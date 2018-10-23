Гульнара Сергеева вместе с медиаолигархом из Уфы поборются с бизнес-коррупцией

«Они боятся еще большего преследования и давления»: почему бизнес не торопится жаловаться

Фото: Олег Тихонов

В татарстанском отделении Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» сегодня собрались на первое заседание. Говорили о том, как следователи едва не развалили бизнес конкурентов «Горгаза» и подкосили экономическое благополучие фирмы, и спорили, допустимо ли развивать ресторанный бизнес в многоквартирных жилых домах. За обсуждением проблем татарстанских предпринимателей и поиском выхода из непростых ситуаций следила корреспондент «Реального времени».



Главное — не бояться



Четыре обращения от предпринимателей поступили за четыре месяца работы в зарегистрированный в мае этого года центр, сообщил журналистам на открытии первого заседания местного отделения ЦОП «Бизнес против коррупции» сопредседатель федерального ЦОП Андрей Назаров. Однако рассмотрели лишь три из них — один из обратившихся заболел и попросил перенести обсуждение.

Добавим, что исполнительный сопредседатель Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции», сопредседатель «Деловой России» и общественный омбудсмен по вопросам, связанным с незаконным уголовным преследованием предпринимателей, Андрей Назаров — башкирский медиамагнат, создатель регионального холдинга РБК. В интервью «Реальному времени» он уже высказывал мнение, что считает диалог, который выстроился сейчас в России между властью и бизнесом, вполне конструктивным, однако очень озабочен тем, что множество компаний, которые подверглись уголовному преследованию, перестали заниматься хозяйственной деятельностью.



Во вступительном слове Андрей Назаров отметил, что заработавший в Татарстане ЦОП — в России уже сороковой по счету, он не самый востребованный, но и не «отстающий»: если в Московской области обращения рассматриваются пачками, то в Крыму предприниматели вообще в ЦОП не обращаются:

— Они боятся еще большего преследования и давления, — пояснил Назаров и ушел от прямого ответа на вопрос «Реального времени» о том, насколько готовы просить помощи у ЦОП татарстанские бизнесмены: — Мне кажется, что Татарстан достаточно открытый и современный регион и он вряд ли будет аутсайдером…

Назаров также сообщил, что в ЦОП по всей России поступило свыше 1700 обращений от предпринимателей «и каждому пятому удалось помочь». Основной целью ЦОП является защита местных предпринимателей в резонансных делах о незаконных уголовных преследованиях, коррупции и административном давлении, в том числе путем предания их гласности, подчеркнул сопредседатель федерального ЦОП. А затем уточнил, что, по статистике, в России две трети предприятий после возбуждения уголовных дел закрываются, а бизнес гибнет, даже если впоследствии удается доказать, что ничего криминального в этой деятельности не было.

Ну, за сотрудничество!

Перед тем как перейти к рассмотрению обращений предпринимателей, исполнительный сопредседатель президиума центра Гульнара Сергеева подписала два важных соглашения о сотрудничестве. Отметим, что это новая ипостась для Сергеевой, которая ранее активно работала в органах власти. В частности, была главой Росимущества в Татарстане.

Первый акт был символическим и рассчитанным на публику и журналистов: замруководителя Следкома по РТ Владимир Циома объявил, что соглашение было подписано ранее. Однако роль свою исполнил — попозировал вместе с Сергеевой за столом с папками, в которых лежали экземпляры соглашения.

Зато зампрокурора РТ Марат Долгов реально расписался под текстом соглашения. А несколько позднее Гульнара Сергеева предложила подумать о подписании подобных соглашений в будущем и руководителям других ведомств, с которыми в своей деятельности тесно соприкасаются бизнесмены.

Газовики против конкурентов

Первым на рассмотрение участников первого заседания татарстанского отделения ЦОП «Бизнес против коррупции» вынесли дело казанского ООО «Городская газовая служба», сокращенно — «Горгаз». Эта компания вышла на рынок в начале 2018 года — ее сотрудники буквально пошли по квартирам, предлагая казанцам обслуживание внутриквартирного газового оборудования — плит и колонок — примерно по той же цене, что и старый «Горгаз», но в удобное для клиента время. Составить конкуренцию «Горгазу», который к этому времени сменил название на ООО «Газпром трансгаз Казань», им позволило изменившееся в 2017 году законодательство. Как рассказал «Реальному времени» гендиректор фирмы Вадим Голубь, до прошлого года заниматься техобслуживанием по закону имела право только та организация, а теперь — любая фирма, обладающая достаточным количеством квалифицированных специалистов и необходимыми техническими средствами измерения.

Но, не проработав и полгода, новые газовики попали под следствие. По мнению Голубя, возбуждения уголовного дела в отношении неустановленных лиц по подозрению в оказании услуг, не соответствующих требованиям техники безопасности, добились конкуренты фирмы, желавшие остаться на этом рынке монополистами. Дело было возбуждено в мае 2018-го, поводом послужило заявление, в котором говорилось об отсутствии у ООО «Горгаз» квалифицированных сотрудников и надлежащего измерительного оборудования.

Несмотря на то, что в ходе проверки эти подозрения не подтвердились, следователи нашли другие нарушения. В итоге дело дважды продлевалось и было прекращено за отсутствием состава преступления лишь 7 октября. К этому моменту был вынужден уволиться предшественник Голубя на руководящем посту, Александр Рассихин, а многие клиенты ООО «Горгаз» разорвали с ним договоры. Как утверждает Вадим Голубь, к ним приходили некие письма с просьбами расторгнуть договор и сменить обслуживающую организацию, которая якобы все равно не будет работать — закроется.

— Мы хотим найти свое место в конкурентной борьбе, — эмоционально описывал злоключения компании Голубь. — Люди были вынуждены уволиться, сейчас я вновь набираю штат. А поставщик газа «Газпром трансгаз Казань» до сих пор отказывается заключить с нами договор.

Тем не менее эксперт ЦОП счел, что защищать газовиков от произвола следственных органов необходимости нет, поскольку следователи закон не нарушали. Но ему тут же возразил зампрокурора РТ Марат Долгов.

— Дело закрыто за отсутствием состава преступления по итогам пяти месяцев следствия, — возмутился он. — После производства экспертиз, очных ставок… По статистике, тут все нормально, но все эти мероприятия могли быть выполнены в ходе доследственной проверки! Я считаю, нам надо будет еще вернуться к этому вопросу, товарищ правильно его поднял…

Слова Владимира Циомы, указавшего, что для продления сроков следствия были веские основания, утонули в недовольном гуле других участников обсуждения.

— Вопрос ваш сегодня решен, я советую вам обратиться в суд с иском о понуждении «Газпром трансгаз Казань» к заключению договора с вашей организацией. Они обязаны это сделать!

Прививка от бизнеса

Дело казанского ООО «ФармБиоВет», которое до заключения контракта о поставке вакцины армянским ООО «Мадалива» вполне успешно работало на местном рынке, оказалось намного запутаннее дела «Горгаза». Именно в связи с этой поставкой прокуратура Вахитовского района по заявлению частного лица провела проверку, результатом которой стало возбуждение следственным отделом Вахитовского района Казани уголовного дела в отношении неустановленных сотрудников ООО «ФармБиоВет» по очень серьезной статье УК — «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок».

В процессе обсуждения выяснилось, что у органов, которые обязаны контролировать ввоз препаратов, к «ФармБиоВету» не было никаких претензий. И поэтому большая часть ввезенной партии была вскоре реализована в Белгородскую область и в Воронеж, где никаких претензий к качеству вакцины не возникло.

— Препарат, о котором идет речь, произведен не в Армении, а в США (в Россию по причине небезопасности запрещено ввозить именно произведенные в Армении лекарственные средства), — доказывал директор «ФармБиоВета» Ильдар Абдуллин. — К тому же эта вакцина признана и применяется в Белоруссии, а препараты, разрешенные там, в соответствии с действующим законодательством разрешены и в России.

Эту позицию поддержала большая часть участников обсуждения. Но прокуратура в лице Марата Долгова затруднилась дать оценку ситуации, «поскольку следствие еще не закончено», а Следком в лице Владимира Циомы продолжал настаивать, что нарушение законодательства РФ в действиях сотрудников ООО «ФармБиоВет» налицо.

Сейчас остатки нераспроданной вакцины арестованы, срок ее годности истекает, напомнил Абдуллин. И обсуждение уже совсем было зашло в тупик, но тут включился экс-президент Союза страховщиков РТ Рустэм Сабиров:

— Если мы хотим уничтожать эти фирмы, мы будем продолжать назначать бесконечное количество экспертиз… Если нет, я думаю, разобраться в ситуации можно достаточно быстро.

— Мы должны стоять на защите общественных интересов, — возразил Владимир Циома и напомнил про птичий грипп, недавно уничтоживший поголовье всей птицефабрики в Лаишевском районе.

— Убьем мы этот бизнес с вами, вопросов нет, — экспрессивно подвел черту под обсуждением зампредседателя Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Рафил Нугуманов. Однако Гульнара Сергеева предложила поддержать предпринимателя и обратиться в его поддержку в российский Минюст.

И в ЦОП жильцы заседают

Третьим рассмотрели обращение индивидуальной предпринимательницы Людмилы Архиповой, владелицы кафе «Ясень», расположенного во встроенно-пристроенном помещении жилого дома на улице Сафиуллина. Хозяйка бизнеса рассказала, что помещение это построила долевым способом еще в 2003 году, и открыла свой бизнес, имея на руках все необходимые разрешительные документы и согласования. Однако спустя 13 лет квартиру, стена которой граничит с кафе, купил гражданин, который развернул с ней настоящую войну. Он стал писать жалобы в Роспотребнадзор, который уже дважды приостанавливал деятельность кафе. Все претензии санитарной службы, кроме одной, владелица сняла, произведя необходимые переделки. Но устранить главное препятствие к ведению бизнеса в этом помещении она не в силах. Потому что этим препятствием является та самая стена, которая отделяет кафе от квартиры: санитарные нормы прямо запрещают такое соседство.

Архипова попросила у ЦОПа поддержки в виде законодательной инициативы — не имея возможности изменить конструкцию дома, она хочет изменить закон.

Однако до сих пор благоволившие предпринимателям участники обсуждения отреагировали неожиданно резко.

— Живя сам в жилом комплексе, где на первом этаже открыли ресторан, я сам испытываю неудобства, — признался председатель правления Ассоциации рестораторов Казани и Республики Татарстан Зуфар Гаязов. — Жильцы, при всем уважении к коллеге, правы…

Андрей Назаров поддержал его, заметив, что на первом месте в жилых комплексах должны все-таки быть интересы жильцов. И предложил Архиповой обжаловать судебные акты, вынесенные по искам Роспотребнадзора, дескать, в судах и родится истина, а вносить изменения в СНиП и СанПиН в данном случае вряд ли оправданно.

— Была же экспертиза, уровень шума и запаха не нарушен, — нашла доводы в пользу бизнесвумен Гульнара Сергеева.

— Я была в положении жильца этого дома и хочу сказать: это ужасно! — буквально вскричала ректор ТИСБИ Нэлла Прусс. — Это дом, где сеть «Бахетле» открыла кафе, — такого в жилых домах не нужно делать!

— Нэлла Матвеевна права, — высказался в этот раз не в пользу бизнеса и Рафил Нугуманов.

— Как горожанин, я согласен, но, как коллега, я на ее стороне, — смягчил удар по бизнесу Андрей Назаров.