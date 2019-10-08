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«Бахетле» может cократить производство продукции на местах

07:53, 08.10.2019
«Бахетле» может cократить производство продукции на местах
Фото: bahetle.com

«Бахетле» планирует увеличить производство продукции, приготовленной на общей «кухне».

Как стало известно «Реальному времени» из собственных источников, супермаркет домашней еды может закрыть производство на точках и осуществлять его централизованно.

Однако, как объяснила исполнительный директор Гузель Ананьева, салаты, выпечка, горячие блюда и другие продукты, которые должны попадать на прилавки в свежайшем виде, будут по-прежнему готовиться в самих супермаркетах. Перейдут на централизованное производство только те продукты, на качество которых это не повлияет.

Кроме того, сеть супермаркетов домашней еды либерализовала цены по всем группам товаров ежедневного спроса, а таких — более 3 тысяч наименовании. Также компания не будет менять целевую аудиторию и запускать линии дешевых продуктов. Как заверили интернет-газету в «Бахетле», говорить о переходе на централизованное производство преждевременно.

Подробнее о том, чем вызваны такие перемены, как они могут сказаться на сети — в материале «Реального времени».

ОбществоБизнесРозничная торговля Татарстан
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