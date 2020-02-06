Конец эпохи мегаферм в Татарстане: громкие банкротства, большая поножовщина и реки коровьего молока

В агрокомплексе республики за 10 лет сменилось более половины игроков, поголовье коров сократилось на 15%, а надои выросли на 25%

Пожалуй, сегодня — в начале 2020 года — можно констатировать полное окончание эпохи «мегаферматизации» Татарстана, начавшейся 20 лет назад. В «десятые» годы в крупных хозяйствах Татарстана на 15% сократилось поголовье крупного рогатого скота. Состав инвесторов поменялся почти полностью: половина агрохолдингов 2000-х, за исключением нескольких, ушли в небытие или сменили специализацию, пришли новые игроки, в том числе из других регионов. Все более крупные ставки делаются теперь на частные подворья и фермеров. А вот надои молока выросли: по данным Республиканского информационно-вычислительного центра (РИВЦ), по прошествии 10 лет коровы в среднем стали давать на 2,5 литра молока больше. О фактическом и «бумажном» поголовье коров, невиданном росте их продуктивности и судьбе татарстанских сельхозпроизводителей вместе с руководителями отрасли и крупными инвесторами разбирались корреспонденты «Реального времени».

Три десятка крупных инвесторов



Десять лет назад в производство мяса и молока в Татарстане инвестировали 28 крупных частных компаний. Лидерами по поголовью были ОАО «Вамин-Татарстан» (44 476 голов КРС), ОАО «Красный Восток» (29 066 голов КРС), ОАО «Ак Барс» (23 361 голова КРС) и ЗАО «Агросила-Групп» (12 235 голов КРС) — стада остальных были на порядок меньше (согласно данным РИВЦ).

На конец 2011 года ситуация поменялась — к новому году инвесторы пустили под нож 1 605 голов крупного рогатого скота. После этого поголовье КРС уже не росло, а из списка инвесторов стали исчезать привычные названия агрохолдингов.



ОАО «Вамин-Татарстан», в котором на май 2011 года числилось рекордное для Татарстана 44 476 голов КРС, обанкротилось в 2017 году. Фото rt.rbk.ru

Миллиардеры и миллионеры — банкроты

ОАО «Вамин-Татарстан», в котором на май 2011 года числилось рекордное для Татарстана 44 476 голов КРС, обанкротилось в 2017 году.

Апастовское ООО СХП им. Рахимова, державшее в 2011 году 1 320 быков и коров и обладавшее уставным капиталом в 1,33 млрд рублей, также потерпело крах и с 2015 года находится в стадии ликвидации. В 2018 году его расходы (285,3 млн рублей) в 14 раз превысили доходы (20,5 млн).



Ликвидировано в связи с банкротством в 2018-м ЗАО «Татплодоовощпром», державшее в 2011 году 2 170 голов КРС. Сейчас эта компания в минсельхозпродовских списках крупных сельхозинвесторов не числится. ООО «Болгар Арыш», имевшее 1 200 голов, обанкротилось в 2015 году.

Угроза банкротства висит и над альметьевским ООО «Союз-Агро», имевшим в 2011 году 2 547 голов КРС и увеличившим к 29 января 2020 года поголовье до 3 565. При выручке от продаж в 2018 году почти в 881 млн рублей, компания имела свыше 1 млн чистых убытков.

В 2014 году было ликвидировано ООО «Продкорпорация», стадо которого в 2011 году насчитывало 4 525 голов. ООО «Химокам-Агро», державшее 10 лет назад 1 691 голову, в том же самом году обанкротилось. А АПК «Чистое поле», у которого было 950 голов, давно исключено из ЕГРЮЛ как недействующее.

Поголовье коров на фермах Татарстана, февраль 2020 года

АПК 2 июня 2011 23 января 2012 29 марта 2013 на 1 января 2015 на 1 января 2016 на 3 февраля 2020 АО "Авангард" (Спасский, Зеленодольский) 337 401 489 800 800 751 АО "Агросила" 12235 12235 12235 13075 12169 12322 АО "Красный Восток" 29066 28031 23055 25579 25446 22811 АО "Татагролизинг"









5100 АО "Татплодовощпром" 2320 1850 1590 1500 1500

АПК "Чистое поле" 1120 950







ГК "Фортекс" (Галямов Р.А.)









980 ЗАО "Челны-хлеб" 980 950 950 950 950

ЗАО УК "Агроинвест" 2200 2270 4700





КФХ "Бариев" Рыбно-Слободский









565 ОАО "Вамин-Татарстан" 44476 44476 44076





ОАО "Татагрохим" 1842 1458 1613 1136 1328 1010 ОАО "ХК "Ак Барс" 23361 24389 25932 29653 29696 21602 ОАО им. Токарликова Альметьевский





700 700

ООО "Авангард" 450









ООО "Август-Муслюм"









800 ООО "Агро Л" ("Кулон" Чистопольский)









700 ООО "Агро-Основа" (Н. Шешма)









3000 ООО "Агроразвитие" 950 1000 1000





ООО "Агрофирма "Кармалы" (Нижнекамск)









1760 ООО "Агрофирма "Родные края-Туган як"

(Муслюмовский)









400 ООО "Аксубаевское" (Сунеев И.А.)









800 ООО "Алтын Саба - М"



1000





ООО "Арча"





6380 6158

ООО "АФ "Кармалы" Нижнекамский (ООО "Химокам-Агро" Нижнекам.) 1776 1850 1850 1783 1760

ООО "Бәхетле-Молоко" 2100 2100 2100





ООО "Болгар-Арыш" 1200 1200 1200





ООО "Бэхетле Агро" Нижнекамский





1850 1850

ООО "ВостокАгро" (Кукморский)









580 ООО "Газовик" 620 587 590





ООО "Дусым" (Атнинский)









580 ООО "Закрома" (Кулон Н.Шешма)









550 ООО "Камский Бекон" (Мензелинск)









2326 ООО "Кулон Агро" (Р.Слободский)









613 ООО "Лениногорская" Лениногорский





1565 1565

ООО "Мирамол" (НАП Нижнекамский-Биклянь

Тукаевский)









1280 ООО "Нефтехимагропром" 1100 1100 1100 1100 1100

ООО "Новая Жизнь" (Кукморский)









450 ООО "Нурлат сэте" Нурлатский





1954 1954 1954 ООО "Орсис-Агро" (Нижнекамский)









1850 ООО "ПМК" (Сабинский)









605 ООО "Продкорпорация" 4525 4525 4525





ООО "ПРОСТО МОЛОКО АГРО" (Лаишевский)









396 ООО "Р-Агро" (Татплодовощепром)









1000 ООО "Сервис Агро" 1200 1200 1200 1200 1265 1665 ООО "Союз-Агро" 2497 2657 2530 2420 2479 3565 ООО "Сэт иле"





21411 21955

ООО "Тюлячи-Агро"









912 ООО "Уныш" (Кукморский)









910 ООО "Хузангаевское"









6117 ООО "Чистай-Агро"









2080 ООО "Экомол-Н" Апастово





950 950

ООО АПК "Продовольственная программа" Мамадышский



1295 3055 3090 4900 ООО АПК "Простор" 729 728 728





ООО АФ "Аксубай" (Татагролизинг)









1730 ООО АФ "Кулон" 900 900 900 1150 1150

ООО АФ "Лениногорская" 1565 1565 1565





ООО АФ "Мензелинские зори" 1380 1380 1380 1330 1330

ООО АФ "Омара" 1050 1018 543





ООО АФ Возрождение (Арский)









900 ООО ГУП "Рацин"





970 970 1032 ООО Кзыл Яр (Арский)









400 ООО Кишет (Арский)









555 ООО СХП "Северный" (ООО "Арча")









785 ООО СХП им.Рахимова 1320 1320 1320





ООО СХП Лутфуллин З.Р (Арский+В.Гора)









855 ООО ТД "АгроМир" Нурлатский





990 990

ООО УК "Агро Инвест"





4801 4801 5640 СНП "Нефтегаз" 700 700 700



1047 СХПК им. Вахитова (Кукморский)









2896 СХПК Урал (Кукморский)









2650 УК ООО "Органик Групп"





6364 6530

Всего 141999 140840 138871 140053 139515 122473

Сменили профиль и выиграли

Скромное ООО «Авангард» из Буинского района сменило животноводческий профиль в пользу нехаляльного, но более надежного бизнеса — свиноводства. В 2011 году у компании было 450 голов КРС, сейчас — ни одной, зато, судя по отчетам «СПАРК-Интерфакс», есть свинофермы.

ООО «Агрофирма Лениногорская», имевшая 1 565 голов, исчезла из отчетов РИВЦ и Минсельхозпрода РТ, хотя это предприятие остается действующими. ООО «Бахетле-Молоко», содержавшее 2 100 голов КРС, было присоединено к родственной компании и также исчезло из реестров РИВЦ.

Существуют как предприятия, но не как производители молока и мяса ООО «Нефтехимагропром» (в 2011 году — 1 100 голов), ОАО «Татагрохим» (в 2011 году — 1 458 голов), ООО «Агрофирма «Мензелинские зори» (в 2011 году — 1 380 голов), мамадышская агрофирма «Омара» (в 2011 году — 1 018 голов).

Сейчас в ОАО «ХК «Ак Барс» насчитывается 21 602 головы КРС — всего на 7,5 % меньше. Фото abh.ru

Сила в размере?

Есть из общей тенденции и исключения — десятилетие вполне успешно пережили двое «крупняков».

Агрохолдинг ОАО «Красный Восток», имевший в 2011 году 29 066 голов, продолжает существовать, но снизил показатели. На 29 января 2020 года там числилось 22 811 голов КРС — на 21,5 % меньше, чем 10 лет назад. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании от продажи на конец 2018 года составила свыше 3,21 млрд рублей, а чистая прибыль — почти 49,2 млн. При этом в 2011 году надои на одну корову там составляли 14 кг, а сейчас — 12,5 кг.

Замыкавшее тройку «крупняков» в 2011 году ОАО «Ак Барс» с 23 361 головой КРС также не поддалось общей тенденции. Сейчас в ОАО «ХК «Ак Барс» насчитывается 21 602 головы КРС — всего на 7,5 % меньше. В 2010 году одна корова там давала 14,6 кг молока в сутки, а сейчас — 12,5.

Коров меньше — молока больше

Анализ данных РИВЦ показывает: за 10 лет на фоне падения поголовья средний надой от одной коровы в Татарстане вырос с 12,6 до 15,8 литра — на 25,4%.



В течение последнего года поголовье крупного рогатого скота в Татарстане также сократилось — на 1,64%. На 1 января 2020 года оно, согласно данным, опубликованным на сайте республиканского Минсельхозпрода, составляло 709 179 голов, т. е. на 11 637 голов меньше, чем на 1 января 2019 года. При этом под нож пустили 6 591 корову — 2,76% от имевшихся.

Поголовье крупного рогатого скота в районах Татарстана, январь 2020 года



КРС на 01.01.2020 рост к 01.01.2019 Молока на 01.01.2020

всего в т.ч. коров всего в т.ч. коров Всего, т рост к 01.01.2019, % Агрызский 8820 3607 -1669 -1037 20206 88 Азнакаевский 25145 7480 2 -420 48592 103 Аксубаевский 17157 5900 7 0 27609 101 Актанышский 34815 10348 115 0 63595 109 Алексеевский 21592 8525 -60 555 35640 110 Алькеевский 32803 14810 113 597 62841 105 Альметьевский 9863 3120 -3409 -1133 19186 104 Апастовский 17002 4939 -2769 -343 24698 97 Арский 37103 11084 -849 -370 61917 106 Атнинский 25497 8523 1096 413 81219 114 Бавлинский 11197 3530 329 34 15804 103 Балтасинский 37950 12053 594 391 87489 115 Бугульминский 5307 1551 835 135 6939 99 Буинский 22879 6380 -284 17 32453 108 Верхнеуслонский 9244 4311 -1386 -65 17192 97 Высокогорский 14160 5500 -1340 -500 34674 100 Дрожжановский 14428 4600 32 -60 25759 104 Елабужский 8516 2795 -324 -214 15671 88 Заинский 15778 4554 -2036 -898 28948 96 Зеленодольский 20643 6339 75 -269 31378 100 Кайбицкий 15880 4339 -490 3 20354 95 Камско-Устьинский 9971 3643 -787 -314 8820 92 Кукморский 32523 11865 1184 428 98692 112 Лаишевский 7706 3171 -3468 -984 17210 93 Лениногорский 13194 4090 -176 -50 18816 100 Мамадышский 27798 6560 4807 -823 58461 101 Менделеевский 4834 1897 161 25 6798 106 Мензелинский 10314 3521 -1592 -1094 15612 92 Муслюмовский 4861 1672 -670 -206 8215 76 Нижнекамский 11911 5095 -210 -79 33333 112 Новошешминсий 16326 5638 163 59 27846 102 Нурлатский 19926 7812 178 155 39364 107 Пестречинский 10168 3875 -178 -440 21046 98 Рыбно-Слободский 13827 4350 750 143 17543 103 Сабинский 28213 9070 2001 490 63633 109 Сармановский 13996 5180 -276 -102 24534 100 Спасский 6189 2500 -1330 -610 10494 89 Тетюшский 11293 3690 293 190 18066 107 Тукаевский 16000 5290 600 100 29112 108 Тюлячинский 13937 4334 -497 -251 22694 100 Черемшанский 4116 1412 -758 -81 6718 101 Чистопольский 13752 5563 -414 2 23169 99 Ютазинский 12545 3781 0 15 18282 100 Итого: 709179 238297 -11637 -6591 1350622



Рекордсменами по темпам снижения поголовья КРС стали Лаишевский район, где зарезали треть стада — 3 468 голов, в том числе 984 коровы, Альметьевский (зарезали четверть стада: 3 409 голов КРС, в том числе 1133 коровы, оставив 9 863 головы КРС, в том числе 3 120 коров), Спасский (зарезали 21,5% стада: 1 330 голов КРС, в том числе 610 коров, оставив 6 189 голов КРС, в том числе 2 500 коров) и Апастовский (зарезали более 16% стада: 2 769 голов КРС, в том числе 343 коровы, оставив 17 002 головы КРС, в том числе 4 939 коров).

При этом в ряде районов, где нещадно уничтожали коровье поголовье, умудрились не только сохранить, а кое-где и увеличить надои: не иначе как уцелевшие буренки с перепугу стали лучше доиться (из области реальных предположений — возможно, за счет экономии на убиенных оставшихся стали лучше кормить).

В Высокогорском районе, зарезав 500 коров, сохранили надои на 100%, в Мамадышском (минус 823 коровы) подняли их на 1%, в Альметьевском (минус 1 133 коровы) и Дрожжановском (минус 60 коров) — подняли на 4%, а самый крутой рост показал Нижнекамский район — там, зарезав 79 буренок, сумели добиться 12-процентного увеличения надоев!

Проблему сокращения поголовья КРС и надоев неоднократно поднимал на совещаниях с аграриями президент Татарстана Рустам Минниханов. Так, только в 2016 году острой критике подвергли 14 муниципалитетов, в которых допустили снижение этих показателей.

Полтора года назад «Реальное время» сообщало о приписках в отчетах сельхозуправлений республики. Самый громкий скандал разразился тогда в Елабужском районе, где из-за дутых цифр появилась новая «бумажная» порода коров, способная «давать» по 80 литров молока в сутки. В итоге цифры откорректировали, и сейчас, похоже, статистику в районе ведут намного честнее. По официальным данным, за 2019 год там пустили под нож 214 коров, надои в результате упали на 12 процентов.

По официальным данным, за 2019 год там пустили под нож 214 коров, надои в результате упали на 12 процентов. Фото agro.tatarstan.ru

Взамен обанкротившихся предприятий обещают построить новые комплексы

«На 1 октября 2019 года поголовье коров по всем категориям хозяйств составило 345,4 тыс. голов — 98,4% к 2018 году (минус 5,6 тыс. голов), — сообщили в ответ на запрос «Реального времени» в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. — В том числе по сельхозорганизациям — 203,7 тыс. голов (96,8% или минус 6,7 тыс. голов), КФХ — 34,5 тыс. голов (111,4 % или плюс 3,5 тыс. голов), в хозяйствах населения — 107,2 тыс. голов (97,8% или минус 2,5 тыс. голов)».

Причину снижения поголовья на 5,6 тыс. голов в ведомстве объяснили реализацией 1,5 тыс. коров мясного направления в АО ХК «Ак Барс» и сокращением 2,5 тыс. поголовья в хозяйствах населения. Также, сообщили в министерстве, имело место сокращение поголовья коров в АО «Агросила» (на 1,1 тыс.), в ООО «Август Муслюм» (на 266), СХП «Восход» Нурлатского района (на 275), ООО «Тукаевская Продкорпорация» (на 234), АО им. Токарликова Альметьевского муниципального района (на 175), «а также более чем на 1 тыс. голов в результате прекращения деятельности хозяйств в сфере животноводства».

Поголовье коров по районам Татарстана, конец 2019 года



Поголовье коров



всего (на конец года) в т. ч.в сельскохозяйственных организациях

2019 2018 2017 1 марта 2015 года 2019 2018 2017 1 марта 2015 года Республика Татарстан 238292 244383 245413 247386 203638 212858 214395 219636 Агрызский 3607 4644 5736 5711 3156 4130 5200 5300 Азнакаевский 7480 7900 7989 7919 6195 6538 6630 6146 Аксубаевский 5900 5900 5899 5937 4239 5239 5394 5664 Актанышский 10352 10264 10247 9264 9792 9759 9759 8835 Алексеевский 8626 8070 7283 7957 8184 7683 6942 7817 Алькеевский 14799 14213 13094 12034 14290 13800 12718 11792 Альметьевский 3120 4253 3874 4804 2669 3563 3305 4215 Апастовский 4939 5282 5841 6259 4856 5177 5752 6125 Арский 10947 11374 11299 11135 10231 9682 9590 10430 Атнинский 8523 8110 8110 6738 8503 8068 8068 6706 Бавлинский 3420 3426 3547 3936 1346 1563 1656 2660 Балтасинский 12053 11660 11265 10012 11910 11530 11142 9890 Бугульминский 1551 1416 2127 2164 996 999 1618 1379 Буинский 6380 6363 6368 6380 6010 6051 6186 6268 Верхнеуслонский 4313 4384 4162 4024 4004 4104 3925 3941 Высокогорский 5500 6000 6000 6000 4658 5416 5446 5687 Дрожжановский 4600 4706 4660 4510 4169 4277 4269 3879 Елабужский 2795 2909 3611 4000 2202 2402 2492 3177 Заинский 4554 5452 5400 5385 4432 5306 5256 5210 Зеленодольский 6369 6608 6048 7823 6312 6556 5992 7766 Кайбицкий 4339 4336 4286 4061 4185 4185 4175 4000 Камско-Устьинский 3810 4038 3956 4020 3410 3726 3748 3881 Кукморский 11865 11447 11300 9852 9556 10426 10350 9096 Лаишевский 3178 4453 4381 4740 2171 3796 3803 4258 Лениногорский 4089 4140 4180 4112 3463 3431 3566 3650 Мамадышский 6391 6832 6297 8360 5241 5789 5417 7982 Менделеевский 1928 1872 1871 1880 1180 1070 1020 1011 Мензелинский 3521 4617 4775 5635 3096 4190 4390 5310 Муслюмовский 1652 1878 3806 4710 1200 1393 2965 3789 Нижнекамский 5095 5173 5154 5414 4920 4910 4845 5051 Новошешминский 5590 5579 5464 5047 4050 4050 4050 3950 Нурлатский 7812 7537 7477 7704 5029 4969 4907 5445 Пестречинский 3876 4315 4500 4520 3061 3651 3863 3894 Рыбно-Слободский 4791 4487 4294 3967 2258 2179 2176 1793 Сабинский 9102 8628 8568 7135 8033 7580 7560 6380 Сармановский 4980 5282 5250 5149 4540 4880 4880 4870 Спасский 2500 3110 3365 3136 1077 1431 1501 800 Тетюшский 3690 3500 3349 3342 2997 2824 2808 2830 Тукаевский 5290 5190 5050 5650 4246 4347 4298 4847 Тюлячинский 4206 4206 4206 4385 3368 3811 3810 4180 Черемшанский 1412 1493 1627 1718 1057 1036 1141 1159 Чистопольский 5563 5564 5944 6657 5071 5071 5512 6303 Ютазинский 3784 3772 3753 4200 2275 2270 2270 2270

Почему животноводы избавляются от крупного рогатого скота, а предприятия, специализирующиеся на его разведении, банкротятся или переходят на выращивание нехаляльной свинины, которой в республике и так хватает, в ведомстве не объяснили. Зато указали, что, «несмотря на сокращение поголовья коров в Республике Татарстан за 2019 год по всем категориям хозяйств производство молока [зафиксировано] на 2,4% больше уровня 2018 года (плюс 45,1 тыс. тонн) и составило 1 893,1 тыс. тонн, в том числе по сельскохозяйственным организациям — 1 175,8 тыс. тонн (плюс 3,1% или плюс 35,8 тыс. тонн), по КФХ — 174,7 тыс. тонн (плюс 12,7% или плюс 19,6 тыс. тонн), по хозяйствам населения — 542,6 тыс. тонн молока (минус 1,8% или минус 10 тыс. тонн)».

Компенсировать же потери поголовья КРС в Минсельхозпроде собираются в ближайшее время: «На 2020—2021 год запланировано строительство в муниципальных районах Республики Татарстан 38 новых высокотехнологичных молочных комплексов на 25 тыс. скотомест. Только за счет ввода в эксплуатацию молочного комплекса в ООО «Северная Нива Татарстана» Бугульминского муниципального района поголовье коров в 2020 году увеличится на 3 000 голов, в ООО ПМК Сабинского района на 1200 голов».

«Продуктивность в крупных хозяйствах стала выше, а в ЛПХ прошла некоторая оптимизация»

— Я бы не сказал, что поголовье крупного рогатого скота резко сократилось, — заявил «Реальному времени» зампредседателя Госсовета Татарстана, экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов. — Мы имеем менее одного процента сокращения поголовья в целом по республике. Но продуктивность дойного стада повышается, потому что ведется большая племенная работа, постоянно происходит увеличение генетического потенциала дойного стада, поэтому постепенно растет и продуктивность. Работают новые технологии, строятся новые молочные комплексы, влияют на ситуацию новые условия содержания и кормления скота. Появились крупные кормоцентры, которые готовят очень качественный монокорм, и это серьезно влияет на повышение продуктивности. В личных подсобных хозяйствах, конечно, трудно держать дойное стадо. Поэтому мы последние 5—8 лет активно занимаемся программами их поддержки. А поскольку в сельских магазинах сейчас имеется практически тот же набор молочной продукции, что и в городах, в личных подсобных хозяйствах прошла некоторая оптимизация, я бы это так назвал.

Параллельно, заметил Ахметов, идет и выбраковка скота, в частности, в рамках борьбы с лейкозом.

«Закрываются низкодоходные старые фермы»

— В среднем по стране поголовье коров сокращается повсеместно за исключением нескольких субъектов, — говорит заместитель председателя комитета Госдумы России по аграрным вопросам Айрат Хайруллин. — В основном закрываются старые колхозные фермы, построенные до 80-х годов прошлого столетия — из-за низкой доходности молочного производства, длительной окупаемости вложений, недостатка средств на ремонт, выхода на пенсию работников и отсутствия молодежи, так как сегодня в городе жить стало намного легче и выгоднее. Зарплаты в городе выше, жилье доступнее и так далее. В этом вопросе мы наблюдаем значительные дисбалансы.

По словам Хайруллина, прирост стада в основном сейчас идет за счет эффективных сельхозформирований, которые смогли привлечь деньги. Им выгоднее наращивать поголовье, так как есть сбыт продукции, у многих имеются свои перерабатывающие мощности. Кроме того, по его мнению, существенную роль в этом и как следствие — в повышении надоев сыграла господдержка, которая за последние годы стала выше и прозрачнее, а сама отрасль стала инвестиционно привлекательной:

— Наибольшее положительное значение имеют капексы для инвестирующих в отрасль и поддержка на 1 литр, как мера поддержки доходности. А количество молока, производимое в стране и идущее в переработку, — это два совершенно разных показателя. Сегодня, по данным статистики, в РФ производится 31 миллион тонн молока, при этом в переработку, по данным разных источников, поступает всего 15—17 миллионов тонн. Эти два показателя вызывают все больше вопросов, и по факту они должны быть приближенными. Сегодня нашими главными задачами является наполнение внутреннего рынка за счет замещения импорта и роста потребления, а очень скоро встанут задачи роста экспорта молочной продукции и увеличение рабочих мест в сфере малого и среднего бизнеса, которым являются сельхозпроизводители молока.

Только за счет ввода в эксплуатацию молочного комплекса в ООО «Северная Нива Татарстана» Бугульминского муниципального района поголовье коров в 2020 году увеличится на 3 000 голов. Фото almet-eparhia.info

«Потому что нерентабельно»

— Тенденция к снижению в хозяйствах поголовья крупного рогатого скота, я считаю, связана с низкой рентабельностью производства говядины по сравнению с производством молока, — прокомментировал «Реальному времени» создавшуюся в животноводстве ситуацию заместитель директора по экономике ПСХК «Ембулатово» Алмаз Фасхутдинов. — Сейчас многие предприятия начинают сдавать или продавать населению бычков и телят, потому что содержать их невыгодно.

В то, что производство молока в Татарстане сейчас увеличилось не только на бумаге, Фасхутдинов верит. Но и тут есть одно «но»:

— Производство молока требует крупных капиталовложений на начальном этапе — строительство ферм, закупка оборудования требуют больших инвестиций. Даже когда, обанкротился «Вамин», и его предприятия перекупили другие компании, им пришлось серьезно вкладываться. Мелким производителям это не под силу, отсюда, возможно, и банкротства или смена профиля.

Закупочные цены на молоко у населения по районам Татарстана, январь 2020 года

№ Наименование района 29.01.2020 Средняя цена по району, руб./кг 1 Черемшанский 23,00 2 Новошешминский 23,00 3 Аксубаевский 23,00 4 Балтасинский 22,70 5 Алексеевский 22,70 6 Нурлатский 22,53 7 Чистопольский 22,46 8 Спасский 22,06 9 Мамадышский 22,00 10 Буинский 21,91 11 Алькеевский 21,50 12 Атнинский 21,40 13 Актанышский 21,20 14 Арский 21,05 15 Тюлячинский 21,00 16 Пестречинский 21,00 17 Кукморский 21,00 18 Рыбно-Слободской 21,00 19 Высокогорский 21,00 20 Тетюшский 20,97 21 Сабинский 20,95 22 Ютазинский 20,71 23 Азнакаевский 20,12 24 Мензелинский 19,54 25 Апастовский 19,50 26 Камско-Устьинский 19,50 27 Кайбицкий 19,50 28 Муслюмовский 19,50 29 Дрожжановский 19,50 30 Лениногорский 19,40 31 Бугульминский 19,30 32 Альметьевский 19,00 33 Сармановский 19,00 34 Елабужский 19,00 35 Бавлинский 19,00 36 Верхнеуслонский 19,00 37 Менделеевский 19,00 38 Агрызский 18,50 39 Зеленодольский 18,37 40 Тукаевский 18,00 41 Заинский 17,50 42 Нижнекамский 25,00 43 Лаишевский В среднем по РТ 21,12

А еще масштабное сокращение поголовья может быть вызвано мерами по борьбе с лейкозом коров, считает замдиректора ПСХК «Ембулатово»:

— Речь не идет о больных животных, их в Татарстане нет, но в некоторых хозяйствах оставались те, у кого был обнаружен вирус в крови.

«Ушли монополисты, пришла поддержка»

Несколько иного мнения придерживается глава Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Камияр Байтемиров. Он считает, что ничего критичного не произошло — просто переместился «центр тяжести» в производстве мяса и молока:

— Те, кто принимает решения о развитии агрокомплекса, наконец-то поняли, что из-за создания крупных агрохолдингов люди уходят из деревни, потому что остаются без работы. Ведь большому автоматизированному комплексу много рабочих рук не требуется, тогда как КФХ обеспечивает работой и заработком не только фермера, но и всю его семью. У нас уже идет структурная перестройка: объем продукции фермерских хозяйств увеличивается, в этом году рост составил 127 процентов. Сработали программы помощи крестьянским подворьям — средства, которые на это отпускаются, попадают на плодородную почву. И ушли большие игроки — «Вамин», его «дочка» — «Просто молоко», которые держали монополию на переработку молока. В то же время наши фермеры получили помощь на развитие глубокой переработки молока на месте, им стало выгодно этим заниматься.

Банкротство старых и создание новых хозяйств может быть связано как раз с программами, направленными на помощь в развитии сельского хозяйства, ведь новым игрокам этого рынка почти автоматически предоставляются ссуды и иная материальная поддержка.

