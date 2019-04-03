Продуктовая корзина в Казани: запасы овощей на исходе, а «Пятерочка» — самая дорогая сеть месяца
«Реальное время» изучило, как изменилась стоимость базового набора продуктов за зиму и в начале весны
Первый месяц весны принес даже больший рост цен на продукты, чем февраль. В основном дорожают овощи: прошлогодние запасы истощаются, а до нового урожая еще далеко. Впрочем, некоторые фрукты и овощи все же дешевеют. Тем временем «Пятерочка» резко увеличила цены и стала самой дорогой сетью. Подробнее — в материале «Реального времени».
«Пятерочка» бьет рекорды по дороговизне
В магазинах Казани ускорился рост цен. Если по итогам февраля продуктовая корзина за месяц подорожала на 2,6%, то в марте средняя стоимость увеличилась еще на 3%. В итоге за три прошедших месяца месячный набор продуктов подорожал уже на 8,4% — с 5,5 тысячи рублей в конце декабря 2018 года до 5,9 тысячи рублей в конце марта 2019 года.
Больше всего выросла цена базового продуктового набора в «Пятерочке», ставшей самой дорогой сетью в марте. Тут стоимость потребительской корзины скакнула разом на 6,1%, до 6290 рублей. «Бахетле», в прошлом месяце бывший самым дорогим магазином, наоборот, показал самый незначительный рост — на 0,1%, в итоге он оказался вторым по дороговизне (6175 рублей). «Магнит» вновь оказался самым дешевым — продукты тут подорожали на 2,2%, до 5120 рублей. А «Эдельвейс», в прошлом месяце самый дешевый, скатился на одну позицию — продукты тут подорожали на 3,5%, до 5670 рублей.
Одни овощи дорожают, а другие дешевеют
Из 43 продуктов, стоимость которых исследуется по методике Росстата, за месяц 23 продукта стали дороже, а подешевели лишь 18. При этом сразу девять продуктов стали дороже более чем на 10%, а вот подешевели на те же 10% и более всего четыре вида продуктов.
Больше всего подорожали овощи. Рекорды ставит капуста, подскочившая за месяц в цене почти в два раза, укроп — с ростом в полтора раза, перец, подорожавший на треть. Репчатый лук и квашеная капуста подорожали на 14—15%, макароны — на 14%, соль — на 13%, печенье — на 15%, а бананы — на 18%.
К наиболее подешевевшим также относятся некоторые овощи — например, огурцы (на них цена снизилась более чем на четверть), картофель (цена упала на 11%), морковь (снижение на 8%), свекла (снижение на 6%), а также апельсины, подешевевшие на 16%, творог и сыр со снижением на 13% и 9%. Кроме того, упала цена на растительное масло и маргарин.
В дорогой «Пятерочке» — дешевая бакалея
Бакалейные продукты, как ни странно, стоит покупать в самой дорогой сети — «Пятерочке». Тут недорого можно купить фасоль и горох, а также гречку. Оба вида хлеба дешевле всего — в «Бахетле». В «Магнит» имеет смысл пойти за мукой и макаронами, а в «Эдельвейс» — за рисом. Овощи дешевле всего в «Эдельвейсе» — в частности, помидоры, укроп, морковь и лук, квашеная капуста. Там же стоит купить и два вида фруктов — лимоны и груши. Картофель и свекла дешевле всего в «Бахетле», можно там купить заодно и яблоки, а огурцы и болгарский перец — в «Магните» (так же, как и апельсины и бананы).
Говядина и курица дешевле всего в «Магните», а свинина — в «Бахетле». Молоко дешевле всего можно купить в «Эдельвейсе», там же недорогой и один молочный продукт — творог. Сметана и сливочное масло дешевле стоят в «Пятерочке», а сыр — в «Бахетле». За яйцами стоит отправиться в «Магнит», там же купить чай и лавровый лист. Маргарин, растительное масло и соль лучше купить в «Бахетле», а в «Пятерочке» купить черного перца.
|Вид товара
|Бахетле
|Эдельвейс
|Пятерочка
|Магнит
|Хлебные продукты
|Фасоль
|316
|217
|137
|205
|Горох
|76
|83
|54
|91
|Мука пшеничная
|46
|45
|41,00
|40,95
|Рис
|177
|122
|125
|150
|Крупа гречневая
|146
|112
|100
|135
|Хлеб пшеничный
|70
|72
|82
|80
|Хлеб ржаной
|42
|43
|50
|46
|Макароны
|138
|114
|107
|106
Сосиски дешевеют, а безалкогольные напитки подскочили в цене почти в два раза
А вот товары, которые входят в список популярных, но необязательных, по мнению Росстата, наоборот, с начала года подешевели. Набор из 17 товаров стал дешевле в среднем на 5,3% — в конце 2018 года он стоил 2543 рубля, а сейчас — 2408 рублей.
Больше всего заметно снижение цены кетчупа (на 15,6%), вареной колбасы (на 15,3%) и сосисок (на 15%). Во всех случаях, правда, снижение средней цены обусловлено тем, что товары подешевели в некоторых сетях. Кетчуп и колбаса, например, сильно подешевели в «Пятерочке» (на 47,4% и 37%), а сосиски стали заметно дешевле в «Магните» (на 39%). Также заметно снизилась средняя цена растворимого кофе (на 12,9%), заслуга в этом трех сетей — «Бахетле», где он подешевел на 32%, «Пятерочки» (снижение на 22%) и «Эдельвейса» (снижение на 11%). А вот в «Магните» кофе, наоборот, подорожал — на 27%. Также снизились цены на пиво — на 12%, обусловлено это снижением на 28% стоимости в «Эдельвейсе».
А вот некоторые безалкогольные напитки сильно подорожали. Газированный напиток известного бренда, к примеру, подскочил в цене за три месяца сразу на четверть, причем в «Пятерочке» цена выросла вообще на 71%, а в «Эдельвейсе» — на 50%. Апельсиновый сок подорожал на 24%, при этом в «Магните» рост составил 80,2%, а в «Эдельвейсе» — 41%.
|Товар
|Бахетле
|Эдельвейс
|Пятерочка
|Магнит
|Среднее
|28.03.2019
|21.12.2018
|Изменение с начала года
|Напиток газированный (1,5 л.)
|74,90
|89,95
|112,99
|99,00
|94,21
|Вода питьевая негазированная (1,5 л)
|15,90
|24,50
|21,49
|21,40
|20,82
|Нектар/Сок 1 литр (Апельсин)
|64,90
|84,50
|89,99
|89,90
|82,32
|Кофе растворимый (150 г)
|249,90
|399,40
|349,99
|339,00
|334,57
|Водка (0,5 л.)
|439,00
|579,70
|489,49
|430,00
|484,55
|Пиво (0,5л.)
|54,90
|49,95
|59,99
|59,90
|56,19
|Шампанское / игристое вино полусладкое 0,75 л.
|359,90
|346,95
|419,99
|350,00
|369,21
|Майонез (67%, 380 г)
|54,90
|68,40
|69,99
|39,43
|58,18
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