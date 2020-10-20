Муслима Латыпова сказала «ФАС» владельцам «РусАлки»

Совладелица сети «Бахетле» уличила алкогольного оптовика в создании неравных условий участникам рынка

Фото: Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», подконтрольное Муслиме Латыповой ООО «Бахетле-1» привлекло антимонопольное ведомство к разборкам с оптовым поставщиком алкоголя ООО «Фирма «Саман», являющемся одним их самых известных и старейших на рынке. Суть претензий владелицы сети супермаркетов домашней еды сводится к созданию дискриминационных условий: дело в том, что «Саман», по мнению Латыповой, своей родственной торговой сети «РусАлка» поставлял крепкие напитки дешевле, чем давнему партнеру. Участники рынка отмечают, что стороны также ведут спор и в арбитраже. Причем, у них друг к другу взаимные материальные претензии. По некоторым данным, вся проблема в том, что Муслима Латыпова «устала зависеть от оптовиков».

Cебе любимому по одной цене, остальным — по другой

В нарушении федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» (пункт 1 части 1 статьи 13 №381-ФЗ) заподозрило УФАС по РТ одного из крупнейших и старейших татарстанских оптовых поставщиков алкогольной продукции ООО «Фирма «Саман». Последняя возникла еще в конце 90-х годов. Речь идет о создании дискриминационных условий для ООО «Бахетле-1» Муслимы Латыповой при установлении оптовых отпускных цен на алкогольную продукцию. Владелица сети супермаркетов домашней еды подала жалобу.

Так, согласно информации, размещенной на сайте татарстанского УФАС, «Саман» отпускала компании Латыповой алкоголь по более высоким ценам, чем, к примеру, для целого ряда компаний «Русалко» (различаются лишь номерами) и «Энотека» (аналогичные различия). Секрет такого избирательного подхода показался прост: между оптовым поставщиком ООО «Фирма «Саман» и розничной сетью алкогольной продукции «РусАлка» антимонопольщики установили взаимосвязь. Проще говоря, согласно-справочной системе СПАРК-Интерфакс, у всех этих компаний один и тот же совладелец — Азамат Умаров.

Недовольство «Бахетле», подавшей жалобу на поставщика в антимонопольную службу, вполне объяснимо.

Между оптовым поставщиком ООО «Фирма «Саман» и розничной сетью алкогольной продукции «РусАлка» антимонопольщики установили взаимосвязь. Фото Максима Платонова

«Попытка дискредитировать оппонента в коммерческом споре».

Директор фирмы «Саман» Ленар Равилов, до которого дозвонилась корреспондент «Реального времени», не стал комментировать ситуацию с разбирательством в УФАС. Телефон главного героя описываемых событий Азамата Умарова он сообщить также отказался. Но пообещал, что точку зрения компании на сложившуюся ситуацию нашему изданию озвучат в Алкогольной ассоциации Татарстана. Председатель последней Лейсан Шишкина действительно оперативно подготовила комментарий.

— Обвинения ООО «Бахетле» в завышении цен контрагентами являются ничем иным, кроме как попыткой уйти от договорных обязательств по оплате за поставленную продукцию, — заявила она.



Шишкина отметила, что с начала 2020 года Арбитражный суд РТ зарегистрировал около 90 исков к ООО «Бахетле» от поставщиков в связи с неоплатой по договорам поставки: фирма Саман» тоже в числе истцов.

Что же касается цен, по ее словам, все они согласно договору проходят процедуру согласования с самой сетью: «То есть, коммерческий отдел «Бахетле» изучает и анализирует цены на продукцию, прежде чем включить ее в заявку». Председатель Алкогольной ассоциации Татарстана утверждает, что за все время работы претензий по ценам у «Бахетле» не возникало.



В базе данных Арбитражного суда РТ можно наткнуться на дело о взыскании ООО «Фирма «Саман» с ООО «Бахетле-1» 57,4 млн рублей задолженности по договору поставки от 1 января 2017 года. Фото Максима Платонова

— ООО «Фирма Саман» не занимает доминирующее положение на рынке алкогольной продукции РТ и если «Бахетле» не устраивают цены, есть много других оптовых компаний, с которыми можно сотрудничать, — добавила она. — Поэтому Алкогольная ассоциация считает, что обращение «Бахетле» в УФАС — это всего лишь попытка дискредитировать оппонента в коммерческом споре и оттянуть исполнение договорных обязательств.

Действительно, в базе данных Арбитражного суда РТ, не утруждая себя долгими поисками, можно наткнуться на дело о взыскании ООО «Фирма «Саман» с ООО «Бахетле-1» 57,4 млн рублей задолженности по договору поставки от 1 января 2017 года. Однако, у компании Латыповой есть встречные претензии и на гораздо большую сумму: это 163,4 млн рублей неустойки. Период заявлен также примерно схожий: с 11 июля 2017 года по 25 мая нынешнего. Решение по делу еще не вынесено.

Муслима Латыпова устала зависеть от оптовиков

Один из участников татарстанского рынка оптового алкоголя, пожелавший остаться неназванным, говорит, что в действительности корень проблем кроется в арбитражном разбирательстве. По его словам, у ООО «Бахетле-1» накопились большие долги перед поставщиками, включая фирму «Саман». Поэтому последняя и взыскивает их в судебном порядке. Компания же Муслимы Латыповой, так сказать, в качестве ответного шага заявила на своего давнего партнера в антимонопольную службу. «Они в любом случае договорятся», — убежден собеседник нашего издания, имея в виду денежный вопрос.

Другой знакомый с ситуацией источник на алкогольном рынке увидел аналогию. По его словам, в свое время фирма «Саман» судилась с компанией «Галерея вин» Якова Цейнштейна. Последняя, по его информации, ныне и консультирует «Бахетле».

В свое время фирма «Саман» судилась с компанией «Галерея вин» Якова Цейнштейна. Фото Ирины Плотниковой

— Если оптовик поставляет «Бахетле» продукцию по одной цене, а аффилированным компаниям дешевле, это свобода договора, если только он не обременен каким-то обязательством, — полагает он.



В то же время собеседник нашего издания отмечает, что часто в договоре поставки, который заключают с торговыми сетями все оптовики, есть такой пункт: если кому-то цена установлена ниже, то они и остальным обязаны отпустить по такой же цене. Спор по цене, коль скоро имеет место быть договор поставки, предмет для арбитражного суда.

Собеседник нашего издания полагает, что «Муслима Латыпова просто устала зависеть от оптовиков». Она, кажется, уже осталась единственной, кто не имеет лицензию на оптовые поставки алкоголя. По словам источника, некогда «Бахетле» планировало делать оптовые закупки алкоголя через ХК «Реал» Татьяны Слепневой. Но «Реал», как известно, обанкротился: сотрудничество не состоялось.

Сеть «Бахетле» по-прежнему зависит от оптовиков и, как признает участник рынка, «они «прогибают» ее, как мама не горюй». По его информации, Муслима Хабриевна была у премьер-министра РТ Алексея Песошина: «Сколько можно? Я хочу возить алкоголь сама!». Но он советовал ей подождать. В свое время, в 2015 году, Рустам Минниханов то же самое сказал Вадиму Махееву. Последний устал ждать и пошел оформил для сети «Эссен» оптовую лицензию, потому что ему надоели бесконечные войны с оптовиками. По мнению собеседника «Реального времени», подобное разбирательство «не совсем компетенция антимонопольной службы, но как-то напугать, оказать какое-то давление в довесок к суду не будет лишним».

По мнению собеседника «Реального времени», подобное разбирательство «не совсем компетенция антимонопольной службы». Фото Романа Хасаева

— Обращение в УФАС это попытка либо затянуть процесс, либо каким-то образом воздействовать на поставщика, — считает и руководитель Центра аналитики «Результативности алкогольных реформ» (РАР) Анна Галимова.



Суть конфликта по ее мнению заключается даже не в отсутствии у «Бахетле» оптовой лицензии, а то, что компания вынуждена закупать алкоголь у оптовиков в силу ее отсутствия.

Галимова пояснила, что у нас в республике до сих пор все завязано на «эту несчастную» декларацию, которую на самом деле уже можно не сдавать: речь о марке принудительно-добровольной системы качества, которая клеится на каждую бутылку. По ее словам, раньше у участников рынка (торговых сетей и оптовых организаций) была обязанность сдавать ежемесячную декларацию в региональную Госалкогольинспекцию и раз в 3 месяца в РАР (поволжское отделение в Нижнем Новгороде). Затем ежемесячную декларацию, которую каждый сдает в своем субъекте, отменили, но в Татарстане сохранили прежний порядок. Рознице это объяснили тем, что им так будет проще сдать ежеквартальную декларацию: «Единственно только никто не сказал, что одно дело раз в три месяца вбить все накладные и другое — каждый месяц». Тем не менее, по словам Галимовой, все согласились. Она отмечает, что ежемесячную декларацию ни один участник рынка не сдаст без номера, который обозначен на этой маленькой марке. То есть надо обязательно его получить, иначе программа просто не примет декларацию: «А если вы ее не сдадите, вас лишат лицензии».

Декларирование, комментирует эксперт, уже два года как отменено. И Муслима Латыпова по идее может брать продукцию где угодно и продавать ее в своей сети без всякой оптовой лицензии: никто ее за это не накажет. Нот если премьер-министр сказал ей, что нужно это делать, конечно, она будет это делать, замечает Галимова.

Как сообщил Розенталь, УФАС по РТ в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки почти в полном составе переходит на «удаленку». Фото tatarstan.fas.gov.ru

Вмешался COVID-19

К очередному заседанию комиссии УФАС по РТ по делу Бахетле-Саман, которое рассматривалось накануне в формате Zoom-конференции, каждая из сторон представила объемный пакет документов и пояснений. Председательствующий на процессе замруководителя УФАС по РТ Андрей Розенталь заметил, что для изучения материалов дела комиссии понадобится время.

Ознакомиться подробно с доводами друг друга пожелали и сами стороны. В этой просьбе им не отказали. Однако, как сообщил Розенталь, УФАС по РТ в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки почти в полном составе переходит на «удаленку». Поэтому эта просьба будет «недели через три», когда, как предполагает замруководителя антимонопольной службы, сотрудники регионального подразделения вернутся в офис. На какой срок отложено рассмотрение самого дела, он предусмотрительно сообщать не стал, заметив, что стороны известят дополнительно.