Продуктовая корзина в Казани: запасы овощей на исходе, а «Пятерочка» — самая дорогая сеть месяца

«Реальное время» изучило, как изменилась стоимость базового набора продуктов за зиму и в начале весны

Фото: Максим Платонов

Первый месяц весны принес даже больший рост цен на продукты, чем февраль. В основном дорожают овощи: прошлогодние запасы истощаются, а до нового урожая еще далеко. Впрочем, некоторые фрукты и овощи все же дешевеют. Тем временем «Пятерочка» резко увеличила цены и стала самой дорогой сетью. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Пятерочка» бьет рекорды по дороговизне

В магазинах Казани ускорился рост цен. Если по итогам февраля продуктовая корзина за месяц подорожала на 2,6%, то в марте средняя стоимость увеличилась еще на 3%. В итоге за три прошедших месяца месячный набор продуктов подорожал уже на 8,4% — с 5,5 тысячи рублей в конце декабря 2018 года до 5,9 тысячи рублей в конце марта 2019 года.

Больше всего выросла цена базового продуктового набора в «Пятерочке», ставшей самой дорогой сетью в марте. Тут стоимость потребительской корзины скакнула разом на 6,1%, до 6290 рублей. «Бахетле», в прошлом месяце бывший самым дорогим магазином, наоборот, показал самый незначительный рост — на 0,1%, в итоге он оказался вторым по дороговизне (6175 рублей). «Магнит» вновь оказался самым дешевым — продукты тут подорожали на 2,2%, до 5120 рублей. А «Эдельвейс», в прошлом месяце самый дешевый, скатился на одну позицию — продукты тут подорожали на 3,5%, до 5670 рублей.





Одни овощи дорожают, а другие дешевеют

Из 43 продуктов, стоимость которых исследуется по методике Росстата, за месяц 23 продукта стали дороже, а подешевели лишь 18. При этом сразу девять продуктов стали дороже более чем на 10%, а вот подешевели на те же 10% и более всего четыре вида продуктов.

Больше всего подорожали овощи. Рекорды ставит капуста, подскочившая за месяц в цене почти в два раза, укроп — с ростом в полтора раза, перец, подорожавший на треть. Репчатый лук и квашеная капуста подорожали на 14—15%, макароны — на 14%, соль — на 13%, печенье — на 15%, а бананы — на 18%.

К наиболее подешевевшим также относятся некоторые овощи — например, огурцы (на них цена снизилась более чем на четверть), картофель (цена упала на 11%), морковь (снижение на 8%), свекла (снижение на 6%), а также апельсины, подешевевшие на 16%, творог и сыр со снижением на 13% и 9%. Кроме того, упала цена на растительное масло и маргарин.



В дорогой «Пятерочке» — дешевая бакалея



Бакалейные продукты, как ни странно, стоит покупать в самой дорогой сети — «Пятерочке». Тут недорого можно купить фасоль и горох, а также гречку. Оба вида хлеба дешевле всего — в «Бахетле». В «Магнит» имеет смысл пойти за мукой и макаронами, а в «Эдельвейс» — за рисом. Овощи дешевле всего в «Эдельвейсе» — в частности, помидоры, укроп, морковь и лук, квашеная капуста. Там же стоит купить и два вида фруктов — лимоны и груши. Картофель и свекла дешевле всего в «Бахетле», можно там купить заодно и яблоки, а огурцы и болгарский перец — в «Магните» (так же, как и апельсины и бананы).

Говядина и курица дешевле всего в «Магните», а свинина — в «Бахетле». Молоко дешевле всего можно купить в «Эдельвейсе», там же недорогой и один молочный продукт — творог. Сметана и сливочное масло дешевле стоят в «Пятерочке», а сыр — в «Бахетле». За яйцами стоит отправиться в «Магнит», там же купить чай и лавровый лист. Маргарин, растительное масло и соль лучше купить в «Бахетле», а в «Пятерочке» купить черного перца.

Цены на продукты по торговым сетям, март 2019 года, руб. за кг

Вид товара Бахетле Эдельвейс Пятерочка Магнит Хлебные продукты Фасоль 316 217 137 205 Горох 76 83 54 91 Мука пшеничная 46 45 41,00 40,95 Рис 177 122 125 150 Крупа гречневая 146 112 100 135 Хлеб пшеничный 70 72 82 80 Хлеб ржаной 42 43 50 46 Макароны 138 114 107 106

Сосиски дешевеют, а безалкогольные напитки подскочили в цене почти в два раза

А вот товары, которые входят в список популярных, но необязательных, по мнению Росстата, наоборот, с начала года подешевели. Набор из 17 товаров стал дешевле в среднем на 5,3% — в конце 2018 года он стоил 2543 рубля, а сейчас — 2408 рублей.

Больше всего заметно снижение цены кетчупа (на 15,6%), вареной колбасы (на 15,3%) и сосисок (на 15%). Во всех случаях, правда, снижение средней цены обусловлено тем, что товары подешевели в некоторых сетях. Кетчуп и колбаса, например, сильно подешевели в «Пятерочке» (на 47,4% и 37%), а сосиски стали заметно дешевле в «Магните» (на 39%). Также заметно снизилась средняя цена растворимого кофе (на 12,9%), заслуга в этом трех сетей — «Бахетле», где он подешевел на 32%, «Пятерочки» (снижение на 22%) и «Эдельвейса» (снижение на 11%). А вот в «Магните» кофе, наоборот, подорожал — на 27%. Также снизились цены на пиво — на 12%, обусловлено это снижением на 28% стоимости в «Эдельвейсе».

А вот некоторые безалкогольные напитки сильно подорожали. Газированный напиток известного бренда, к примеру, подскочил в цене за три месяца сразу на четверть, причем в «Пятерочке» цена выросла вообще на 71%, а в «Эдельвейсе» — на 50%. Апельсиновый сок подорожал на 24%, при этом в «Магните» рост составил 80,2%, а в «Эдельвейсе» — 41%.

Дополнительная корзинка за март 2019 года, цены руб. за кг

Товар Бахетле Эдельвейс Пятерочка Магнит Среднее 28.03.2019 21.12.2018 Изменение с начала года Напиток газированный (1,5 л.) 74,90 89,95 112,99 99,00 94,21 Вода питьевая негазированная (1,5 л) 15,90 24,50 21,49 21,40 20,82 Нектар/Сок 1 литр (Апельсин) 64,90 84,50 89,99 89,90 82,32 Кофе растворимый (150 г) 249,90 399,40 349,99 339,00 334,57 Водка (0,5 л.) 439,00 579,70 489,49 430,00 484,55 Пиво (0,5л.) 54,90 49,95 59,99 59,90 56,19 Шампанское / игристое вино полусладкое 0,75 л. 359,90 346,95 419,99 350,00 369,21 Майонез (67%, 380 г) 54,90 68,40 69,99 39,43 58,18