Татарстан в цитатах года: бравый ветеран, Минниханов про шубу и слуги-журналисты

Топ-10 ярких и резонансных высказываний в республике по версии «Реального времени»

Оглядываясь на старый год, мы будем вспоминать его события в том числе и по ярким, метким фразам чиновников, депутатов, бизнесменов и простых татарстанцев, а также той общественной реакции, которая за ними последовала. «Реальное время» собрало подборку наиболее заметных высказываний, вызвавших широких резонанс в нашей республике и по всей России.

1. «Доверяйте, чего вы боитесь?»

Весь год Москва и регионы вели жаркие дискуссии о бюджетных расходах и распределении полномочий. На «Гайдаровском форуме» Татьяна Голикова и Антон Силуанов предложили несколько реформ в системе госуправления, но президент Татарстана не поддержал идею кардинальных изменений:

— Лучше пять лет ничего не трогать. Чудес не бывает. Откуда Силуанов возьмет 600 млрд рублей? Он возьмет у нас. Вот в Москву уйдут они. Что касается полномочий финансовых ресурсов, любой субъект Федерации способен их решать. Доверяйте, чего вы боитесь? Как из Москвы можно такой страной управлять? У вас есть губернаторы. Доверяйте им, — призвал Рустам Минниханов.

2. «Это в какое время мы живем, чтобы прокуроры по школам ходили?»

Еще одной темой года стала языковая проблема, породившая много запоминающихся цитат. Выступая на форуме национальных и региональных СМИ, первый президент и Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев эмоционально выступил в защиту преподавания татарского языка:

— Это в какое время мы живем, чтобы прокуроры по школам ходили? Если нарушения — да, это бывает. Но по родному языку? Это первичное право — говорить на языке, данном родителями! Школа — это вообще святое, это храм знаний. Ладно там еще не было несчастных случаев, нервных срывов учителей. Но так нельзя обращаться в многонациональной стране к преподаванию национальных языков, — подчеркнул Шаймиев.

По его словам, «нельзя попытаться поставить государственные образовательные стандарты выше Конституции России или субъектов Федерации».

3. «Я считаю, ближе татарина и башкира нет никого»

Просто кладезем ярких высказываний стала и предновогодняя встреча Рустама Минниханова с представителями СМИ. Журналисты оценили иронический настрой президента и когда он призвал быть позитивнее: «Критика должна быть. Но без этого, второго дна», и когда говорил о дружбе с Башкортостаном:

— Мы знаем Радия Фаритовича, он человек опытный, прошел хорошую школу, был руководителем аппарата президента, в Московской области поработал. Наш коллега Сидякин — сейчас руководитель аппарата. Вообще, и с Хамитовым у нас не было никаких споров. Иногда любят это дело поджигать. Но я считаю, ближе татарина и башкира нет никого. У нас несколько произношение только разное. Что нам делить? Башкортостан — самодостаточная территория, мощнейший регион страны. Татарстан тоже самодостаточный. Нам только дружить и больше интегрировать общие интересы — наши нефтехимические, машиностроительные комплексы.

4. «Жена говорит, что в пальто холодно и надо купить шубу. Ты должен грамотно ей отказать»

Но больше всего развеселила прессу реакция президента на отказ федералов строить ВСМ Казань — Москва. Минниханов не обиделся, а отнесся с пониманием и привел аналогию с браком, дав мастер-класс мужьям:

— Жена говорит, что в пальто холодно и надо купить шубу. Ты должен грамотно ей отказать. Сказать, что сейчас тех, кто ходит в шубах, могут облить кислотой, — я беспокоюсь за твое здоровье. А не сказать, что нет денег и ты не готов ей купить. Ты должен сказать: «Слушай, это очень опасно для тебя». Если Антон Германович [Силуанов] так сказал, значит, денег у нас пока нет. Он нормально сказал, не обидел нас. Когда деньги появятся, все это появится, — предположил президент.

5. «Классный руководитель может на колени поставить любого родителя»

А вот министру образования РТ в этом году пришлось сильно пожалеть о сказанном. Рафису Бурганову никак не могут простить его фразу, обрисовавшую образ учителя-тирана:

— Когда надо, один классный руководитель может на колени поставить любого родителя, — заявил он на августовской педконференции.

Вот уж точно — слово не воробей. Сколько бы ни оправдывался потом министр, что его не так поняли, общественность была возмущена. Так что Кремлю пришлось объясняться: «Его слова были вырваны из контекста и неправильно интерпретированы, высказывание об учителе никак не касается темы выбора языка. Его слова подчеркивают значимость слова «учитель» в современном обществе», — оправдывала главу Минобраза Лилия Галимова.

Тем не менее татарстанцев заверили, что президент и «Единая Россия» провели с Рафисом Тимерхановичем персональную беседу.

6. «Вот что такое самозанятость. Надо это остановить, Рустам Нургалиевич!»

На восьмом Совете предпринимательства неожиданно бросила камень в огород самозанятых владелица сети «Бахетле» Муслима Латыпова, пожаловавшись на мам в декрете, которые угрожают ее бизнесу:

— Они в соцсетях все заполонили. Они один пирог приготовили, входят в кураж, переманивают специалистов и у нас, добросовестных производителей, забирают объемы. Что только не производят — весь ассортимент «Бахетле»! А в каких условиях? В квартире, гараже, бане. Там ведь есть домашние животные! — возмутилась Латыпова и обратилась к президенту: — Вот что такое самозанятость. Надо это остановить, Рустам Нургалиевич, — призвала Латыпова.

7. «Казань — все-таки в большей степени русский город»

В ноябре этого года негодование татарстанцев также вызвало заявление журналиста Олега Кашина. Он выступил против того, чтобы казанский аэропорт был назван именем поэта Габдуллы Тукая.

«Мои друзья-патриоты в Москве, русские националисты, наоборот говорят — какой Габдулла Тукай в Казани? Нет никакого Тукая. Давайте делать в честь Лобачевского. В принципе я тоже считаю, что Лобачевский для города Казани, который все-таки в большей степени русский город, при всем уважении значит больше, чем Габдулла Тукай. Но по факту наши национальные республики — это фарш, который не проворачивается назад. Надо смириться с Тукаем», — заявил он в эфире «Эха Москвы».

Кашин грубо отозвался и о башкирском поэте Мустае Кариме, добавив, что все поэты республик — «фейк»: «Глупо отрицать, что у одних [народов] вклад больше, у других — меньше, третьи, вообще, украинцы, извините», — подчеркнул он.

8. «Давай, дед, деньги, иначе мы тебя покрошим»

Казань в этом году отличилась не лучшим обращением с ветеранами. Федеральную огласку получили как история проживания в аварийном доме 93-летней Бибинур Лутфуллиной, так и визит коллекторов к фронтовику и инвалиду I группы Юрию Величко. В последнем случае всех возмутили особые методы работы с должниками в «Управляющей компании Аавиастроительного района». Величко пожаловался журналистам, что коллекторы от УК угрожали ему «паяльник в одно место воткнуть». Расхлебывать последствия визита «братков» и отчитываться перед Москвой пришлось всей республике. Мэрия Казани погасила спорный долг в 45 тысяч рублей и пожертвовала «технической» фигурой — директором УК. Ситуацию также взяли на контроль глава СКР Александр Бастрыкин и районная прокуратура.

— Я в УК ездил и к коллекторам. Мне звонили и днем, и ночью, угрожали и про паяльник говорили, лично встречаться не приходилось. УК на меня очень зла, я еще во время капитального ремонта в 2008 году делал им замечания, показывал, что они воруют бессовестно. Потом устроили фокусы — вывесили на дверях бумаги с моим долгом. Дня через два приходят три молодца: «Давай, дед, деньги, иначе мы тебя покрошим». Я вижу, что это поганая команда, говорю, что деньги лежат, только вы не заходите, подождите в подъезде. Я не знаю, откуда они, с улицы пришли. К ним уже вышел с газовым баллончиком и брызнул в лицо одному, так они все рванули вниз, больше не появлялись, — рассказал ветеран помощнику прокурора Авиастроительного района Ирине Шурыгиной.

9. «Кто такие журналисты? Это слуги»

Широкий резонанс в масштабах всей России вызвало и заявление депутата Госдумы от Татарстана по теме харассмента и бойкота, объявленного прессой Госдуме. В интервью «Реальному времени» Фатих Сибагатуллин резко высказался в адрес журналистов:

— Кто такие журналисты? Это слуги. Несколько лет назад их объявили четвертой властью. Володин сказал им: «Если не нравится, пусть освещают в другом месте». Пусть они прилично одеваются, разные части тела не показывают. Пока женщина не захочет — мужик не будет приставать, — заявил Сибагатуллин и добавил: — Хвосты надо немного прижать таким журналисткам. И они еще что-то пытаются иметь против.

Скандал получил продолжение, когда Сибагатуллина осудили в федеральных СМИ, Союзе журналистов России, а также коллеги по цеху. Замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко назвал его высказывание «крайне возмутительной и некорректной позицией» и потребовал извинений. Но Сибагатуллин не сдался: «Какого еще Ревенко вы мне суете? Я не знаю такого. Я одномандатник. Одномандатник — это не «Единая Россия», — бурно отреагировал депутат. — Мне уже 68 лет, я от этой партии ничего не имел и иметь не хочу. Мне ни Ревенко, ни другой, ни третий — не указ. Зачем они меня путают — «пусть извинится»?»

10. «Мы отдаем повара и получаем премьера»

Татарстан регулярно снабжает кадрами Москву и регионы. Так было в этом году и с Артемом Здуновым, который оставил кресло министра экономики РТ ради должности дагестанского премьера. Его представление на новом посту прошло весьма забавно. Врио главы республики Владимир Васильев рассказал, как в ходе визита Рустама Минниханова пообещал президенту РТ отправить в Татарстан своего повара:

«Мы поговорили, естественно, поездили по республике, видели много интересного. Когда мы с ним расставались, он мне сказал: «Я не ожидал, что увижу такой потенциал». После обеда он попросил направить ему на неделю повара, чтобы тот мог научить хорошо готовить его поваров. И мы договорились об этом. Так что мы отдаем повара и получаем премьера», — заявил Васильев на заседании Народного собрания под смех и аплодисменты.