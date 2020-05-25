В Татарстане закрывается на реконструкцию единственное в республике производство кумыса

В Татарстане с 1 июня племенной конезавод «Казань» в деревне Званка Пестречинского района прекращает производство кумыса.

Линия по производству закрывается на реконструкцию, сообщил директор завода Марат Гильфанов.

Уточняется, что на предприятии изготавливали кумыс лишь как сувенирную продукцию. Ее можно было приобрести только в торговой сети «Бахетле» и в агропромпарке «Казань». Завод не планировал изготавливать кумыс в промышленных масштабах.

Племенной конезавод был единственным предприятием в Татарстане, выпускающим сертифицированный кумыс, пишет «Татар-информ».



В апреле глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров доложил, что Татарстан является лидером по производству молока, однако уступает другим регионам ПФО по продуктивности коров. Так, производство молока за I квартал 2020 года выросло на 2,6%.

