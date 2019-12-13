Реновация казанского ЦУМа: символ старых ярмарок, магазин бытовой техники и новый сквер

В рамках реновации в старейшем ТЦ меняют пул арендаторов

В казанском ЦУМе собрали арендаторов для презентации проекта реконструкции торгового комплекса. Масштабные работы, стартующие после новогодних праздников, затронут все этажи универмага, включая цокольный, а также прилегающую территорию. Центральным элементом новой концепции станет фуд-холл на 14 корнеров, где будут представлены разные кухни мира. Также ожидаются изменения в пуле арендаторов — в ТЦ зайдут новые игроки. Подробности — в материале «Реального времени».

«Все площади уже расписаны»

О грядущей реновации одного из старейших торговых центров Казани стало известно еще в октябре. Тогда руководство ЦУМа поведало о перезагрузке ТЦ лишь в общих чертах, в этот раз, на встрече с арендаторами, раскрыли все карты. Новую концепцию для универмага разрабатывала московская компания Lynks Property Management и, по словам руководителя торгового дома Сании Шехмаметьевой, этому предшествовала «очень большая работа».

— Предварительно был проведен анализ конкурентной среды и того, как в целом работает розница в Казани. Также мы изучили нашего покупателя и пришли к выводу, что за последние 5 лет он сильно изменился. В целом хочу сказать, что у нас совершенно другой покупатель, по сравнению с остальными игроками: рядом с нами нет жилого массива, у нас нет людей, которые просто гуляют, проводят здесь время. Но у нас есть офисные работники, туристы и немного всех остальных. На основании полученных данных нам была предложена новая концепция, — озвучила предысторию Сания Шехмаметьева.



«В части размещения у нас уже выстроены отношения с владельцем ресторана «Приют холостяка», — сообщила Шехмаметьева. Фото ovvy.ru

Основным элементом новой концепции станет большой фуд-холл на втором этаже торгового центра, площадь которого составит порядка 3 тыс. квадратных метров. В этой зоне разместятся 14 корнеров и два ресторана (третий откроется на первом этаже), где будут представлены кухни народов мира: русская, татарская, итальянская, американская, японская, вьетнамская, корейская. «Адидас», который размещался на втором этаже, к слову, не исчезнет, а просто переедет на другую локацию.

— Все площади фуд-холла у нас уже расписаны — кто и где встанет. Как только начнутся работы, у нас одновременно стартуют работы по изменению пула арендаторов, — сообщила директор казанского ЦУМа. — Могу сказать, что в части размещения у нас уже выстроены отношения с владельцем ресторана «Приют холостяка».

«Туристическая точка притяжения»

Реновация предполагает не только открытие фуд-холла: на первом этаже планируется усиление прикассовой зоны у «Бахетле» дополнительными услугами. Там появятся пекарня, винотека и отдел экопродуктов.

Реновация предполагает не только открытие фуд-холла: на первом этаже планируется усиление прикассовой зоны у «Бахетле» дополнительными услугами. Фото kazantsum.ru

Более масштабные изменения переживет цокольный этаж, где появится торговая галерея площадью порядка 3 тыс. квадратных метров. На этой территории откроются магазин электроники и бытовой техники (сейчас руководство ЦУМа выбирает между «М.Видео» и «Технопарком») и отдел товаров для дома. Там же расположится комната матери и ребенка, туалет и гардероб.

Также в ТЦ откроется круглосуточная подземная парковка, автомойка и небольшой сервисный центр. Помимо этого, руководство торгового центра собирается отдать дань уважения истории того места, на котором располагается ЦУМ.

— Мы находимся на историческом месте, так что на цокольном этаже у нас будет своя галерея казанской торговли. Там появится чаша — символ тех старых ярмарок и выставок, которые раньше проходили на этой территории. Также в этой зоне будут размещены всевозможные инфостолы, рассказывающие об истории этого места. Это, на мой взгляд, хорошая дополнительная туристическая точка притяжения, — поделилась деталями реновации Сания Шехмаметьева. — Что касается внешнего вида, то мы не будем трогать фасад, однако в планах благоустройство прилегающей территории, а именно открытие сквера у ЦУМа.

Руководство торгового центра надеется, что обновление концепции позволит кратно увеличить трафик, иначе «нет смысла тратить огромные деньги». Фото kazantsum.ru

«С арендаторов мы ничего собирать не будем»

Руководство торгового центра надеется, что обновление концепции позволит кратно увеличить трафик, иначе «нет смысла тратить огромные деньги». К слову, объем инвестиций директор казанского ЦУМа не озвучила.

— С вас мы ничего собирать не будем — сделаем все своими силами, а вы просто как и раньше платите арендную плату, — успокоила арендаторов Сания Шехмаметьева. — Подчеркну, что ЦУМ не будет закрываться на время проведения работ. Все герметично отгородят гипсокартоном, чтобы вас не потревожить, а шумные работы будут проводиться по ночам.

Директор торгового центра также уточнила, что отделы в галерее на втором этаже будут меняться: часть остается, плюс, появятся новые. При этом, арендаторы должны будут провести ребрендинг, чтобы выглядеть в соответствии с общей концепцией (внутренне убранство ТЦ также будет изменено).

Что касается сроков, то основные работы начнутся после новогодних праздников. Завершить реновацию ЦУМа планируется ближе к концу 2020 года.

Мурат Ахмеров владелец компании A-Development Фуд-холл вызывает у меня вопросы. Если говорить о Баумана, «Меге» или «Корстоне», то это все-таки трафиковые места. Баумана — пешеходная улица, «Мега» — крупнейший торговый центр в Поволжье, а если говорить о ЦУМе, то это в какой-то степени «подарочный» центр, куда люди заезжают, покупают чак-чак в «Бахетле», сувениры и тому подобное. У меня вопрос, касательно успешности проекта. Я не говорю, что он неудачный, просто присутствует определенная доля скепсиса. Что касается ресторанов, то рядом есть «Чайхона №1», «Приют холостяка», «Шах», лаунжи и кальянные на Саид-Галеева. В центре достаточно большая концентрация таких объектов. Если же говорить о ресторане на первом этаже, то это вполне удобно: центр, парковка и так далее. В целом у второго этажа была достаточно неплохая концепция — дисконт известных марок. Там должны быть какие-то специализированные магазины, куда люди приезжали бы специально. Я вполне допускаю, что магазин электроники на цокольном этаже будет успешен, крытая парковка и автомойка тоже будут востребованы. Что касается фасада, то он современный, они проводили реновацию. А сквер — место притяжения для прогулок.

Елена Стрюкова полномочный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов в РТ Выглядит концепция очень привлекательно! Если владельцу удастся воплотить в жизнь все идеи и найти заявленных арендаторов, у ЦУМа появится шанс на новую жизнь. Такая ревитализация соответствует самым актуальным трендам. Местоположение объекта и наличие парковки увеличивает шансы на успех. Теперь дело за системным брокерджем и выверенным маркетингом.

Адель Хасбиулин директор АН «Мегалит» Несколько лет назад была озвучена тенденция, согласно которой соседство офисной и торговой недвижимости очень благоприятно, поскольку «офисники» полностью занимают фуд-холлы в дневное время. Рядом с ЦУМом есть какое-то количество офисных зданий — это все-таки деловой центр. Возможно, от этого произойдет наполняемость фуд-холла. Также есть плюс — у торгового центра есть бесплатная парковка для клиентов и, если она будет распространяться на эти обеденные часы, все может быть. Также, на мой взгляд, больше трафика создадут новые магазины, которые заставят людей из спальных районов поехать в ЦУМ за конкретными товарами.