В Татарстане 6 апреля начнут работу весенние сельскохозяйственные ярмарки

В Казани Набережных Челнах и в поселке Октябрьский Зеленодольского района 6 апреля начнут работу весенние сельскохозяйственные ярмарки.

На них жители республики смогут приобрести различную сельхозпродукцию. Например, мясо, колбасную продукцию, разливное молоко, сыр и другие товары.

В этом году по просьбе жителей организована новая площадка возле жилого комплекса «Салават купере» на прилегающей территории торгового центра «Радужный», сообщили в пресс-службе Минсельхоза РТ.



Также ярмарки пройдут по адресам: ул. Ленинградская, 27; площадка рядом с пересечением улиц К. Тинчурина и Татарстан; ул. Краснококшайская, 150/2 и ул. Батыршина, 20; проспект Ямашева, 71а (площадка возле гипермаркета «Бахетле»); проспект Победы, 48а.

Кроме того, ярмарки состоятся на ул. Агарная, 2 и ул. Липатова, 7, а также в торгово-ярморочном комплексе «Новая Тура».

Вместе с тем, в Казани торговля сельхозпродукцией будет организована на восьми шатровых площадках.

В прошлом году сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане проходили с 24 марта по 28 апреля.