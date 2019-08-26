«Бахетле» наняло Томаша Навратила для тестирования системы продаж

Фото: ru.wikipedia.org/ Алексеев Игорь Евгеньевич

Популярная в Казани торговая сеть супермаркетов домашней еды «Бахетле» поручила чешской компании Logio провести полный аудит ценообразования ее товаров. Об этом сегодня сообщил директор по развитию бизнеса Logio Томаш Навратил на заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».

«В пятницу я договорился с «Бахетле» о внедрении системы оптимального ценообразования», — заявил он. По его словам, им была предложена IT-программа, которая автоматически создает график ценовой эластичности товаров на основе сравнения стоимостных параметров в других торговых сетях. «Она (программа, — прим. ред.) каждую ночь высчитывает оптимальную цену, чтобы вы могли поставить ее на полку. Вы же сами понимаете, что цена продуктов может различаться от места расположения торговой точки, а значит, и вашей прибыли», — заметил он.

Как следовало из его краткой презентации, программа сначала выполнит прогнозирование клиентского поведения, затем предложит установить оптимальные цены, после чего перейдет на полную автоматизацию ценообразования. Внедрение системы приведет к увеличению прибыли на 75 млн рублей в год, говорится в презентации.

Всего в этом году чешская Logio Томаша Навратила подписала контракты на эффективное управление системой продаж с КАМАЗОм, Нижнекамским шинным заводом и Казанским вертолетным заводом, добавил он.

