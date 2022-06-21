«Бахетле» не исключает покупки новой недвижимости
Группа компаний татарстанской предпринимательницы, депутата Госсовета Муслимы Латыповой может приобрести новые объекты недвижимости, сообщили «Реальному времени» в компании «Бахетле» в ответ на вопрос издания относительно планов дальнейшей продажи имеющихся в ее собственности торговых центров и размещения супермаркетов «Бахетле» на арендных площадях там, где гарантирован наибольший покупательский спрос.
Ранее «Реальное время» писало, что компания «Бахетле» избавляется от непрофильной недвижимости, а также не считает своим профильным бизнесом аренду помещений.
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