Заход на премиум: какого покупателя найдет в Казани «ВкусВилл»?

Брокеры: москвичи переманят часть клиентов «Бахетле» и тех, кого утомили «одинаковые» «Пятерочки» и «Магниты»

Фото: Лейсан Набиева

На татарстанский рынок продуктового ретейла вышла федеральная сеть премиум-сегмента «ВкусВилл». Сеть московского предпринимателя Андрея Кривенко насчитывает более 600 магазинов, и накануне в центре Казани открылся еще один. Компания продает натуральные продукты по ценам выше средних, но, по мнению экспертов, сумеет найти в татарстанской столице свою нишу, составив конкуренцию "Бахетле". Аналитики прогнозируют возможные пути развития нового игрока на региональном рынке, в самой сети подтверждают планы по поволжской региональной экспансии. Подробности — в материале «Реального времени».

«ВкусВилл» в Казани с 20 марта

В воскресенье в Казани открылся магазин федеральной сети «ВкусВилл», позиционирующей себя как магазины здоровых продуктов. «Давно хотели и много раз обещали своим покупателям в Казани», — объясняет представитель компании Анна Платова заход в Татарстан.

Площадь открытого магазина Платова назвать затруднилась. По данным «Реального времени», площадь основного зала составляет 187 кв. м, а непосредственно торговая площадь — в пределах 130 «квадратов». Все помещения «ВкусВилл» арендовал 20 марта. Уже сейчас, по данным нашего источника, подбирается пять возможных вариантов расположения еще одного магазина. «Открывают, а если магазин не приносит прибыль два месяца, его закрывают. В месяц по городам России они открывают три-четыре магазина», — говорит собеседник.

Платова подтвердила, что сеть планирует открыть и другие точки в Казани и в Татарстане, но не стала называть конкретные адреса.

Собеседница не раскрыла сумму, вложенную в открытие магазина. Субподрядчик Владимир Андреев отмечает, что ремонт в магазинах «ВкусВилла» стандартный. Арендные ставки в этом здании, по данным брокеров, колеблются на уровне 1,5 тыс. рублей за «квадрат» ежемесячно. Плюс вложения в ремонт и оборудование только этой точки обойдутся в сумму не менее 5 млн рублей, считает глава консалтинговой компании A-Development Мурат Ахмеров.



По словам Платовой, основной трудностью с заходом на местный рынок была логистика: «Несколько недель пустые машины ездили между нашим складом и Казанью и отрабатывали маршрут».

Сеть московского предпринимателя Андрея Кривенко насчитывает более 600 магазинов, и накануне в центре Казани открылся еще один

«Бахетле» не откроет 5—10 магазинов в ближайшие годы в Казани»

«ВкусВилл» уже работает в ПФО: в марте прошлого года «Реальное время» сообщало о планах сети открыть магазины в Нижнем Новгороде, а также в Санкт-Петербурге. По данным на сайте компании, в Нижнем скоро заработает еще несколько магазинов сети; уже открыты два. В Петербурге в ближайшее время планируется к открытию более 10 магазинов помимо порядка 30 уже работающих. В основном сеть работает по Москве и области, где количество магазинов исчисляется сотнями. Кроме того, магазины открыты в Твери, Калуге, Ярославле, Рязани, Воронеже и так далее.

Согласно данным «СПАРК», в компании работают 2 990 человек, выручка в 2017 году составила 32 млрд рублей. Основатель — Андрей Кривенко. Совладельцы — ООО «Проект Избенка» (86% в УК, гендиректор — Кривенко), кипрская компания Moestino Investments Limited (12,16%, директор — Марина Ушакова) и тот же Кривенко (1,79%). В мае 2009 года Кривенко открыл первый магазин под брендом «Избенка» в Москве. В нем продавалась исключительно молочная продукция. К концу 2018 года, по данным на сайте самой компании, открыто 710 магазинов сети «ВкусВилл» и закрыты все магазины «Избенка». Судя по данным на их сайте, сейчас точек более 800.

«Количество их открытий говорит о том, что они имеют своего покупателя и хорошо инвестируют в новые открытия. То, что они заходят на рынок Казани, значит, что рынок не заполнен, они видят в этом нишу — посмотрим, как это у них получится», — говорит руководитель отдела региональных торговых помещений CBRE Михаил Рогожин.

Решение прийти в Казань сеть приняла не в последнюю очередь из-за уровня благосостояния города. «Люди готовы покупать качественные продукты чуть-чуть дороже. Все устали от местного «дешево, но не качественно», — продолжает Рогожин. То, что «Бахетле» в последние годы снизил темпы развития, по его мнению, создает потенциальную нишу для похожих брендов: «Понятно, что «Бахетле» не откроет пять или десять магазинов в ближайшие годы в Казани. А вот формат магазина у дома, которому следует сеть «ВкусВилл», позволит ей потом расшириться».

«Люди готовы покупать качественные продукты чуть-чуть дороже. Все устали от местного «дешево, но не качественно», — продолжает Рогожин

«Потом пойдут, скорее всего, по дорогим улицам»

По мнению главы консалтинговой компании A-Development Мурата Ахмерова, «ВкусВилл» будет открывать будущие магазины в дорогих районах Казани: «Пока в центре они открывают, потом они пойдут, скорее всего, по дорогим улицам — где строится жилье не эконом-класса, а стандарт и бизнес: а-ля Чистопольская, Меридианная, XXI век».

По мнению Ахмерова, «ВкусВилл» найдет своего покупателя: похожий проект «Натуральные продукты Oltmanns» благополучно работает не первый год.

— Форматы у нас есть такие: стандартные магазины типа «Пятерочки», «Магнит», «Верный», «Эдельвейс», есть супермаркеты, гипермаркеты типа «Перекресток», «Карусель», «Метро», есть формат кулинарии, бизнес-плюс типа «Бахетле». Я так понимаю, «ВкусВилл» — ориентирование на маленьких производителей, натуральные продукты. Это дороже, чем то, что продает масс-маркет. Люди у нас все больше заботятся о здоровье, думаю, что найдутся их потребители.

В течение ближайшего года-двух должно открыться не больше пяти-шести магазинов, говорит Ахмеров и связывает это количество с небольшой востребованностью (или ограниченными финансовыми возможностями людей, особенно в продолжающийся период падения реальных располагаемых доходов). В ПФО для сети имеет смысл открыть по три-пять магазинов в городах-миллионниках, таких, как Самара и Уфа — там больше людей, «которые поддерживают экологичность и имеют возможность тратиться на здоровую еду, а их не так много — 5—10% населения».

Ахмеров предполагает, что магазин перетянет часть покупателей «Бахетле». Фото Романа Хасаева

«Люди будут уходить от дисконтных тем»

Ахмеров предполагает, что магазин перетянет часть покупателей «Бахетле». Рогожин сомневается, что у сети в Казани вообще будут конкуренты:

— Ну а кто, собственно, занимается качественным продуктом? Да никто. Особо теснить-то некого: они, наоборот, мне кажется, свою нишу видят в том, что люди будут уходить от дисконтных тем, просто потому, что, на мой взгляд, они всем надоели (может, я не прав). «Пятерочка», «Магниты» — они примерно одинаковые, это другая схема, у них свой потребитель. Поэтому здесь вряд ли имеет смысл что-то ловить, хотя я не отрицаю, что люди, которые ходят туда, будут за чем-то ходить и во «ВкусВилл».

Ориентированные на натуральные продукты экомаркеты, фермерские экобазары, «Агропарк» — вот те форматы, которые занимают нишу сейчас. При этом «Агропарк», по мнению Рогожина, не стал популярным: «Нельзя сказать, что он глобально повлиял на фуд-операторов в Казани и ее окрестностях. Это скорее было что-то желаемое властью, выданное за действительность, но пока не очень работает».

Федеральные ретейлеры действуют в Татарстане заметно активнее. После нового года в Казани открылся пятый по счету гипермаркет «Лента», сеть «Красное и Белое» основала здесь свой Поволжский филиал, а компания X5 Retail Group анонсировала строительство в Елабуге логистического центра стоимостью 1 млрд рублей.



