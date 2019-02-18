Вымогатель под угрозой убийства вытянул 20,5 млн рублей у главы строительной компании «Рафф»

Райсуд Советского района Казани рассмотрит дело Михаила Аванесяна, обвиняемого в вымогательстве, преступные аппетиты которого за шесть лет выросли в 70 раз

Фото: Инна Серова

С фальстарта начался сегодня в Советском райсуде Казани процесс по делу о вымогательстве у руководства строительной компании «Рафф». Судья Алсу Шайхутдинова перенесла его на три недели, чтобы не допустить нарушения процессуальных сроков, как только выяснилось, что постановления о назначении судебного заседания подсудимые получили менее чем за пять дней до его начала. Подробности о деле и подсудимых — в материале «Реального времени».

Срок еще не пришел



В коридоре начала процесса ожидали две женщины с огромными сумками — матери подсудимых. Когда Михаила Аванесяна и Бориса Навталяна провели мимо них в зал судебного заседания, одна из женщин выкрикнула: «Миша, мы тебя любим!», и Аванесян, улыбаясь, махнул ей рукой. Проходя мимо корреспондента «Реального времени», с улыбкой несколько раз продемонстрировал знак победы — сложил пальцы в виде буквы «v».

Судья Шайхутдинова задала подсудимым стандартные вопросы: о дате рождения и наличии судимости в прошлом. 36-летний житель Саратова Михаил Аванесян сообщил, что в 2012 году он уже был судим за вымогательство по месту жительства — в Саратове, по 163-й статье УК РФ. Тогда его приговорили к 4 годам и 4 месяцам лишения свободы в исправительной колонии и обязали уплатить 200-тысячный штраф. Второй подсудимый, 25-летний житель Саратова Борис Навталян, оказался ранее не судимым.

Уточнив, нет ли отводов, судья приготовилась открыть заседание, однако выяснилось, что постановление о назначении судебного заседания адвокаты подсудимых получили только 13 февраля. Стало быть, 18-го с этого момента пошли лишь пятые сутки, а согласно УПК, чтобы начать судебное заседание в полном соответствии с законом, должны пройти пять суток. Глянув в расписание, судья назначила процесс на 7 марта.

По версии следствия, Аванесян и Навталян вытянули у руководства строительной компании «Рафф» в несколько приемов 20,5 млн рублей и требовали еще 15 млн



Задержание в стиле «экшен»

Аванесяна и Навталяна арестовали 22 января по ходатайству следствия по подозрению в вымогательстве 15 млн рублей у руководства строительной компании «Рафф». По версии следствия, они с марта 2017 года вытянули у предпринимателей в несколько приемов 20,5 млн рублей и требовали еще 15 млн. Вымогательство сопровождалось угрозами заражения СПИДом, насилия, похищения и убийства не только в отношении бизнесменов, но и их родственников, а для наглядности вымогатели показывали своим жертвам «кино» — видеоролики устрашающего содержания.

Уголовное дело в отношении Михаила Аванесяна и Бориса Навталяна было возбуждено по «тяжелой» статье — «в целях получения имущества в особо крупном размере». Задержали подозреваемых в момент передачи им очередной суммы около ТЦ «Бахетле» на Залесной. За деньгами к бизнесменам Аванесян отправил подельника, сам ожидал Навталяна в автомобиле на парковке.

Когда того задержали с деньгами, Аванесян попытался скрыться. Сотрудникам СОБРа, пытавшимся заблокировать его автомобиль, он оказал сопротивление, а одного из них тащил волоком по парковке около 50 метров. В итоге собровец попал в больницу с ушибами, а Аванесян получил пулю в ногу.

Задержали подозреваемых в момент передачи им очередной суммы около ТЦ «Бахетле» на Залесной



Грозился убить саратовского бизнесмена с женой и ребенком

Как следует из приговора, опубликованного на сайте Кировского районного суда г. Саратова, 14 апреля 2012 года Михаил Аванесян был осужден за вымогательство 500 тысяч рублей у местного бизнесмена — продавца шин Дмитрия И. Вместе с подельниками он вечером 1 октября 2011 года приехал на склад, где в это время находились жена и малолетний ребенок продавца шин, на глазах у родственников приставил к голове Дмитрия И. пистолет, угрожал убийством, а затем избил. Жена торговца пыталась вмешаться, но вымогатель пригрозил ей убийством. Подельники в избиении не участвовали — они преграждали жертве и ее родственникам пути к отступлению.

Затем Аванесян отнял у продавца ключи от его автомобиля — «Шкоды Суперб», и потребовал, чтобы тот на следующий день передал ему полмиллиона рублей. В случае просрочки, предупредил вымогатель, требуемая сумма уже на другой день возрастет до 800 тыс., а при попытке обращения в полицию потерпевшего и его семью убьют.

Формальным поводом для вымогательства послужило то, что якобы бизнесмен продал Аванесяну некачественные шины на его «Лексус», из-за чего тот «под Пензой перевернулся и попал под КАМАЗ»… Впоследствии, на суде, свидетели подтвердили, что в аварии вымогатель был виноват сам, а экспертиза показала, что в момент совершения вымогательских действий «Лексус» был обут в резину, проданную ему Дмитрием И., и никаких повреждений на колесах не было.

Михаилу Аванесяну в 2012 году вменялся «букет» уголовных статей: мошенничество, организованное группой лиц, и вымогательство, организованное группой лиц в целях получения имущества в особо крупном размере. Суд приговорил его к 4 годам колонии общего режима и уплате штрафа в размере 200000 рублей. В качестве смягчающих обстоятельств суд принял во внимание наличие у Михаила Аванесяна малолетнего ребенка и его активную помощь следствию и суду при изобличении и уголовном преследовании другого соучастника преступления (его дело было выделено в отдельное производство). На слишком суровый, по его мнению, приговор Михаил Аванесян подавал кассационную жалобу и жалобу в прокуратуру, однако смягчения участи не добился.



Его подельник был признан виновным в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, в крупном размере и был приговорен к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Инна Серова