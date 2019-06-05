Потребкорзина: помидоры резко подешевели, а цены на корнеплоды ползут вверх

Анализ стоимости продуктовой корзины по итогам мая 2019 года

Фото: Максим Платонов

После ценовой «заморозки» в апреле в последнем месяце весны продукты вновь стали дорожать. Основная причина этому — еще не поспевшие местные овощи, такие, как морковь, свекла и картофель. В то же время заметно дешевеют помидоры, да и яйца продолжают снижаться в цене.

«Эдельвейс» стремится к доступности, «Пятерочка» укрепляет позиции по дороговизне

В мае набор продуктов, рассчитанный по методике «Росстата», в казанских продуктовых сетях в среднем подорожал на 2,4%. Потребительская корзина на месяц стала стоить 6 082 рубля, а в конце апреля стоимость составляла 5 939 рублей. За апрель, напомним, продукты в казанских магазинах подешевели на 0,1%. В мае, соответственно, вернулся рост — причем примерно на ту же величину, что была и в первые три месяца года.

Самой дорогой сетью продолжает оставаться «Пятерочка», не так давно обогнавшая по цене даже «Бахетле», причем она же показала и самый высокий рост цен. В мае корзина здесь подорожала на 4,6% и преодолела отметку в 6 500 рублей — теперь набор продуктов на месяц в «Пятерочке» стоит 6 594 рубля. Вторая по дороговизне сеть «Бахетле», она показала и второй по значимости рост — на 3,8%, с 6 200 до 6 437 рублей. «Магнит» и «Эдельвейс» поменялись местами: по итогам апреля «Магнит» был самой дешевой сетью со стоимостью корзины в 5 625 рублей, но в мае продукты тут повысились в цене на 2,9%, теперь корзина стоит 5 786 рублей. А вот бывший вторым по дешевизне «Эдельвейс», напротив, снизил стоимость на 2%, до 5 512 рублей и стал самой доступной продуктовой сетью из четырех анализируемых.

Борщ подождет



Из 43 продуктов, цены на которые изучает аналитическая служба (и которые входят в список «Росстата»), за месяц подорожали 25. Еще шесть продуктов не изменились в цене, а 12 даже подешевели. Самый значительный рост стоимости составил 62,6%, а самое заметное снижение — на 43,6%.

Больше всего выросли в цене некоторые виды овощей и фруктов. В частности, более чем на четверть подорожали морковь, картофель и свекла — видимо, с борщом лучше повременить. Свекла вообще ставит рекорды роста: за месяц ее стоимость подскочила почти на две трети — с 34 до 56 рублей за килограмм. Картофель подорожал на 27% — с 25 до 31 рубля, а морковь — на четверть, с 45 до 56 рублей за килограмм. Кроме того, на 13—19% выросли в цене лук, яблоки и апельсины. Более чем на 7% подорожали и лимоны. Также заметно увеличилась стоимость риса, творога, печенья, макарон и сливочного масла, примерно на 6% — сыра и сметаны.

Что касается продуктов, которые стали заметно доступнее, то здесь также присутствует несколько видов овощей. Это, в частности, подешевевшие почти двукратно помидоры (с 252 до 142 рублей за килограмм), капуста (с 68 до 61 рубля) и укроп (с 591 до 567 рублей за килограмм) — кажется, пора начинать готовить летние салаты. Можно побаловать себя и выпечкой — на 10% подешевела мука, то же самое происходит и со стоимостью яиц (она снизилась уже до 45 рублей за десяток), стали доступнее минтай и свинина.



За овощами — в «Эдельвейс», за фруктами — в «Магнит»

В поисках дешевых продуктов экономному покупателю стоит заглянуть во все четыре анализируемые сети. Например, самые низкие цены в «Эдельвейсе» на оба вида хлеба, рис, молочные продукты (кроме непосредственно молока, оно доступнее в «Магните», и сметаны — за ней в «Пятерочку») и мясо (кроме курицы — ее дешевле можно купить в «Магните»). За горохом и макаронами лучше отправиться в «Пятерочку», за фасолью и гречкой — в «Магнит», а за мукой — в «Бахетле».

Почти все виды овощей дешевле всего опять же в «Эдельвейсе». Исключение — только болгарский перец, который доступнее в «Магните», и репчатый лук, который выгоднее купить в «Пятерочке». А за фруктами лучше отправиться в «Магнит».

Цены в торговых сетях, руб.





Бахетле Эдельвейс Пятерочка Магнит Хлебные продукты











Фасоль 215 217 215 205

Горох 80 62 54 100

Мука 32 45 35 45

Рис 177 122 182 175

Крупа гречневая 146 136 132 100

Хлеб пшеничный 80 75 90 92

Хлеб ржаной 44 43 50 46

Макароны 138 116 78 111 Картофель Картофель 30 17 56 22 Овощи и бахчевые











Капуста 70 52 60 61

Капуста квашеная 139 95 136 128

Огурцы 90 70 100 97

Помидоры 110 110 177 172

Свекла 53 50 60 60

Морковь 65 50 55 53

Лук репчатый 60 60 50 54

Укроп 398 240 1200 430

Болгарский перец 330 260 270 199 Фрукты











Яблоки 100 86 77 77

Апельсины 80 86 70 68

Лимоны 150 150 140 137

Бананы 95 90 58 58

Груши 190 162 160 145 Сахар и кондитерские изделия











Сахар 40 42 38 40

Конфеты 666 555 889 767

Печенье 259 267 205 219 Мясопродукты











Говядина 489 390 451 392

Свинина 300 260 350 360

Курица 113 130 107 105 Рыбопродукты











Минтай 190 160 162 162

Сельдь 316 339 316 280 Молоко и молокопродукты











Молоко 51 36 41 33

Сметана 180 172 142 162

Масло сливочное 499 442 500 499

Творог 213 185 268 280

Сыр 400 354 500 379 Яйца Яйца 4,49 5,20 4,70 3,79 Масло растительное, маргарин











Маргарин 110 110 120 120

Масло растительное 85 110 120 105 Прочие продукты











Соль 8,9 9,5 13,0 13,9

Чай 960 882 889 887

Лавровый лист 10000 9900 5998 9380

Черный перец 2745 2995 1500 2995