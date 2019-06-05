Потребкорзина: помидоры резко подешевели, а цены на корнеплоды ползут вверх
Анализ стоимости продуктовой корзины по итогам мая 2019 года
После ценовой «заморозки» в апреле в последнем месяце весны продукты вновь стали дорожать. Основная причина этому — еще не поспевшие местные овощи, такие, как морковь, свекла и картофель. В то же время заметно дешевеют помидоры, да и яйца продолжают снижаться в цене.
«Эдельвейс» стремится к доступности, «Пятерочка» укрепляет позиции по дороговизне
В мае набор продуктов, рассчитанный по методике «Росстата», в казанских продуктовых сетях в среднем подорожал на 2,4%. Потребительская корзина на месяц стала стоить 6 082 рубля, а в конце апреля стоимость составляла 5 939 рублей. За апрель, напомним, продукты в казанских магазинах подешевели на 0,1%. В мае, соответственно, вернулся рост — причем примерно на ту же величину, что была и в первые три месяца года.
Самой дорогой сетью продолжает оставаться «Пятерочка», не так давно обогнавшая по цене даже «Бахетле», причем она же показала и самый высокий рост цен. В мае корзина здесь подорожала на 4,6% и преодолела отметку в 6 500 рублей — теперь набор продуктов на месяц в «Пятерочке» стоит 6 594 рубля. Вторая по дороговизне сеть «Бахетле», она показала и второй по значимости рост — на 3,8%, с 6 200 до 6 437 рублей. «Магнит» и «Эдельвейс» поменялись местами: по итогам апреля «Магнит» был самой дешевой сетью со стоимостью корзины в 5 625 рублей, но в мае продукты тут повысились в цене на 2,9%, теперь корзина стоит 5 786 рублей. А вот бывший вторым по дешевизне «Эдельвейс», напротив, снизил стоимость на 2%, до 5 512 рублей и стал самой доступной продуктовой сетью из четырех анализируемых.
Борщ подождет
Из 43 продуктов, цены на которые изучает аналитическая служба (и которые входят в список «Росстата»), за месяц подорожали 25. Еще шесть продуктов не изменились в цене, а 12 даже подешевели. Самый значительный рост стоимости составил 62,6%, а самое заметное снижение — на 43,6%.
Больше всего выросли в цене некоторые виды овощей и фруктов. В частности, более чем на четверть подорожали морковь, картофель и свекла — видимо, с борщом лучше повременить. Свекла вообще ставит рекорды роста: за месяц ее стоимость подскочила почти на две трети — с 34 до 56 рублей за килограмм. Картофель подорожал на 27% — с 25 до 31 рубля, а морковь — на четверть, с 45 до 56 рублей за килограмм. Кроме того, на 13—19% выросли в цене лук, яблоки и апельсины. Более чем на 7% подорожали и лимоны. Также заметно увеличилась стоимость риса, творога, печенья, макарон и сливочного масла, примерно на 6% — сыра и сметаны.
Что касается продуктов, которые стали заметно доступнее, то здесь также присутствует несколько видов овощей. Это, в частности, подешевевшие почти двукратно помидоры (с 252 до 142 рублей за килограмм), капуста (с 68 до 61 рубля) и укроп (с 591 до 567 рублей за килограмм) — кажется, пора начинать готовить летние салаты. Можно побаловать себя и выпечкой — на 10% подешевела мука, то же самое происходит и со стоимостью яиц (она снизилась уже до 45 рублей за десяток), стали доступнее минтай и свинина.
За овощами — в «Эдельвейс», за фруктами — в «Магнит»
В поисках дешевых продуктов экономному покупателю стоит заглянуть во все четыре анализируемые сети. Например, самые низкие цены в «Эдельвейсе» на оба вида хлеба, рис, молочные продукты (кроме непосредственно молока, оно доступнее в «Магните», и сметаны — за ней в «Пятерочку») и мясо (кроме курицы — ее дешевле можно купить в «Магните»). За горохом и макаронами лучше отправиться в «Пятерочку», за фасолью и гречкой — в «Магнит», а за мукой — в «Бахетле».
Почти все виды овощей дешевле всего опять же в «Эдельвейсе». Исключение — только болгарский перец, который доступнее в «Магните», и репчатый лук, который выгоднее купить в «Пятерочке». А за фруктами лучше отправиться в «Магнит».
Цены в торговых сетях, руб.
|Бахетле
|Эдельвейс
|Пятерочка
|Магнит
|Хлебные продукты
|Фасоль
|215
|217
|215
|205
|Горох
|80
|62
|54
|100
|Мука
|32
|45
|35
|45
|Рис
|177
|122
|182
|175
|Крупа гречневая
|146
|136
|132
|100
|Хлеб пшеничный
|80
|75
|90
|92
|Хлеб ржаной
|44
|43
|50
|46
|Макароны
|138
|116
|78
|111
|Картофель
|Картофель
|30
|17
|56
|22
|Овощи и бахчевые
|Капуста
|70
|52
|60
|61
|Капуста квашеная
|139
|95
|136
|128
|Огурцы
|90
|70
|100
|97
|Помидоры
|110
|110
|177
|172
|Свекла
|53
|50
|60
|60
|Морковь
|65
|50
|55
|53
|Лук репчатый
|60
|60
|50
|54
|Укроп
|398
|240
|1200
|430
|Болгарский перец
|330
|260
|270
|199
|Фрукты
|Яблоки
|100
|86
|77
|77
|Апельсины
|80
|86
|70
|68
|Лимоны
|150
|150
|140
|137
|Бананы
|95
|90
|58
|58
|Груши
|190
|162
|160
|145
|Сахар и кондитерские изделия
|Сахар
|40
|42
|38
|40
|Конфеты
|666
|555
|889
|767
|Печенье
|259
|267
|205
|219
|Мясопродукты
|Говядина
|489
|390
|451
|392
|Свинина
|300
|260
|350
|360
|Курица
|113
|130
|107
|105
|Рыбопродукты
|Минтай
|190
|160
|162
|162
|Сельдь
|316
|339
|316
|280
|Молоко и молокопродукты
|Молоко
|51
|36
|41
|33
|Сметана
|180
|172
|142
|162
|Масло сливочное
|499
|442
|500
|499
|Творог
|213
|185
|268
|280
|Сыр
|400
|354
|500
|379
|Яйца
|Яйца
|4,49
|5,20
|4,70
|3,79
|Масло растительное, маргарин
|Маргарин
|110
|110
|120
|120
|Масло растительное
|85
|110
|120
|105
|Прочие продукты
|Соль
|8,9
|9,5
|13,0
|13,9
|Чай
|960
|882
|889
|887
|Лавровый лист
|10000
|9900
|5998
|9380
|Черный перец
|2745
|2995
|1500
|2995
комментарии