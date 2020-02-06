Конец эпохи мегаферм в Татарстане: громкие банкротства, большая поножовщина и реки коровьего молока
В агрокомплексе республики за 10 лет сменилось более половины игроков, поголовье коров сократилось на 15%, а надои выросли на 25%
Пожалуй, сегодня — в начале 2020 года — можно констатировать полное окончание эпохи «мегаферматизации» Татарстана, начавшейся 20 лет назад. В «десятые» годы в крупных хозяйствах Татарстана на 15% сократилось поголовье крупного рогатого скота. Состав инвесторов поменялся почти полностью: половина агрохолдингов 2000-х, за исключением нескольких, ушли в небытие или сменили специализацию, пришли новые игроки, в том числе из других регионов. Все более крупные ставки делаются теперь на частные подворья и фермеров. А вот надои молока выросли: по данным Республиканского информационно-вычислительного центра (РИВЦ), по прошествии 10 лет коровы в среднем стали давать на 2,5 литра молока больше. О фактическом и «бумажном» поголовье коров, невиданном росте их продуктивности и судьбе татарстанских сельхозпроизводителей вместе с руководителями отрасли и крупными инвесторами разбирались корреспонденты «Реального времени».
Три десятка крупных инвесторов
Десять лет назад в производство мяса и молока в Татарстане инвестировали 28 крупных частных компаний. Лидерами по поголовью были ОАО «Вамин-Татарстан» (44 476 голов КРС), ОАО «Красный Восток» (29 066 голов КРС), ОАО «Ак Барс» (23 361 голова КРС) и ЗАО «Агросила-Групп» (12 235 голов КРС) — стада остальных были на порядок меньше (согласно данным РИВЦ).
На конец 2011 года ситуация поменялась — к новому году инвесторы пустили под нож 1 605 голов крупного рогатого скота. После этого поголовье КРС уже не росло, а из списка инвесторов стали исчезать привычные названия агрохолдингов.
Миллиардеры и миллионеры — банкроты
ОАО «Вамин-Татарстан», в котором на май 2011 года числилось рекордное для Татарстана 44 476 голов КРС, обанкротилось в 2017 году.
Апастовское ООО СХП им. Рахимова, державшее в 2011 году 1 320 быков и коров и обладавшее уставным капиталом в 1,33 млрд рублей, также потерпело крах и с 2015 года находится в стадии ликвидации. В 2018 году его расходы (285,3 млн рублей) в 14 раз превысили доходы (20,5 млн).
Ликвидировано в связи с банкротством в 2018-м ЗАО «Татплодоовощпром», державшее в 2011 году 2 170 голов КРС. Сейчас эта компания в минсельхозпродовских списках крупных сельхозинвесторов не числится. ООО «Болгар Арыш», имевшее 1 200 голов, обанкротилось в 2015 году.
Угроза банкротства висит и над альметьевским ООО «Союз-Агро», имевшим в 2011 году 2 547 голов КРС и увеличившим к 29 января 2020 года поголовье до 3 565. При выручке от продаж в 2018 году почти в 881 млн рублей, компания имела свыше 1 млн чистых убытков.
В 2014 году было ликвидировано ООО «Продкорпорация», стадо которого в 2011 году насчитывало 4 525 голов. ООО «Химокам-Агро», державшее 10 лет назад 1 691 голову, в том же самом году обанкротилось. А АПК «Чистое поле», у которого было 950 голов, давно исключено из ЕГРЮЛ как недействующее.
|АПК
|2 июня 2011
|23 января 2012
|29 марта 2013
|на 1 января 2015
|на 1 января 2016
|на 3 февраля 2020
|АО "Авангард" (Спасский, Зеленодольский)
|337
|401
|489
|800
|800
|751
|АО "Агросила"
|12235
|12235
|12235
|13075
|12169
|12322
|АО "Красный Восток"
|29066
|28031
|23055
|25579
|25446
|22811
|АО "Татагролизинг"
|
|
|
|
|
|5100
|АО "Татплодовощпром"
|2320
|1850
|1590
|1500
|1500
|
|АПК "Чистое поле"
|1120
|950
|
|
|
|
|ГК "Фортекс" (Галямов Р.А.)
|
|
|
|
|
|980
|ЗАО "Челны-хлеб"
|980
|950
|950
|950
|950
|
|ЗАО УК "Агроинвест"
|2200
|2270
|4700
|
|
|
|КФХ "Бариев" Рыбно-Слободский
|
|
|
|
|
|565
|ОАО "Вамин-Татарстан"
|44476
|44476
|44076
|
|
|
|ОАО "Татагрохим"
|1842
|1458
|1613
|1136
|1328
|1010
|ОАО "ХК "Ак Барс"
|23361
|24389
|25932
|29653
|29696
|21602
|ОАО им. Токарликова Альметьевский
|
|
|
|700
|700
|
|ООО "Авангард"
|450
|
|
|
|
|
|ООО "Август-Муслюм"
|
|
|
|
|
|800
|ООО "Агро Л" ("Кулон" Чистопольский)
|
|
|
|
|
|700
|ООО "Агро-Основа" (Н. Шешма)
|
|
|
|
|
|3000
|ООО "Агроразвитие"
|950
|1000
|1000
|
|
|
|ООО "Агрофирма "Кармалы" (Нижнекамск)
|
|
|
|
|
|1760
|ООО "Агрофирма "Родные края-Туган як"
(Муслюмовский)
|
|
|
|
|
|400
|ООО "Аксубаевское" (Сунеев И.А.)
|
|
|
|
|
|800
|ООО "Алтын Саба - М"
|
|
|1000
|
|
|
|ООО "Арча"
|
|
|
|6380
|6158
|
|ООО "АФ "Кармалы" Нижнекамский (ООО "Химокам-Агро" Нижнекам.)
|1776
|1850
|1850
|1783
|1760
|
|ООО "Бәхетле-Молоко"
|2100
|2100
|2100
|
|
|
|ООО "Болгар-Арыш"
|1200
|1200
|1200
|
|
|
|ООО "Бэхетле Агро" Нижнекамский
|
|
|
|1850
|1850
|
|ООО "ВостокАгро" (Кукморский)
|
|
|
|
|
|580
|ООО "Газовик"
|620
|587
|590
|
|
|
|ООО "Дусым" (Атнинский)
|
|
|
|
|
|580
|ООО "Закрома" (Кулон Н.Шешма)
|
|
|
|
|
|550
|ООО "Камский Бекон" (Мензелинск)
|
|
|
|
|
|2326
|ООО "Кулон Агро" (Р.Слободский)
|
|
|
|
|
|613
|ООО "Лениногорская" Лениногорский
|
|
|
|1565
|1565
|
|ООО "Мирамол" (НАП Нижнекамский-Биклянь
Тукаевский)
|
|
|
|
|
|1280
|ООО "Нефтехимагропром"
|1100
|1100
|1100
|1100
|1100
|
|ООО "Новая Жизнь" (Кукморский)
|
|
|
|
|
|450
|ООО "Нурлат сэте" Нурлатский
|
|
|
|1954
|1954
|1954
|ООО "Орсис-Агро" (Нижнекамский)
|
|
|
|
|
|1850
|ООО "ПМК" (Сабинский)
|
|
|
|
|
|605
|ООО "Продкорпорация"
|4525
|4525
|4525
|
|
|
|ООО "ПРОСТО МОЛОКО АГРО" (Лаишевский)
|
|
|
|
|
|396
|ООО "Р-Агро" (Татплодовощепром)
|
|
|
|
|
|1000
|ООО "Сервис Агро"
|1200
|1200
|1200
|1200
|1265
|1665
|ООО "Союз-Агро"
|2497
|2657
|2530
|2420
|2479
|3565
|ООО "Сэт иле"
|
|
|
|21411
|21955
|
|ООО "Тюлячи-Агро"
|
|
|
|
|
|912
|ООО "Уныш" (Кукморский)
|
|
|
|
|
|910
|ООО "Хузангаевское"
|
|
|
|
|
|6117
|ООО "Чистай-Агро"
|
|
|
|
|
|2080
|ООО "Экомол-Н" Апастово
|
|
|
|950
|950
|
|ООО АПК "Продовольственная программа" Мамадышский
|
|
|1295
|3055
|3090
|4900
|ООО АПК "Простор"
|729
|728
|728
|
|
|
|ООО АФ "Аксубай" (Татагролизинг)
|
|
|
|
|
|1730
|ООО АФ "Кулон"
|900
|900
|900
|1150
|1150
|
|ООО АФ "Лениногорская"
|1565
|1565
|1565
|
|
|
|ООО АФ "Мензелинские зори"
|1380
|1380
|1380
|1330
|1330
|
|ООО АФ "Омара"
|1050
|1018
|543
|
|
|
|ООО АФ Возрождение (Арский)
|
|
|
|
|
|900
|ООО ГУП "Рацин"
|
|
|
|970
|970
|1032
|ООО Кзыл Яр (Арский)
|
|
|
|
|
|400
|ООО Кишет (Арский)
|
|
|
|
|
|555
|ООО СХП "Северный" (ООО "Арча")
|
|
|
|
|
|785
|ООО СХП им.Рахимова
|1320
|1320
|1320
|
|
|
|ООО СХП Лутфуллин З.Р (Арский+В.Гора)
|
|
|
|
|
|855
|ООО ТД "АгроМир" Нурлатский
|
|
|
|990
|990
|
|ООО УК "Агро Инвест"
|
|
|
|4801
|4801
|5640
|СНП "Нефтегаз"
|700
|700
|700
|
|
|1047
|СХПК им. Вахитова (Кукморский)
|
|
|
|
|
|2896
|СХПК Урал (Кукморский)
|
|
|
|
|
|2650
|УК ООО "Органик Групп"
|
|
|
|6364
|6530
|
|Всего
|141999
|140840
|138871
|140053
|139515
|122473
Сменили профиль и выиграли
Скромное ООО «Авангард» из Буинского района сменило животноводческий профиль в пользу нехаляльного, но более надежного бизнеса — свиноводства. В 2011 году у компании было 450 голов КРС, сейчас — ни одной, зато, судя по отчетам «СПАРК-Интерфакс», есть свинофермы.
ООО «Агрофирма Лениногорская», имевшая 1 565 голов, исчезла из отчетов РИВЦ и Минсельхозпрода РТ, хотя это предприятие остается действующими. ООО «Бахетле-Молоко», содержавшее 2 100 голов КРС, было присоединено к родственной компании и также исчезло из реестров РИВЦ.
Существуют как предприятия, но не как производители молока и мяса ООО «Нефтехимагропром» (в 2011 году — 1 100 голов), ОАО «Татагрохим» (в 2011 году — 1 458 голов), ООО «Агрофирма «Мензелинские зори» (в 2011 году — 1 380 голов), мамадышская агрофирма «Омара» (в 2011 году — 1 018 голов).
Сила в размере?
Есть из общей тенденции и исключения — десятилетие вполне успешно пережили двое «крупняков».
Агрохолдинг ОАО «Красный Восток», имевший в 2011 году 29 066 голов, продолжает существовать, но снизил показатели. На 29 января 2020 года там числилось 22 811 голов КРС — на 21,5 % меньше, чем 10 лет назад. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании от продажи на конец 2018 года составила свыше 3,21 млрд рублей, а чистая прибыль — почти 49,2 млн. При этом в 2011 году надои на одну корову там составляли 14 кг, а сейчас — 12,5 кг.
Замыкавшее тройку «крупняков» в 2011 году ОАО «Ак Барс» с 23 361 головой КРС также не поддалось общей тенденции. Сейчас в ОАО «ХК «Ак Барс» насчитывается 21 602 головы КРС — всего на 7,5 % меньше. В 2010 году одна корова там давала 14,6 кг молока в сутки, а сейчас — 12,5.
Коров меньше — молока больше
Анализ данных РИВЦ показывает: за 10 лет на фоне падения поголовья средний надой от одной коровы в Татарстане вырос с 12,6 до 15,8 литра — на 25,4%.
В течение последнего года поголовье крупного рогатого скота в Татарстане также сократилось — на 1,64%. На 1 января 2020 года оно, согласно данным, опубликованным на сайте республиканского Минсельхозпрода, составляло 709 179 голов, т. е. на 11 637 голов меньше, чем на 1 января 2019 года. При этом под нож пустили 6 591 корову — 2,76% от имевшихся.
|
|КРС на 01.01.2020
|рост к 01.01.2019
|Молока на 01.01.2020
|
|всего
|в т.ч. коров
|всего
|в т.ч. коров
|Всего, т
|рост к 01.01.2019, %
|Агрызский
|8820
|3607
|-1669
|-1037
|20206
|88
|Азнакаевский
|25145
|7480
|2
|-420
|48592
|103
|Аксубаевский
|17157
|5900
|7
|0
|27609
|101
|Актанышский
|34815
|10348
|115
|0
|63595
|109
|Алексеевский
|21592
|8525
|-60
|555
|35640
|110
|Алькеевский
|32803
|14810
|113
|597
|62841
|105
|Альметьевский
|9863
|3120
|-3409
|-1133
|19186
|104
|Апастовский
|17002
|4939
|-2769
|-343
|24698
|97
|Арский
|37103
|11084
|-849
|-370
|61917
|106
|Атнинский
|25497
|8523
|1096
|413
|81219
|114
|Бавлинский
|11197
|3530
|329
|34
|15804
|103
|Балтасинский
|37950
|12053
|594
|391
|87489
|115
|Бугульминский
|5307
|1551
|835
|135
|6939
|99
|Буинский
|22879
|6380
|-284
|17
|32453
|108
|Верхнеуслонский
|9244
|4311
|-1386
|-65
|17192
|97
|Высокогорский
|14160
|5500
|-1340
|-500
|34674
|100
|Дрожжановский
|14428
|4600
|32
|-60
|25759
|104
|Елабужский
|8516
|2795
|-324
|-214
|15671
|88
|Заинский
|15778
|4554
|-2036
|-898
|28948
|96
|Зеленодольский
|20643
|6339
|75
|-269
|31378
|100
|Кайбицкий
|15880
|4339
|-490
|3
|20354
|95
|Камско-Устьинский
|9971
|3643
|-787
|-314
|8820
|92
|Кукморский
|32523
|11865
|1184
|428
|98692
|112
|Лаишевский
|7706
|3171
|-3468
|-984
|17210
|93
|Лениногорский
|13194
|4090
|-176
|-50
|18816
|100
|Мамадышский
|27798
|6560
|4807
|-823
|58461
|101
|Менделеевский
|4834
|1897
|161
|25
|6798
|106
|Мензелинский
|10314
|3521
|-1592
|-1094
|15612
|92
|Муслюмовский
|4861
|1672
|-670
|-206
|8215
|76
|Нижнекамский
|11911
|5095
|-210
|-79
|33333
|112
|Новошешминсий
|16326
|5638
|163
|59
|27846
|102
|Нурлатский
|19926
|7812
|178
|155
|39364
|107
|Пестречинский
|10168
|3875
|-178
|-440
|21046
|98
|Рыбно-Слободский
|13827
|4350
|750
|143
|17543
|103
|Сабинский
|28213
|9070
|2001
|490
|63633
|109
|Сармановский
|13996
|5180
|-276
|-102
|24534
|100
|Спасский
|6189
|2500
|-1330
|-610
|10494
|89
|Тетюшский
|11293
|3690
|293
|190
|18066
|107
|Тукаевский
|16000
|5290
|600
|100
|29112
|108
|Тюлячинский
|13937
|4334
|-497
|-251
|22694
|100
|Черемшанский
|4116
|1412
|-758
|-81
|6718
|101
|Чистопольский
|13752
|5563
|-414
|2
|23169
|99
|Ютазинский
|12545
|3781
|0
|15
|18282
|100
|Итого:
|709179
|238297
|-11637
|-6591
|1350622
|
Рекордсменами по темпам снижения поголовья КРС стали Лаишевский район, где зарезали треть стада — 3 468 голов, в том числе 984 коровы, Альметьевский (зарезали четверть стада: 3 409 голов КРС, в том числе 1133 коровы, оставив 9 863 головы КРС, в том числе 3 120 коров), Спасский (зарезали 21,5% стада: 1 330 голов КРС, в том числе 610 коров, оставив 6 189 голов КРС, в том числе 2 500 коров) и Апастовский (зарезали более 16% стада: 2 769 голов КРС, в том числе 343 коровы, оставив 17 002 головы КРС, в том числе 4 939 коров).
При этом в ряде районов, где нещадно уничтожали коровье поголовье, умудрились не только сохранить, а кое-где и увеличить надои: не иначе как уцелевшие буренки с перепугу стали лучше доиться (из области реальных предположений — возможно, за счет экономии на убиенных оставшихся стали лучше кормить).
В Высокогорском районе, зарезав 500 коров, сохранили надои на 100%, в Мамадышском (минус 823 коровы) подняли их на 1%, в Альметьевском (минус 1 133 коровы) и Дрожжановском (минус 60 коров) — подняли на 4%, а самый крутой рост показал Нижнекамский район — там, зарезав 79 буренок, сумели добиться 12-процентного увеличения надоев!
Проблему сокращения поголовья КРС и надоев неоднократно поднимал на совещаниях с аграриями президент Татарстана Рустам Минниханов. Так, только в 2016 году острой критике подвергли 14 муниципалитетов, в которых допустили снижение этих показателей.
Полтора года назад «Реальное время» сообщало о приписках в отчетах сельхозуправлений республики. Самый громкий скандал разразился тогда в Елабужском районе, где из-за дутых цифр появилась новая «бумажная» порода коров, способная «давать» по 80 литров молока в сутки. В итоге цифры откорректировали, и сейчас, похоже, статистику в районе ведут намного честнее. По официальным данным, за 2019 год там пустили под нож 214 коров, надои в результате упали на 12 процентов.
Взамен обанкротившихся предприятий обещают построить новые комплексы
«На 1 октября 2019 года поголовье коров по всем категориям хозяйств составило 345,4 тыс. голов — 98,4% к 2018 году (минус 5,6 тыс. голов), — сообщили в ответ на запрос «Реального времени» в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. — В том числе по сельхозорганизациям — 203,7 тыс. голов (96,8% или минус 6,7 тыс. голов), КФХ — 34,5 тыс. голов (111,4 % или плюс 3,5 тыс. голов), в хозяйствах населения — 107,2 тыс. голов (97,8% или минус 2,5 тыс. голов)».
Причину снижения поголовья на 5,6 тыс. голов в ведомстве объяснили реализацией 1,5 тыс. коров мясного направления в АО ХК «Ак Барс» и сокращением 2,5 тыс. поголовья в хозяйствах населения. Также, сообщили в министерстве, имело место сокращение поголовья коров в АО «Агросила» (на 1,1 тыс.), в ООО «Август Муслюм» (на 266), СХП «Восход» Нурлатского района (на 275), ООО «Тукаевская Продкорпорация» (на 234), АО им. Токарликова Альметьевского муниципального района (на 175), «а также более чем на 1 тыс. голов в результате прекращения деятельности хозяйств в сфере животноводства».
|
|Поголовье коров
|
|
|всего (на конец года)
|в т. ч.в сельскохозяйственных организациях
|
|2019
|2018
|2017
|1 марта 2015 года
|2019
|2018
|2017
|1 марта 2015 года
|Республика Татарстан
|238292
|244383
|245413
|247386
|203638
|212858
|214395
|219636
|Агрызский
|3607
|4644
|5736
|5711
|3156
|4130
|5200
|5300
|Азнакаевский
|7480
|7900
|7989
|7919
|6195
|6538
|6630
|6146
|Аксубаевский
|5900
|5900
|5899
|5937
|4239
|5239
|5394
|5664
|Актанышский
|10352
|10264
|10247
|9264
|9792
|9759
|9759
|8835
|Алексеевский
|8626
|8070
|7283
|7957
|8184
|7683
|6942
|7817
|Алькеевский
|14799
|14213
|13094
|12034
|14290
|13800
|12718
|11792
|Альметьевский
|3120
|4253
|3874
|4804
|2669
|3563
|3305
|4215
|Апастовский
|4939
|5282
|5841
|6259
|4856
|5177
|5752
|6125
|Арский
|10947
|11374
|11299
|11135
|10231
|9682
|9590
|10430
|Атнинский
|8523
|8110
|8110
|6738
|8503
|8068
|8068
|6706
|Бавлинский
|3420
|3426
|3547
|3936
|1346
|1563
|1656
|2660
|Балтасинский
|12053
|11660
|11265
|10012
|11910
|11530
|11142
|9890
|Бугульминский
|1551
|1416
|2127
|2164
|996
|999
|1618
|1379
|Буинский
|6380
|6363
|6368
|6380
|6010
|6051
|6186
|6268
|Верхнеуслонский
|4313
|4384
|4162
|4024
|4004
|4104
|3925
|3941
|Высокогорский
|5500
|6000
|6000
|6000
|4658
|5416
|5446
|5687
|Дрожжановский
|4600
|4706
|4660
|4510
|4169
|4277
|4269
|3879
|Елабужский
|2795
|2909
|3611
|4000
|2202
|2402
|2492
|3177
|Заинский
|4554
|5452
|5400
|5385
|4432
|5306
|5256
|5210
|Зеленодольский
|6369
|6608
|6048
|7823
|6312
|6556
|5992
|7766
|Кайбицкий
|4339
|4336
|4286
|4061
|4185
|4185
|4175
|4000
|Камско-Устьинский
|3810
|4038
|3956
|4020
|3410
|3726
|3748
|3881
|Кукморский
|11865
|11447
|11300
|9852
|9556
|10426
|10350
|9096
|Лаишевский
|3178
|4453
|4381
|4740
|2171
|3796
|3803
|4258
|Лениногорский
|4089
|4140
|4180
|4112
|3463
|3431
|3566
|3650
|Мамадышский
|6391
|6832
|6297
|8360
|5241
|5789
|5417
|7982
|Менделеевский
|1928
|1872
|1871
|1880
|1180
|1070
|1020
|1011
|Мензелинский
|3521
|4617
|4775
|5635
|3096
|4190
|4390
|5310
|Муслюмовский
|1652
|1878
|3806
|4710
|1200
|1393
|2965
|3789
|Нижнекамский
|5095
|5173
|5154
|5414
|4920
|4910
|4845
|5051
|Новошешминский
|5590
|5579
|5464
|5047
|4050
|4050
|4050
|3950
|Нурлатский
|7812
|7537
|7477
|7704
|5029
|4969
|4907
|5445
|Пестречинский
|3876
|4315
|4500
|4520
|3061
|3651
|3863
|3894
|Рыбно-Слободский
|4791
|4487
|4294
|3967
|2258
|2179
|2176
|1793
|Сабинский
|9102
|8628
|8568
|7135
|8033
|7580
|7560
|6380
|Сармановский
|4980
|5282
|5250
|5149
|4540
|4880
|4880
|4870
|Спасский
|2500
|3110
|3365
|3136
|1077
|1431
|1501
|800
|Тетюшский
|3690
|3500
|3349
|3342
|2997
|2824
|2808
|2830
|Тукаевский
|5290
|5190
|5050
|5650
|4246
|4347
|4298
|4847
|Тюлячинский
|4206
|4206
|4206
|4385
|3368
|3811
|3810
|4180
|Черемшанский
|1412
|1493
|1627
|1718
|1057
|1036
|1141
|1159
|Чистопольский
|5563
|5564
|5944
|6657
|5071
|5071
|5512
|6303
|Ютазинский
|3784
|3772
|3753
|4200
|2275
|2270
|2270
|2270
Почему животноводы избавляются от крупного рогатого скота, а предприятия, специализирующиеся на его разведении, банкротятся или переходят на выращивание нехаляльной свинины, которой в республике и так хватает, в ведомстве не объяснили. Зато указали, что, «несмотря на сокращение поголовья коров в Республике Татарстан за 2019 год по всем категориям хозяйств производство молока [зафиксировано] на 2,4% больше уровня 2018 года (плюс 45,1 тыс. тонн) и составило 1 893,1 тыс. тонн, в том числе по сельскохозяйственным организациям — 1 175,8 тыс. тонн (плюс 3,1% или плюс 35,8 тыс. тонн), по КФХ — 174,7 тыс. тонн (плюс 12,7% или плюс 19,6 тыс. тонн), по хозяйствам населения — 542,6 тыс. тонн молока (минус 1,8% или минус 10 тыс. тонн)».
Компенсировать же потери поголовья КРС в Минсельхозпроде собираются в ближайшее время: «На 2020—2021 год запланировано строительство в муниципальных районах Республики Татарстан 38 новых высокотехнологичных молочных комплексов на 25 тыс. скотомест. Только за счет ввода в эксплуатацию молочного комплекса в ООО «Северная Нива Татарстана» Бугульминского муниципального района поголовье коров в 2020 году увеличится на 3 000 голов, в ООО ПМК Сабинского района на 1200 голов».
«Продуктивность в крупных хозяйствах стала выше, а в ЛПХ прошла некоторая оптимизация»
Параллельно, заметил Ахметов, идет и выбраковка скота, в частности, в рамках борьбы с лейкозом.
«Закрываются низкодоходные старые фермы»
По словам Хайруллина, прирост стада в основном сейчас идет за счет эффективных сельхозформирований, которые смогли привлечь деньги. Им выгоднее наращивать поголовье, так как есть сбыт продукции, у многих имеются свои перерабатывающие мощности. Кроме того, по его мнению, существенную роль в этом и как следствие — в повышении надоев сыграла господдержка, которая за последние годы стала выше и прозрачнее, а сама отрасль стала инвестиционно привлекательной:
— Наибольшее положительное значение имеют капексы для инвестирующих в отрасль и поддержка на 1 литр, как мера поддержки доходности. А количество молока, производимое в стране и идущее в переработку, — это два совершенно разных показателя. Сегодня, по данным статистики, в РФ производится 31 миллион тонн молока, при этом в переработку, по данным разных источников, поступает всего 15—17 миллионов тонн. Эти два показателя вызывают все больше вопросов, и по факту они должны быть приближенными. Сегодня нашими главными задачами является наполнение внутреннего рынка за счет замещения импорта и роста потребления, а очень скоро встанут задачи роста экспорта молочной продукции и увеличение рабочих мест в сфере малого и среднего бизнеса, которым являются сельхозпроизводители молока.
«Потому что нерентабельно»
— Тенденция к снижению в хозяйствах поголовья крупного рогатого скота, я считаю, связана с низкой рентабельностью производства говядины по сравнению с производством молока, — прокомментировал «Реальному времени» создавшуюся в животноводстве ситуацию заместитель директора по экономике ПСХК «Ембулатово» Алмаз Фасхутдинов. — Сейчас многие предприятия начинают сдавать или продавать населению бычков и телят, потому что содержать их невыгодно.
В то, что производство молока в Татарстане сейчас увеличилось не только на бумаге, Фасхутдинов верит. Но и тут есть одно «но»:
— Производство молока требует крупных капиталовложений на начальном этапе — строительство ферм, закупка оборудования требуют больших инвестиций. Даже когда, обанкротился «Вамин», и его предприятия перекупили другие компании, им пришлось серьезно вкладываться. Мелким производителям это не под силу, отсюда, возможно, и банкротства или смена профиля.
|№
|Наименование района
|29.01.2020
|Средняя цена по району, руб./кг
|1
|Черемшанский
|23,00
|2
|Новошешминский
|23,00
|3
|Аксубаевский
|23,00
|4
|Балтасинский
|22,70
|5
|Алексеевский
|22,70
|6
|Нурлатский
|22,53
|7
|Чистопольский
|22,46
|8
|Спасский
|22,06
|9
|Мамадышский
|22,00
|10
|Буинский
|21,91
|11
|Алькеевский
|
|12
|Атнинский
|21,40
|13
|Актанышский
|21,20
|14
|Арский
|21,05
|15
|Тюлячинский
|21,00
|16
|Пестречинский
|21,00
|17
|Кукморский
|21,00
|18
|Рыбно-Слободской
|21,00
|19
|Высокогорский
|21,00
|20
|Тетюшский
|20,97
|21
|Сабинский
|20,95
|22
|Ютазинский
|20,71
|23
|Азнакаевский
|20,12
|24
|Мензелинский
|19,54
|25
|Апастовский
|19,50
|26
|Камско-Устьинский
|19,50
|27
|Кайбицкий
|19,50
|28
|Муслюмовский
|19,50
|29
|Дрожжановский
|19,50
|30
|Лениногорский
|19,40
|31
|Бугульминский
|19,30
|32
|Альметьевский
|19,00
|33
|Сармановский
|19,00
|34
|Елабужский
|19,00
|35
|Бавлинский
|19,00
|36
|Верхнеуслонский
|19,00
|37
|Менделеевский
|19,00
|38
|Агрызский
|18,50
|39
|Зеленодольский
|18,37
|40
|Тукаевский
|18,00
|41
|Заинский
|17,50
|42
|Нижнекамский
|25,00
|43
|Лаишевский
|В среднем по РТ
|21,12
А еще масштабное сокращение поголовья может быть вызвано мерами по борьбе с лейкозом коров, считает замдиректора ПСХК «Ембулатово»:
— Речь не идет о больных животных, их в Татарстане нет, но в некоторых хозяйствах оставались те, у кого был обнаружен вирус в крови.
«Ушли монополисты, пришла поддержка»
Несколько иного мнения придерживается глава Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Камияр Байтемиров. Он считает, что ничего критичного не произошло — просто переместился «центр тяжести» в производстве мяса и молока:
Банкротство старых и создание новых хозяйств может быть связано как раз с программами, направленными на помощь в развитии сельского хозяйства, ведь новым игрокам этого рынка почти автоматически предоставляются ссуды и иная материальная поддержка.
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