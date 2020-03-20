Гали Минуллин: «Паника из-за коронавируса создала искусственный дефицит сухих продуктов»
Экс-глава «Ак Барс Торга» и владелец сети магазинов у дома «Трафик» — об ажиотажном спросе на гречку, собственном проекте и конкуренции с федералами
Пять лет назад на тот момент 25-летний Гали Минуллин стал самым молодым топ-менеджером в татарстанском ретейле, заняв кресло гендиректора «Ак Барс Торга», входящего в одноименный холдинг Ивана Егорова. В начале 2017 года основатель супермаркетов «Чак-Чак» и «Наша марка» ушел развивать собственный проект — сеть магазинов у дома «Трафик». О развитии сети, ловушке, в которую загнали себя татарстанские производители, отмене вмененки и «коронавирусном» ажиотаже последних дней предприниматель рассказал в интервью «Реальному времени».
«Разрабатываем новый формат для агрессивного развития сети»
— Гали, мы беседовали с вами на старте проекта «Трафик». Как сейчас развивается ваша сеть магазинов? Пришлось что-то корректировать в формате?
— На сегодняшний день в сети 10 магазинов. Плановый товарооборот на 2020 год — около 350 млн рублей. Важно, что развитие компании происходит без привлечения кредитных средств. Сеть прибыльна и финансово стабильна. С начала нашей деятельности два магазина нам пришлось закрыть, так как ошиблись с локацией.
Сейчас мы разрабатываем новый, более нишевой формат для агрессивного развития сети. Детали раскрывать не могу, но думаю, что в своем сегменте он будет лучший. В дальнейшем также планируем развивать франшизное направление.
— Оправдала ли себя ставка на собственную выпечку и кофе? Планируете ли еще какие-то новинки, которые отличают вас от конкурентов?
— Да, ставка на категорию food to go себя оправдала. Мы продолжим ее развивать. Это то, что нас отличает.
Важно, что развитие компании происходит без привлечения кредитных средств. Сеть прибыльна и финансово стабильна
— Сейчас активно растет онлайн-торговля, вы уже ощущаете конкуренцию? Будете подстраиваться?
— В одном из магазинов мы в тестовом режиме запустили точку выдачи «Озон».
«Регионалы не конкурентоспособны по отношению к федералам»
— Федеральные сети выживают с рынка местных игроков. Эта тенденция будет нарастать или местным сетям есть что противопоставить крупным ретейлерам? И в целом как оцениваете перспективы формата «магазина у дома»?
— Ситуация на сегодняшний день такова, что реально развиваются только нишевые игроки: магазины «Йола», «Звениговские колбасы», алкомаркеты и т. д. Региональным сетям, работающим в формате «у дома», к сожалению, приходится очень нелегко и предпосылок для изменения ситуации в лучшую сторону я не вижу. Они не конкурентоспособны по отношению к федеральным сетям и рано или поздно вынуждены будут уйти с рынка. Это мое оценочное мнение, но с каждым годом это становится все очевиднее.
— Федералы выдвигают очень жесткие требования своим поставщикам, чем отсекают, например, фермерские хозяйства и некрупных производителей. Вам интересна эта ниша?
— Фермерские продукты — потенциально интересная категория для нас, и мы делали попытки с ними работать. Однако у поставщиков фермерских молочных продуктов с короткими сроками хранения систематически возникали проблемы с логистикой, поэтому пока мы отказались от развития этого направления.
В остальном, если у небольшого местного производителя есть возможность обеспечить регулярную и бесперебойную доставку своей продукции по точкам небольшими квантами — мы с удовольствием с ними работаем. Таких примеров много.
Огурцам ведь не скажешь: «Притормозите пока, у нас тут тендер сорвался». Аналогичная ситуация и в птицеводстве
— Недавно совхоз «Майский» уничтожил 76 тонн огурцов из-за того, что сети не успели продать товар в срок, а также задрали цены на сезонную продукцию. Могут ли местные сети быть более гибкими к небольшим производителям?
— Сегодня почти все производители продуктов питания выстраивают свой бизнес, исходя из требований нескольких федеральных сетей. Доля продаж в этом канале сбыта доходит до 90%, фактически, если тебя нет на полке федералов — тебя нет на рынке, а полка не резиновая. Нельзя завести одного, не выведя другого.
Ситуация с совхозом «Майский», как мне кажется, хорошо иллюстрирует то, как может страдать производитель, когда он ограничен в своих каналах сбыта. Если ты проиграл тендер в федеральные сети или сократили ассортиментную матрицу, тебе попросту некуда сбыть свой объем, который ты фактически под них производишь. Огурцам ведь не скажешь: «Притормозите пока, у нас тут тендер сорвался». Аналогичная ситуация и в птицеводстве.
По большому счету, многие республиканские производители сами попали в эту ловушку, делая весь акцент на федеральные сети и зачастую игнорируя небольшие локальные сети, традиционную розницу, дистрибуцию и все остальные каналы. С мелкими клиентами много мороки, возиться надо, а с федералами проще — дал цену, подписал контракт и грузишь фурами на РЦ. При этом зачастую низкую тендерную цену пытаются «отбить» на мелких игроках. В целом, работа с нами — «по остаточному принципу».
Конечно, местные сети — более гибкие в принятии решений и заинтересованы в расширении локального ассортимента, который отличает их от федералов. К примеру, в «Бахетле», на мой взгляд, достаточно широкий выбор продукции местных производителей.
Когда в очень короткий промежуток времени спрос вырос в десятки раз — система логистики и товародвижения не успела так быстро перестроиться. Я думаю, в течение нескольких недель ситуация должна стабилизироваться
«Отмена ЕНВД — это серьезное испытание для малого бизнеса»
— Ощущаете ажиотаж в связи с пандемией коронавируса — эта паника беспочвенна? Есть ли достаточный запас продуктов, нет ли перебоев с их поставкой?
— Паника, связанная с коронавирусом, создала искусственный и временный дефицит товаров в категории сухих продуктов. Дело в том, что логистика и объемы поставок в магазины были рассчитаны на стандартный уровень спроса. Соответственно, когда в очень короткий промежуток времени спрос вырос в десятки раз — система логистики и товародвижения не успела так быстро перестроиться. Я думаю, в течение нескольких недель ситуация должна стабилизироваться.
— Затронет ли вас проблема отмены вмененки? Вообще, насколько сложнее будет работать?
— Нас беспокоит возможная отмена ЕНВД — это увеличит налоговую нагрузку и усложнит бухгалтерский учет в компании. Для малого и микробизнеса — это серьезное испытание. Думаю, много предпринимателей, которые балансируют на грани рентабельности, уйдут с рынка.
На сегодняшний день мы с нуля создали более 80 рабочих мест, местные поставщики оборудования, подрядчики и обслуживающие организации получают доход с открытия и обслуживания магазинов, около 100 контрагентов поставляют нам свою продукцию, большинство из которых — республиканские производители и дистрибьюторы.
При этом, к сожалению, у нас нет возможности участвовать в программах по развитию малого и среднего предпринимательства, получать льготное кредитование и прочие меры господдержки из-за того, что в нашем ассортименте присутствуют акцизные товары. Я думаю, что это не совсем справедливо. К тому же основная доля акцизного товара — это продукция «Татспиртпрома», а это, как мы знаем, крупнейший налогоплательщик в республиканский бюджет.
Повышение цен от поставщиков и, соответственно, на полке в любом случае ожидается.
— Не тревожит ли вас обвал рубля, какие это может иметь последствия?
— Прямым импортом мы не занимаемся и у нас нет контрактных обязательств в валюте, поэтому напрямую, думаю, что не скажется. Однако повышение цен от поставщиков и, соответственно, на полке в любом случае ожидается.
Справка
Гали Минуллин — основатель сети магазинов «Трафик», ранее возглавлял «Ак Барс Регион». В марте 2015 года он пришел на должность гендиректора «Ак барс Торга», сменив Раиля Хуснуллина, когда тот стал помощником гендиректора «Ак Барс холдинга» Ивана Егорова. Минуллин в новой должности управлял розничной сетью франчайзинговых «Пятерочек». Когда АБХ рассорился с держателями франшизы, топ-менеджер Егорова переформатировал магазины в «Чак-чак» и «Нашу марку». Но крупнейшему агрохолдингу все равно пришлось расстаться с амбициями ретейлера.
В начале 2017-го Минуллин ушел из структур АБХ и запустил собственный проект «Трафик». Дружбу с бывшим шефом очевидно не разорвал — несколько точек сети открылись на площадях «Ак Барс Торга» на месте почивших магазинов «Пестречинка», которые не спас даже ребрендинг — супермаркеты недолго проработали под вывеской «365 вкусов».
ООО «Трафик» зарегистрировано в мае 2016 г. с уставным капиталом 300 тыс. рублей. Гали Минуллин был гендиректором компании, а его сестре Сафии Сабировой принадлежала доля в 20%. Столько же было у Олега Шляпникова — бывшего главного бухгалтера и операционного директора «Ак Барс Региона», который ушел из АБХ следом за своим начальником. Основной пакет акций в 60% был у Марата Хакимова, у которого также есть туристический и строительный бизнесы: он совладелец двух ООО — «Сан Вояж» и «Магнат Недвижимость». Через год пакет Хакимова перешел Дамиру Сафину — руководителю животноводческой фирмы «Умная корова» и совладельцу ООО «Руслан», специализирующегося на торговле автомобилями. Кроме того Шляпников стал главой компании вместо Минуллина, и у последнего сейчас остается доля, записанная на сестру.
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