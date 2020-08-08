Прокуратура Татарстана нашла у владелицы «Бахетле» незадекларированное имущество
Прокуратура Татарстана нашла незадекларированное имущество у владелицы сети «Бахетле» и депутата Госсовета Татарстана Муслимы Латыповой, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на ответ ведомства на обращение волонтера штаба оппозиционера Алексея Навального в Казани Алексея Боярова.
По данным ведомства, Латыпова предоставила неполные сведения в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год. В Госсовет РТ прокуратурой внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства. На данный момент документ рассматривается.
По словам активистов, депутат Госсовета не указала в своей декларации о доходах, что арендует земельный участок площадью 1651 кв. м.
Ранее «Реальное время» сообщало о том, что Латыпова по итогам 2019 года задекларировала 37,8 млн рублей, что на 1 млн рублей меньше, чем в 2018 году.Общество Татарстан
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