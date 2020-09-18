Казанцев приглашают на ярмарки: карта площадок — где купить фермерские продукты без наценок
В субботу, 19 сентября, в Казани пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Татарстана.
Ярмарки пройдут по адресам:
- Авиастроительный район — ул. Ленинградская, 27 (площадка возле гипермаркета «Бахетле»), на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева, ул. Дементьева, возле дома №7;
- Вахитовский район — площадка рядом с пересечением улиц К. Тинчурина и Татарстан;
- Кировский район — ул. Краснококшайская, 150/2 (площадка возле торгового центра «Ягодная слобода»), ул. Батыршина, 20;
- Ново-Савиновский район — пр. Х. Ямашева, 71а (площадка возле гипермаркета «Бахетле»); ул. Лаврентьева, 10 (шатровая площадка);
- Приволжский район — ул. Р. Зорге, д. 66, корп.1 (возле рынка «Олимп»), ул. Ю. Фучика, д. 72 (шатровая площадка);
- Советский район — ул. Аграрная, 2 (открытая площадка агропромышленного парка «Казань»), ул. Закиева, 12 и ул. Липатова, 7 (шатровая площадка и площадка на территории рынка «Дерби»;
- Московский район — ул. Ш. Усманова, д. 1 (площадка, прилегающая к Московскому рынку со стороны ул. Энергетиков и Ш. Усманова);
- В поселках Новая Тура и Осиново (возле ТЦ «Радужный» и технополис «Новая Тура») Зеленодольского района;
- В Набережных Челнах — ул. Г. Тукая, д.16 (площадка перед стадионом «Строитель»), пр. Чулман (площадка на территории ипподрома);
- В Нижнекамске — ул. Вокзальная, д. 2 (площадка на Центральном рынке «Комета»); ул. Южная, д.1 (площадка напротив ТЦ «Магнит»).
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