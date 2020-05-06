Десять тысяч казанских семей получили продуктовые наборы стоимостью 1,2 тыс. рублей

В Казани в рамках акции «Помощь рядом» продуктовые наборы весом 12 кг получили 9635 нуждающихся семей. Всего помощь получат 14438 нуждающихся, в ближайшие дни выдача оставшихся наборов первой партии завершится. Об этом сообщил первый заместитель руководителя исполнительного комитета Казани Рустем Гафаров, пишет пресс-служба мэрии.

Продуктовые наборы доставляются непосредственно в квартиры казанцев. Решение выделить нуждающимся жителям продуктовые наборы принял президент Татарстана Рустам Минниханов. В первый продуктовый набор, сформированный компанией «Бахетле», входит гречневая крупа, макароны, сгущенное молоко, яблочный нектар, черный чай, растительное масло, тушеная говядина, вафли, сахарный песок, пшеничная мука, сушки, конфеты и зеленый горошек. Стоимость одной коробки составляет порядка 1200 рублей. Такие наборы семьи будут получать раз в две недели на протяжении двух месяцев.

Напомним, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил раздать продовольствие, собранное в Татарстане для нуждающихся в период эпидемии, жителям соседних регионов.