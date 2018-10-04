В сентябре быстрее других дешевели продукты в «Пятерочке»

В сентябре 2018 года сильнее всего продовольственная корзина подешевела в торговой сети «Пятерочка». Цены на продукты снизились на 4,9%.

В «Магните» стоимость продкорзины снизилась на 3,9%, а в «Бахетле» индекс потребительской корзины увеличился на 4,4%. В магазинах сети «Эдельвейс» стоимость продуктового набора за месяц осталась без изменений.

Индекс продовольственной корзины «Реального времени» на 2 октября составил 5178 рублей, снизившись с начала года на 5%.

Аналитическая служба «Реального времени» ведет ежедневный мониторинг цен на 11 категорий товаров, состоящих из 43 наименований, в магазинах крупнейших торговых сетей Казани: «Пятерочка», «Магнит», «Эдельвейс» и «Бахетле». Результатом исследования является рассчитанный по методике аналитической службы «Реального времени» индекс продовольственной корзины — стоимость минимального набора продуктов, состав которого утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 января 2013 г. №56.