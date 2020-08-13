Несовершеннолетняя дочь рязанского губернатора задекларировала доход в 10 миллионов

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова по итогам предыдущего года задекларировала доход в 10 млн рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сведения о доходах, расходах и имуществе, опубликованные на сайте правительства региона.

Как объяснил СМИ рязанский губернатор, доход его 14-летней дочери связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на ее имя. Проданное имущество было отражено в декларации за 2018 год.

Сам Любимов задекларировал доход в 4,3 млн рублей, а его супруга — в 1,8 млн рублей.

Ранее в Татарстане прокуратура обнаружила незадекларированное имущество у владелицы сети «Бахетле» и депутата Госсовета РТ Муслимы Латыповой.

