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«Бахетле» не исключает покупки новой недвижимости

17:21, 21.06.2022
«Бахетле» не исключает покупки новой недвижимости
Фото: rbc.ru

Группа компаний татарстанской предпринимательницы, депутата Госсовета Муслимы Латыповой может приобрести новые объекты недвижимости, сообщили «Реальному времени» в компании «Бахетле» в ответ на вопрос издания относительно планов дальнейшей продажи имеющихся в ее собственности торговых центров и размещения супермаркетов «Бахетле» на арендных площадях там, где гарантирован наибольший покупательский спрос.

— Да, — подтвердила планы развития сети с упором на аренду помещений исполнительный директор компании «Бахетле» Гузель Ананьева. — Но никто не исключает и покупки недвижимости. За 20 с лишним лет существования «Бахетле» много чего происходило, так что в том, что мы закрываемся в одно месте и открываемся в другом, ничего критичного нет. Так все живут!

Ранее «Реальное время» писало, что компания «Бахетле» избавляется от непрофильной недвижимости, а также не считает своим профильным бизнесом аренду помещений.

НедвижимостьБизнесРозничная торговля Татарстан Город КазаньЛатыпова Муслима ХабриевнаБахетле-1

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