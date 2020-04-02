Совладелица «Бахетле» передала 500 продуктовых наборов для нуждающихся семей

Совладелица группы компаний «Бахетле» Гульнара Метшина подготовила для малоимущих горожан наборы продовольствия. Об этом сообщила пресс-служба «Доброй Казани».

Сообщается, что помощь получат наиболее нуждающиеся семьи и люди, попавшие в критическую ситуацию в связи распространением коронавирусной инфекции. Списки семей подготовили Управление соцзащиты и районная администрация города: среди них малообеспеченные пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, люди, оказавшиеся после операции без помощи близких, бабушка-опекун, воспитывающая двух внучек.

Продовольственную помощь получат 1500 семей. Набор продуктов максимально приближен к потребительской корзине, за исключением скоропортящихся продуктов. В набор входят по два килограмма муки, сахара и картофеля, килограмм риса, гороха, макарон, моркови и яблок, масло сливочное и подсолнечное, тушеная говядина, шпроты, сгущенка, яйца и чай — всего около 15 кг. Таким образом, семья из трех человек получит 45 килограммов продуктов, а семья из пяти человек — 75 килограммов продуктов, передает пресс-служба «Доброй Казани».



Ранее сообщалось, что продуктовые наборы подготовят для казанских школьников.