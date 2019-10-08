«Бахетле» может cократить производство продукции на местах

«Бахетле» планирует увеличить производство продукции, приготовленной на общей «кухне».



Как стало известно «Реальному времени» из собственных источников, супермаркет домашней еды может закрыть производство на точках и осуществлять его централизованно.

Однако, как объяснила исполнительный директор Гузель Ананьева, салаты, выпечка, горячие блюда и другие продукты, которые должны попадать на прилавки в свежайшем виде, будут по-прежнему готовиться в самих супермаркетах. Перейдут на централизованное производство только те продукты, на качество которых это не повлияет.

Кроме того, сеть супермаркетов домашней еды либерализовала цены по всем группам товаров ежедневного спроса, а таких — более 3 тысяч наименовании. Также компания не будет менять целевую аудиторию и запускать линии дешевых продуктов. Как заверили интернет-газету в «Бахетле», говорить о переходе на централизованное производство преждевременно.



Подробнее о том, чем вызваны такие перемены, как они могут сказаться на сети — в материале «Реального времени».