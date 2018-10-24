Доходы с переходов. Как Асфан Галявов получил главные пешеходные «подземки» Казани

В столице Татарстана прошел аукцион на размещение торговых объектов в переходах, «сливки» с самых прибыльных снимет «Метроэлектротранс»

Фото: Дмитрий Резнов

Сегодня городской комитет потребительского рынка провел первый в своей истории аукцион по продаже права размещения нестационарных торговых объектов в подземных пешеходных переходах Казани — до этого организацией аукционов занимался КЗИО. Торги стартовали с пешеходного тоннеля на Ершова у «Корстона», впереди еще несколько аукционов по другим объектам. Правда, самыми интересными в плане трафика переходами распорядится «Метроэлектротранс». «Реальное время» проследило за торгами и выяснило плюсы и минусы сдачи казанских пешеходных «подземок» в аренду.

Главное — чтобы страховка не подвела



На право десятилетней аренды 330 квадратных метров в подземном переходе у парка им. Горького претендовали всего две фирмы — ООО «Фестрал» и КФХ «Хабибуллин Р.Н». Борьба была недолгой: участник номер два предложил за лот стартовую цену — 10 980 000 рублей, участник номер один перебил ее — и приобрел право аренды за 11 089 880 рублей.

Перед началом торгов представитель ООО «Фестрал», имеющего в штате, согласно данным ресурса rusprofile.ru, всего одну списочную единицу — генерального директора (он же соучредитель ООО Руслан Ибрагимов), сообщил корреспонденту «Реального времени», что ранее этим видом деятельности компания не занималась. Как свидетельствует rusprofile.ru, основным видом деятельности ООО «Фестрал» является деятельность рекламных агентств, а вот список дополнительных видов весьма примечателен — от строительных работ и грузоперевозок до разведения крупного и мелкого рогатого скота, лошадей и свиней. Это роднит ООО «Фестрал» с соперником по аукциону — КФХ «Хабибуллин Р.Н.», поскольку специализация второй фирмы — сельскохозяйственная по определению.

— Известна практика, когда основной претендент предполагает, что другие участники на аукцион могут не заявиться, и приглашает кого-то просто, чтобы подстраховаться, чтобы все прошло юридически правильно и аукцион наверняка состоялся, — заметил эксперт «Реального времени», генеральный директор ООО «Девелоперская компания «АСК Недвижимость» Юрий Чикиров.

Два перехода в одни руки

В архиве аукционных торгов КЗИО хранится информация еще о двух аукционах по продаже права на размещение нестационарных торговых объектов в подземных пешеходных переходах Казани. 19 февраля 2016 года с молотка собирались пустить четыре лота — 330 кв. м в переходе на Ершова, о которых говорилось выше, 170 кв. м в переходе на пересечении улиц Восстания и Декабристов, 55 кв. м на улице Саид-Галеева (у трамвайного кольца перед вокзалом) и 650 кв. м на пересечении проспекта Ямашева и улицы Амирхана. Однако три первых лота были сняты с аукциона, а четвертый ушел с молотка за 37814,4 тыс. рублей по той же схеме, что и сегодняшний, — с повышением цены всего на один шаг. Право разместить ларьки в переходе у «Бахетле» получило казанское агентство недвижимости — ООО «Квинтэс-Групп». А кто выступал в качестве его соперника, КЗИО в объявлении о результатах аукциона не указал.

А 20 декабря 2016-го прошли еще одни торги, и ООО «Квинтэс-Групп» за 9242712 рубля приобрело право на размещение нестационарных торговых точек в переходе в Авиастроительном районе — на пересечении улиц Дементьева и Олега Кошевого. Результат торгов также превысил стартовую цену 9151200 рублей всего на один шаг. Второй и последний участник торгов, который оказался не готов платить больше стартовой цены, — ООО «Мирекс». В Казани на тот момент действовало две фирмы с таким названием, с тех пор одна успела закрыться.

Основным видом деятельности ООО «Квинтэс-Групп», по данным rusprofile.ru, является деятельность агентств недвижимости. Гендиректором и учредителем этой успешной фирмы является Наиль Юсупов, также гендиректор ООО «Арендная инвестиционная компания», «Омега» и «Таурус», соучредитель ООО «Новинка» и ООО «Пластком», где его партнерами по бизнесу выступают его родственники — члены семьи покойного гендиректора КОСа Наиля Юсупова, а также известный казанский бизнесмен Михаил Скоблионок, на которого недавно было совершено покушение. Юсупов является совладельцем и ряда других казанских компаний с широким спектром видов деятельности.

Моды нет на переходы

Почему переходом у «Корстона» не заинтересовалась никакая другая компания уровня «Квинтэс-Групп», корреспонденту «Реального времени» по завершении торгов объяснил председатель постоянно действующей комиссии по организации и проведению аукционов по продаже прав на размещение нестационарных торговых объектов в подземных пешеходных переходах Казани — председатель комитета потребительского рынка Руслан Фазылянов.

— На мой взгляд, начальная цена лота была для этого объекта слишком высокой, — заметил он. — Но цену определяем не мы, мы лишь заказываем ее экспертизу в специализированной организации…

Он также сообщил, что в ближайшее время в комитете планировали выставить на аукцион право размещения нестационарных торговых объектов в подземном переходе на перекрестке Декабристов — Восстания, но этот план отодвинулся на неопределенное время:

— В настоящее время там ведется незаконная торговля, как раз на прошлой неделе туда в очередной раз выезжала комиссия и составляла протоколы об административных правонарушениях. Там мне при осмотре не понравилось общее состояние этого объекта — неухоженный, грязный… Мы в ближайшее время попросим МЧС обследовать этот переход на предмет нарушений. Дадут ответ — будем дальше решать.

Экспертам «Реального времени» этот переход тоже пока представляется не самым «аппетитным». Но по другим причинам.

— С точки зрения локации он неплохой, — говорит Юрий Чикиров. — В Казани немодно делать покупки в переходах, не сложилась такая традиция. Поэтому бизнес живет там только на суперпроходных местах — вроде перехода на улице Баумана. Что касается перехода у «Корстона», то посетители этого комплекса через переход не ходят, а те, кто приезжает в парк Горького, не настроены покупать что-либо в ларьках.

— В переходе под улицей Ершова трафик гораздо более низкий, чем на Ямашева, — согласен с ним заместитель генерального директора компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев. — На Ямашева ставка арендной платы может начинаться от одной тысячи рублей за квадратный метр, а тут возможности скромнее.

Даже переход на Дементьева — Кошевого Шайхиев оценил как гораздо более перспективный: там ежедневно люди идут с завода и на завод, и им нужна еда — на обед, домой, так что торговле есть где развернуться.

Чтобы переход сдать, из него надо торговцев прогнать

Самым перспективным с точки зрения успешной коммерческой деятельности арендаторов эксперты дружно признают переход на улице Пушкина и переходы, из которых имеются выходы в метро.

Вопрос о том, когда будет объявлен аукцион на право разместить торговые павильоны в переходе на Пушкина, остается открытым. Там, согласно постановлению Казгорисполкома, сдаче в аренду подлежит до 220 квадратных метров площадей, однако, как сообщил «Реальному времени» председатель комитета потребрынка Руслан Фазылянов, вопрос о проведении аукциона будет решаться после того, как выяснится, насколько законно в переходе на Пушкина торгуют нынешние его обитатели.

— Мы начали работать в этом направлении, и буквально завтра у нас будет проходить совещание с представителями КЗИО, — сказал он. — Если выяснится, что объекты размещены незаконно, то до торгов предстоит их демонтировать, а это делается через суд…

Что же касается размещения торговых павильонов на территории переходов, сообщающихся с метрополитеном, то в МУП «Метроэлектротранс» пояснили, что эти переходы входят в состав станций метро и на этом основании были переданы этой организации в хозяйственное ведение. Тендеры по передаче в аренду этих площадей теперь проводит МУП. Поскольку эти переходы с точки зрения коммерческого использования являются наиболее доходными, арендная плата за них могла стать существенным довеском в городскую казну, пополнив «кошелек», из которого черпаются средства на содержание всех переходов города. «Реальное время» направило запрос в пресс-службу исполкома об основаниях, по которым город отказался от доходов в пользу «Метроэлектротранса». Ответ на него пока не получен.

Ларек как символ уюта

— Я часто пользуюсь переходом на Ямашева и заметил, что после размещения в нем торговых объектов он существенно похорошел, — говорит Владимир Шайхиев. — Раньше это был скудный холодный «коридор», который постепенно стал просто загаживаться, а после появления павильонов вид кардинально поменялся. Теперь главное для исполкома — следить, чтобы арендаторы поддерживали его в надлежащем состоянии.

Однако сделать уютными и обжитыми за счет цивилизованной торговли большинство казанских переходов, по его мнению, не удастся:

— Многие переходы слишком узки, чтобы там можно было поставить павильоны, поэтому и список объектов, которые исполком намерен отдать в аренду, весьма ограничен.