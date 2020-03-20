Гали Минуллин: «Паника из-за коронавируса создала искусственный дефицит сухих продуктов»

Экс-глава «Ак Барс Торга» и владелец сети магазинов у дома «Трафик» — об ажиотажном спросе на гречку, собственном проекте и конкуренции с федералами

Пять лет назад на тот момент 25-летний Гали Минуллин стал самым молодым топ-менеджером в татарстанском ретейле, заняв кресло гендиректора «Ак Барс Торга», входящего в одноименный холдинг Ивана Егорова. В начале 2017 года основатель супермаркетов «Чак-Чак» и «Наша марка» ушел развивать собственный проект — сеть магазинов у дома «Трафик». О развитии сети, ловушке, в которую загнали себя татарстанские производители, отмене вмененки и «коронавирусном» ажиотаже последних дней предприниматель рассказал в интервью «Реальному времени».

«Разрабатываем новый формат для агрессивного развития сети»

— Гали, мы беседовали с вами на старте проекта «Трафик». Как сейчас развивается ваша сеть магазинов? Пришлось что-то корректировать в формате?

— На сегодняшний день в сети 10 магазинов. Плановый товарооборот на 2020 год — около 350 млн рублей. Важно, что развитие компании происходит без привлечения кредитных средств. Сеть прибыльна и финансово стабильна. С начала нашей деятельности два магазина нам пришлось закрыть, так как ошиблись с локацией.

Сейчас мы разрабатываем новый, более нишевой формат для агрессивного развития сети. Детали раскрывать не могу, но думаю, что в своем сегменте он будет лучший. В дальнейшем также планируем развивать франшизное направление.



— Оправдала ли себя ставка на собственную выпечку и кофе? Планируете ли еще какие-то новинки, которые отличают вас от конкурентов?

— Да, ставка на категорию food to go себя оправдала. Мы продолжим ее развивать. Это то, что нас отличает.

Фото Васили Ширшовой

Важно, что развитие компании происходит без привлечения кредитных средств. Сеть прибыльна и финансово стабильна

— Сейчас активно растет онлайн-торговля, вы уже ощущаете конкуренцию? Будете подстраиваться?

— В одном из магазинов мы в тестовом режиме запустили точку выдачи «Озон».

«Регионалы не конкурентоспособны по отношению к федералам»

— Федеральные сети выживают с рынка местных игроков. Эта тенденция будет нарастать или местным сетям есть что противопоставить крупным ретейлерам? И в целом как оцениваете перспективы формата «магазина у дома»?

— Ситуация на сегодняшний день такова, что реально развиваются только нишевые игроки: магазины «Йола», «Звениговские колбасы», алкомаркеты и т. д. Региональным сетям, работающим в формате «у дома», к сожалению, приходится очень нелегко и предпосылок для изменения ситуации в лучшую сторону я не вижу. Они не конкурентоспособны по отношению к федеральным сетям и рано или поздно вынуждены будут уйти с рынка. Это мое оценочное мнение, но с каждым годом это становится все очевиднее.

— Федералы выдвигают очень жесткие требования своим поставщикам, чем отсекают, например, фермерские хозяйства и некрупных производителей. Вам интересна эта ниша?

— Фермерские продукты — потенциально интересная категория для нас, и мы делали попытки с ними работать. Однако у поставщиков фермерских молочных продуктов с короткими сроками хранения систематически возникали проблемы с логистикой, поэтому пока мы отказались от развития этого направления.

В остальном, если у небольшого местного производителя есть возможность обеспечить регулярную и бесперебойную доставку своей продукции по точкам небольшими квантами — мы с удовольствием с ними работаем. Таких примеров много.

Фото Максима Платонова

Огурцам ведь не скажешь: «Притормозите пока, у нас тут тендер сорвался». Аналогичная ситуация и в птицеводстве

— Недавно совхоз «Майский» уничтожил 76 тонн огурцов из-за того, что сети не успели продать товар в срок, а также задрали цены на сезонную продукцию. Могут ли местные сети быть более гибкими к небольшим производителям?

— Сегодня почти все производители продуктов питания выстраивают свой бизнес, исходя из требований нескольких федеральных сетей. Доля продаж в этом канале сбыта доходит до 90%, фактически, если тебя нет на полке федералов — тебя нет на рынке, а полка не резиновая. Нельзя завести одного, не выведя другого.

Ситуация с совхозом «Майский», как мне кажется, хорошо иллюстрирует то, как может страдать производитель, когда он ограничен в своих каналах сбыта. Если ты проиграл тендер в федеральные сети или сократили ассортиментную матрицу, тебе попросту некуда сбыть свой объем, который ты фактически под них производишь. Огурцам ведь не скажешь: «Притормозите пока, у нас тут тендер сорвался». Аналогичная ситуация и в птицеводстве.

По большому счету, многие республиканские производители сами попали в эту ловушку, делая весь акцент на федеральные сети и зачастую игнорируя небольшие локальные сети, традиционную розницу, дистрибуцию и все остальные каналы. С мелкими клиентами много мороки, возиться надо, а с федералами проще — дал цену, подписал контракт и грузишь фурами на РЦ. При этом зачастую низкую тендерную цену пытаются «отбить» на мелких игроках. В целом, работа с нами — «по остаточному принципу».

Конечно, местные сети — более гибкие в принятии решений и заинтересованы в расширении локального ассортимента, который отличает их от федералов. К примеру, в «Бахетле», на мой взгляд, достаточно широкий выбор продукции местных производителей.

Фото kazanfirst.ru

Когда в очень короткий промежуток времени спрос вырос в десятки раз — система логистики и товародвижения не успела так быстро перестроиться. Я думаю, в течение нескольких недель ситуация должна стабилизироваться

«Отмена ЕНВД — это серьезное испытание для малого бизнеса»

— Ощущаете ажиотаж в связи с пандемией коронавируса — эта паника беспочвенна? Есть ли достаточный запас продуктов, нет ли перебоев с их поставкой?

— Паника, связанная с коронавирусом, создала искусственный и временный дефицит товаров в категории сухих продуктов. Дело в том, что логистика и объемы поставок в магазины были рассчитаны на стандартный уровень спроса. Соответственно, когда в очень короткий промежуток времени спрос вырос в десятки раз — система логистики и товародвижения не успела так быстро перестроиться. Я думаю, в течение нескольких недель ситуация должна стабилизироваться.

— Затронет ли вас проблема отмены вмененки? Вообще, насколько сложнее будет работать?

— Нас беспокоит возможная отмена ЕНВД — это увеличит налоговую нагрузку и усложнит бухгалтерский учет в компании. Для малого и микробизнеса — это серьезное испытание. Думаю, много предпринимателей, которые балансируют на грани рентабельности, уйдут с рынка.

На сегодняшний день мы с нуля создали более 80 рабочих мест, местные поставщики оборудования, подрядчики и обслуживающие организации получают доход с открытия и обслуживания магазинов, около 100 контрагентов поставляют нам свою продукцию, большинство из которых — республиканские производители и дистрибьюторы.

При этом, к сожалению, у нас нет возможности участвовать в программах по развитию малого и среднего предпринимательства, получать льготное кредитование и прочие меры господдержки из-за того, что в нашем ассортименте присутствуют акцизные товары. Я думаю, что это не совсем справедливо. К тому же основная доля акцизного товара — это продукция «Татспиртпрома», а это, как мы знаем, крупнейший налогоплательщик в республиканский бюджет.

Фото Васили Ширшовой

Повышение цен от поставщиков и, соответственно, на полке в любом случае ожидается.

— Не тревожит ли вас обвал рубля, какие это может иметь последствия?

— Прямым импортом мы не занимаемся и у нас нет контрактных обязательств в валюте, поэтому напрямую, думаю, что не скажется. Однако повышение цен от поставщиков и, соответственно, на полке в любом случае ожидается.

Элеонора Рылова