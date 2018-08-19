Молоко в магазинах Казани подорожало на 13%

С начала августа 2018 года в крупнейших продуктовых магазинах Казани молоко 2,5% жирности подорожало на 13%. На сегодняшний день средняя цена на продукт установилась на отметке 45,4 рубля за литр.

Индекс продовольственной корзины «Реального времени» на 16 августа составил 5 445 рублей, снизившись с начала месяца на 0,4%, а с начала года на 0,2%.

Аналитическая служба «Реального времени» ведет ежедневный мониторинг цен на 11 категорий товаров, состоящих из 43 наименований, в магазинах крупнейших торговых сетей Казани: «Пятерочка», «Магнит», «Эдельвейс» и «Бахетле». Результатом исследования является рассчитанный по методике аналитической службы «Реального времени» индекс продовольственной корзины — стоимость минимального набора продуктов, состав которого утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 января 2013 г. №56.