он предложил примерную стоимость тары в 5—7 рублей.

Казанский предприниматель, глава компании «Эко-Приоритет», утилизирующей вторсырье, Богдан Сабуров высказал свое мнение об этой инициативе: «Стекло мы не принимаем, потому что его невыгодно собирать логистически и перерабатывать, дешевле изготовить новую оборотную тару. Предприятия не подстроены сейчас под переработку: никто не рассчитывал, что будет вторичный оборот тары. Законодательно сделано так, чтобы перерабатывать было невыгодно. Если власть договорится с бизнесом ввести оборотную тару, это займет где-то полтора года. Деньги и возможности в России на это есть, но это никому не нужно. То, что предлагают платить по 5—7 рублей за бутылку, не посчитав общий оборот, общую экономику, — это смешно и отразится на покупателе», — уверен переработчик. Сам Сабуров сообщил, что принимает полимерные бутылки за 20 рублей.

Цена экологичного подхода

Однако в розничных сетях не готовы пойти на реализацию этого предложения — обязательство покупать тару за деньги может обернуться убытками для ретейлеров, но организовать приемку на территории магазинов наши собеседники в целом оказались не против, а в каких-то сетях сбор уже организован по их собственной инициативе.

По словам эколога сети «ВкусВилл» Александра Цыганкова, сейчас в пилотном режиме в 15 магазинах сети организован прием пластиковых бутылок и алюминиевых банок. «Компания готова начать делать это на постоянной основе и в большем числе своих магазинов, но при условии финансового участия со стороны компаний — производителей напитков», — добавляет он.

В сети «Бахетле» сейчас проводят расчеты предполагаемых затрат. Предложение Нилова по стоимости приема тары сети магазинов для среднего класса называют завышенным: «Сейчас стоимость закупки стекла специализированными организациями установлена в размере 42 копеек за 1 кг, при этом вторичное сырье должно пройти дополнительную обработку с целью очистки. Прием тары с заявленной ценой в 5—7 рублей не только не окупит расходы от закупки, но и станет убыточным для торговых предприятий».

При этом представители сети напоминают, что организация процесса включает в себя и другие этапы: «Кроме приемки тары необходимо понимать, кто будет ее обрабатывать, мыть, стерилизовать для повторного использования. Пока мы не закупаем автоматы, которые дробят принятую тару, так как переработка отходов связана с получением лицензии на соответствующую деятельность».

В сети «ВкусВилл» вопрос стоимости решили по-другому: «Тара у населения не покупается. Существует механизм, который называется «залоговая стоимость тары». Эта сумма зашивается в стоимость товара. Если человек возвращает тару в магазин, эта сумма возвращается ему (как правило, в виде купона на скидку). Размер залоговой стоимости нужно определять путем экономических расчетов — так, чтобы он был достаточным, чтобы мотивировать людей на возврат», — отмечает Цыганков.

Приемные устройства прессуют тару, поясняет собеседник, «поскольку прессование позволяет снизить издержки на хранение и транспортировку». Такие автоматы уже есть в Москве и Петербурге, а установку в других регионах в компании рассматривают только в случае финансирования этого процесса компаниями-производителями напитков, чьи бутылки будут собираться.

— Мы считаем, что собираем не отходы производства и потребления, а упаковку от напитков. Сбор происходит не в устроенном нами пункте приема вторсырья на территории магазина, а в герметичный аппарат, который установлен на входной группе, — добавил эколог сети магазинов «ВкусВилл» Александр Цыганков.

В сети «Эдельвейс» уже внедряли практику приема стеклянных бутылок от пива, но в 2005 году свернули пункты: «После продажи АО «Эфес» (АО «Пивоварня Москва-Эфес», — прим. ред.) ситуация поменялась. Пивоваренный завод перешел на одноразовое стекло, оно немного легче многоразовой тары, соответственно, и дешевле». Возвращаться к приему стеклотары у населения за предложенное вознаграждение в 5—7 рублей за бутылку в компании не планируют, согласившись с коллегами, что это убыточно. Оперативно подсчитать потенциальные потери в «Эдельвейсе» затруднились.

«С учетом действующего законодательства невозможно»

В Минпромторге уже высказались по поводу реальности исполнения поручения. В ответе на запрос «Реального времени» министерство ссылается на Федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, по которому отходы производства и потребления должны быть безопасными для человека, а их сбор осуществляться в соответствии с санитарными правилами.

«Вместе с тем, согласно СанПиН, не разрешается устройство пунктов по приему вторичного сырья от населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания», — указано в сообщении.

В ответе также отмечено, что Минпромторг будет прорабатывать вопрос «совместно с деловым и экспертным сообществом с целью устранения данных правовых ограничений, в том числе участия в необходимых нормативных правовых актов». Пока конкретных предложений в адрес министерства не поступало.

Таким образом, инициативу можно реализовать только при изменении существующих норм. Министерство отметило в сообщении, что концептуально поддерживает инициативу, но вопрос требует серьезного обсуждения.

В сети «Магнит» указывают на это отсутствие «четкого механизма реализации подобных инициатив, соответствующего санитарным нормам и правилам всей логистической цепочки: сбор, транспортировка и дальнейшая переработка упаковки».

— В настоящее время «Магнит» изучает различные бизнес-модели сбора тары для вторичной переработки. Важно, чтобы проекты по охране окружающей среды и воспитанию экологической ответственности потребителей реализовывались при участии государства и с учетом позиции бизнеса.

В сети «Ашан» «Реальному времени» сообщили, что не готовы комментировать эту тему. В X5 Retail Group не ответили на наш запрос.

Лицензия на сбор

Опасения сетей по поводу необходимости получать лицензию на сбор тары не совсем оправданы, говорит руководитель «Центра экологического сопровождения» Эльвира Курбанова:

— Согласно закону о лицензировании, у нас сбор отходов возможен только в случае их последующей утилизации, обработки, захоронения, либо обезвреживания. Но захоранивать невозможно, так как стеклянная или пластиковая тара — это вторресурсы, и их запрещено вывозить на полигон. Поэтому вроде бы как получается, что сбор магазином не должен лицензироваться.

Курбанова отмечает, что прием, в частности, мытого стекла не попадает в список лицензируемых видов деятельности (I — IV классы), так как относится к V классу: «Это как в детстве — мы мыли стеклянные бутылки, высушивали и относили в магазин в чистом виде».

По нормам, временное складирование возможно на срок не более 11 месяцев, продолжает собеседница. Накопление тары на территории магазина, если она чистая, не противоречит им: «В зависимости от класса опасности и токсичности, по санитарным нормам, как раз производится хранение до передачи утилизирующей организации. То есть это как-то нелогично, что нельзя — ведь даже свои отходы предприятие все равно временно накапливает у себя. Вы же не вызываете специализированную компанию при малейшем образовании отходов. Если это будет V класс, спокойно можно собирать и утилизировать», — резюмирует Курбанова.

При этом важно соблюдение условий приема: посуда должна быть чистой и высушенной — это основное условие для переработки вторсырья: «Даже когда вы сдаете макулатуру, вам выдвинут небольшие требования: например, чтобы бумага не была загрязнена лакокрасочными материалами, а была чистой, потому что они не смогут ее переработать. Так же и здесь».