Топ-100 продуктовых ретейлеров Татарстана: региональным сетям все сложнее конкурировать с федералами

Но средний чек последние четыре года уверенно падает у всех

Фото: Максим Платонов

«Реальное время» составило рейтинг продуктовых ретейлеров Татарстана, опираясь на размер выручки, заработанной ими в прошлом отчетном году. Выяснилось, что региональному рынку все сложнее конкурировать с федеральными сетями, которые норовят открывать свои магазины на месте прежних местных магазинчиков. Подробности — в исследовании «Реального времени».

Тенденция №1. В регионах происходит «демонизация» сетей на фоне снижения их выручки

Итоги оборота розничной торговли в России за 2018 год пока не подведены, но говорить о положительных тенденциях не приходится, констатирует президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. С 2014 года на рынке наблюдались резкие падения, в 2017-м был небольшой плюс 1,5—2%, но люди стали меньше зарабатывать: в 2019 году, к сожалению, лучше не будет, добавляет он.

Ситуация для ретейлеров в последнее время тяжелая — снижаются выручка и прибыли, говорит аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев: «Из-за того, что падают реальные располагаемые доходы россиян, заметно сместились приоритеты в сегмент более дешевых продуктов, поэтому средний чек постепенно уменьшается, выглядит все не очень хорошо». «Чем дальше, тем торговля будет чувствовать себя хуже, объемы торгового оборота ретейлеров падают ежегодно на 1,5—2%, — поддерживает пессимистические настроения глава Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. — Четыре последних года уверенно падает средний чек при покупке: например, в интернете он снизился с 3 600 до 2 900 рублей. При этом есть заметная инфляция. Соответственно, до 2024 года мы обречены на дальнейшее снижение».

Можно отметить не только снижение покупательской активности, но и смещение приоритетов к более дешевому сегменту, то есть люди стали покупать более дешевый алкоголь и продукцию, брать акционные товары со скидками. «Практически все крупные сети сейчас очень большую часть товаров продают со скидками, чтобы увеличить обороты, чтобы каким-то образом поддерживать приток денег», — говорит Коренев.

«Практически все крупные сети сейчас очень большую часть товаров продают со скидками, чтобы увеличить обороты, чтобы каким-то образом поддерживать приток денег», — говорит Коренев. Фото Антона Журавлева



При этом собеседники «Реального времени» отмечают, что ситуация в регионах не одинакова. «Татарстан среди лидеров и по качеству жизни, и по соотношению госдолга к бюджету, но и тут наблюдается общероссийская тенденция. Мы знаем, что сеть «Бахетле» продается, то есть мелкие розничные сети не выдерживают конкуренции с федералами, а федеральные сети, наоборот, активно идут в регионы, потому что Центральная Россия уже полностью закрыта «Магнитом», X5 Retail Group и так далее», — говорит Коренев.

«Татарстан в последнее десятилетие в топовой десятке благополучных регионов вместе с Москвой, Московской, Самарской, Тюменской областями, где экономический рост выше, чем в среднем по стране, поэтому я предполагаю, что в Татарстане показатели могут быть чуть лучше, чем в среднем по стране», — отмечает Игорь Березин, президент Гильдии маркетологов.

Между тем, решение ретейлеров делать упор на скидки и акции опасно для самих ретейлеров. «Для сетей и производителей не очень понятно, что стратегически с этим делать. Однако в ситуации острой конкуренции сети и поставщики вынуждены играть в эту игру с потребителями, — поясняет Мария Яшенкова, директор и владелец консалтинговой компании «Брайт Консалтинг» (специализируется на повышении эффективности коммерческих служб крупных компаний FMCG-сферы и ретейла). — Но понятно, что ситуация уже критична: часто производители и сети выходят в зону минусовой рентабельности при реализации такого рода активностей». Она привела в пример Францию, в которой в прошлом года на законодательном уровне приняли решение о запрете глубоких акций типа 1+1. «В России такое не обсуждалось, но смею предположить, что в ближайшие два-три года страна придет к необходимости регулирования ситуации на законодательном уровне, — считает эксперт. — Было бы логично, если бы правительство РТ также подумало о том, каким образом можно регулировать эту проблему, которая непосредственно влияет на снижение рентабельности местных производителей».

Кроме того, по мнению Яшенковой, в регионах на фоне сложившийся ситуации зародилась и еще одна неприятная тенденция — происходит «демонизация» сетей. «Вместо того, чтобы оказывать поддержку региональным сетям как местному бизнесу, некоторые склонны обвинять сети. Основная претензия 2018 года — неоправданное повышение цен, — рассказывает она. — При этом замалчивается факт роста издержек у производителей и, как следствие, повышение закупочных цен. Например, последняя претензия УФАС к сетям по повышению цен на яйца. Любому профессионалу в этой сфере известно, что все поставщики, производители продукции, в том числе те, кто производит яйца, столкнулись с существенным повышением издержек — произошел рост курса доллара, цен на бензин и других затрат. Поэтому цены на их продукцию повышаются для сетей и для конечного потребителя соответственно. Вместо поддержки региональные сети получают только проверки и претензии».



Если же сети отказывают в повышении цен, это также вызывает негативную волну — «сети душат производителей». «Получается, что они виноваты в любом случае. Таким образом, возникает второй фронт давления на эти компании — госрегулирование», — поясняет Мария Яшенкова.

«Особо драматично выглядит ситуация в Башкирии, где ушли сразу два крупных игрока — «Матрица» и «Полушка», — считает Иван Федяков. Фото ufa.biglion.ru

Тенденция №2. Крупные местные сети могут уйти с рынка в течение двух-трех лет



Несмотря на наметившуюся тенденцию к восстановительному росту, региональным продуктовым сетям по-прежнему сложно конкурировать с федеральными сетями.

«Многие региональные игроки вынуждены покинуть рынок из-за снижения конкурентоспособности по отношению к федеральным сетям. В этом году мы потеряли как раз много хороших крепких сетей Башкирии и Татарстана. Здесь для меня особо драматично выглядит ситуация в Башкирии, где ушли сразу два крупных игрока — «Матрица» и «Полушка». Они много лет работали на рынке и развивались. У «Матрицы» были собственные магазины, что позволяло сопротивляться приходу федеральных игроков. Пока еще на долю лидера X5 Retail Group не приходится даже 10% отрасли, но очевидно, что в ближайшее время эта цифра уже будет двузначной. Я думаю, что и в 2019—2020 годы, если не произойдет драматических изменений или событий, они продолжат наращивать свою долю», — считает генеральный директор ИА «INFOLine» Иван Федяков.

По его мнению, экспансия федеральных сетей выгодна потребителю, но только в краткосрочной перспективе, поскольку благодаря более выгодным закупочным условиям федеральные гиганты могут предлагать более низкие цены. Но в среднесрочной и долгосрочной перспективах уход региональных сетей будет иметь куда более серьезные последствия.

«С «Матрицей» или «Полушкой» производитель мог говорить примерно на одном уровне, то есть их рыночная сила была примерно одинакова. Крупные сети в какой-то степени заигрывают с местными производителями, которые рады с ними сотрудничать. Но заниматься взаимодействием с тысячей локальных игроков федеральной сети в конечном счете будет просто неудобно. Новым предприятиям будет очень сложно сразу выйти на взаимодействие с федеральными сетями. В прошлом они начинали с сотрудничества с местными сетями, а затем уже вырастали до межрегионального или федерального уровня», — размышляет Федяков.

Региональные продуктовые сети довольно часто получают от федералов предложение о продаже. К примеру, в ушедшем году владелица сети «Бахетеле» Муслима Латыпова тоже предпринимала попытки продать магазины, но, по ее собственному утверждению, только московские. Информацию о продаже всей сети «Бахетле» за 10 млрд рублей она отрицала. В качестве главного претендента на роль покупателя на магазины в Москве называли X5 Retail Group. Но группа отложила покупку и предпочла сосредоточиться на приобретении сети магазинов «О'Кей».

В ушедшем году владелица сети «Бахетеле» Муслима Латыпова тоже предпринимала попытки продать магазины, но, по ее собственному утверждению, только московские. Фото Максима Платонова



Вокруг ТД «Челны хлеб», владельцами которого до сих пор остаются Рафаэль и Эдуард Юнусовы, тоже ходили разговоры о возможной продаже магазинов X5 Retail Group. Руководство сети подтвердило интерес со стороны федерального ретейлера, но информацию о продаже опровергло.

«Я расцениваю рост доли федеральных сетей как крайне негативный фактор для экономики региона, — отмечает Мария Яшенкова. — Доход, который получают федеральные сети, сам регион получает опосредованно, а то и вовсе не получает. Таким образом, доход уходит из региона». Кроме того, для правительства РТ резко снижается управляемость в пищевом сегменте, отмечает эксперт. «Понятно, что достичь договоренности с «монстрами» гораздо сложнее, чем с местными сетями. Это касается как повышения и регулирования цен, так и трудовых ресурсов, и прочих факторов, — поясняет Яшенкова. — Для местных производителей это также негативный фактор. Взаимодействие с федеральными сетями сложнее, стоит гораздо дороже, затруднено введение новых товаров».

Отмечается и тот факт, что квоты на местных поставщиков у федеральных сетей гораздо меньшие, чем у региональных. «Например, любая достаточно крупная региональная сеть имеет не менее 40—60% региональных поставщиков. У федеральных сетей эта доля 10—15%, а зачастую и ниже в ряде категорий», — рассказывает Мария Яшенкова. Федеральные крупные сети ориентируются на крупных федеральных же производителей. «Посмотрите на компанию X5 Retail, в которой основу мясной категории составляет компания «Мираторг». Какова же доля Татарстана? Когда происходит такое непропорциональное увеличение федеральных сетей и, соответственно, они концентрируют внутри себя большой объем доходности, это создает очень неравноценное положение для региональных сетей с точки зрения развития. Это относится не только к Татарстану, но и к любым региональным сетям РФ», — говорит эксперт.

По словам Яшенковой, доля в 25%, которая установлена антимонопольной службой, фактически создает возможность доминирования для федеральных сетей в целом. «Две федеральных сети с долей 25% — уже 50% рынка. Это приводит к тому, что три-четыре крупные сети имеют возможность совершенно законно «съесть» рынок», — считает она.

При этом федеральные сети заявляют, что несут с собой низкие цены для потребителя. «Не стоит забывать о том, как формируют цены для потребителя. Это динамическое ценообразование, которое строится на системе мониторингов. Цена низкая тогда, когда у федеральной сети есть сильный конкурент. И зачастую это региональные сети. Но если такой игрок покидает рынок — цены растут всегда. Мы это видим на примере многих регионов, в которых умерли региональные сети. Высока вероятность такого сценария и в Татарстане, если с рынка уйдут крупные местные игроки. Думаю, что в этом году подобного не произойдет, но подобный сценарий весьма вероятен в течение ближайших двух-трех лет», — прогнозирует руководитель «Брайт Консалтинг». Это видно в показателях: рост замедляется или сокращается до нуля, доходность падает.

По мнению Яшенковой, сейчас необходима помощь как российских властей, так и татарстанских, чтобы создать равные условия для всех игроков розничного рынка. «Однозначно необходимо разрабатывать какой-то пакет поддержки местных сетей как местных игроков», — считает она.

Если бы все компании работали под единым началом, «РусАлка» могла войти в десятку самых крупных продуктовых ретейлеров Татарстана. Фото Максима Платонова

Тенденция №3. Ретейлеры теряют выручку на продаже алкоголя из-за акцизов

Среди факторов, работающих не в пользу региональных игроков, отмечают и назревшую проблему алкогольного регулирования рынка. «Это и двойные акцизы, и самое главное — ограничение количества акцизов, которые перераспределяются между тремя дистрибьюторскими компаниями, — рассказывает Азамат Ахмадуллин, генеральный директор сети «Эссен». — На данный момент мы продаем спиртного на 85% меньше, чем могли бы». По его словам, это сказывается на доходности категории и создает большой перекос в сторону федеральных сетей.



Торговые сети, специализирующиеся на продаже алкогольной продукции, — это отдельная категория ретейла. Большая часть рынка находится под контролем одной группы компаний. Как известно, сеть «РусАлка» принадлежит бизнесменам Азамату Умарову и Азату Яруллину. Они, в свою очередь, являются владельцами целого ряда «ООО-шек», специализирующихся на продаже напитков, в первую очередь алкогольных. Их суммарная выручка в 2017 году превысила 2,6 млрд рублей. Так что, если бы все компании работали под единым началом, «РусАлка» могла войти в десятку самых крупных продуктовых ретейлеров Татарстана.

Кроме того, учредители «РусАлки» связаны с другой крупной алкогольной сетью — «Глобус Маркет». Уроженец Дагестана Азамат Умаров числится соучредителем юрлица ООО «Глобус М». Долю, равную в 33,3%, в этой же компании имеют Альберт Исламов и Виктор Анохин. В свою очередь половина уставного капитала ООО «Глобус Маркет» принадлежит Исламову, 25% — Анохину.

Несколько юрлиц стоит и за сетью магазинов «Арыш мае». Прежде всего речь идет о «Тансу регион плюс», «Фирма Тансу», «Тансу Регион 2», «Фирма Тансу+», «Камский бриз». Они принадлежат Марселю Даутову, АО «Татспиртпром», Сергею Василенко, директору Казанского ипподрома. Суммарная выручка этих компаний в 2017 году превысила 1 млрд рублей, то есть «Арыш мае» сумел почти вдвое улучшить свой предыдущий результат. Чистая прибыль превысила 4 млн рублей, при том что в 2016 году речь шла об убытке в 26 млн рублей.



В то же время на татарстанском рынке есть и сети поменьше, которые торгуют алкогольной продукцией. Так, на 38-м месте рейтинга оказалось ООО с «греховным» названием «Харам». Компания полностью принадлежит Минземимущества Татарстана и демонстрирует неплохие экономические результаты. Год назад «Харам» нарастил выручку более чем на 20% до 22,6 млн рублей. Выросла и чистая прибыль — с 7,3 до 13,6 млн рублей, то есть почти на 90%.



На 38-м месте рейтинга оказалось ООО с «греховным» названием «Харам». Фото evening-kazan.ru

К чему готовятся региональные ретейлеры в 2019 году

«2019-й ожидается не очень хорошим годом — возросший НДС и продолжение снижение доходов населения все только усугубляют. У нас ожидается более высокая инфляция — точно более высокая, чем в 2018-м. Насколько выше, сказать трудно, Банк России определил цели в пределах 5—5,5%, — говорит Алексей Коренев. — Реально, думаю, будет выше — порядка 6% по итогам года, при этом по отдельным видам продукции может быть 10 и более. На этом фоне ретейлеры готовятся каким-то образом оптимизировать свои расходы».

При этом потенциал для роста есть — крупнейшие ретейлерские сети очень масштабны, у них есть возможности для оптимизации и логистики, управленческих решений, уверен аналитик: «Вопрос, насколько этот потенциал будет эффективно использован. Но сетям точно придется непросто — маржа будет снижаться, рост возможен для отдельных сетей». Коренев напомнил ситуацию на рынке ретейла в прошлом году: «Периодически некоторые из сетей выстреливают: долгое время боролись между собой за лидерство X5 Retail Group и «Магнит», и за своей борьбой не заметили, как не вплотную, но достаточно близко подошла «Лента», которая очень сильно выросла за год и была для многих открытием года по сравнению с остальными. В общем, не стоит удивляться, если кто-то еще покажет себя — почти каждый год появляется кто-то, кто радует хорошими результатами».

А вот Игорь Березин не так оптимистичен: «В 2019 году можно ждать роста доходов населения в пределах 3—5%, но инфляция будет выше: правительство говорит о 5%, ЦБ — о 6%, отдельные эксперты и о 7, и о 8% — из-за повышения НДС и скачков курса доллара. Однозначно можно сказать лишь, что она будет выше, чем в 2018 году (4,5%). Напомню, в 2017-м было меньше 3%. В 2019 году инфляция, скорее всего, съест весь реальный рост доходов населения.

Соответственно, можно ожидать, что в самом лучшем случае расходы и оборот розничной торговли вырастут в районе 5—6% в номинальном выражении и сохранятся на уровне 2017—2018 годов в реальности. В худшем случае инфляция сожрет не только прирост, но и даже сверх того, и реально будет сокращение на 1—2%. Это будет очень плохой вариант».

Топ-100 продуктового ритейла РТ, 2017 год

№ Наименование Совладельцы Вид деятельности/отрасль Выручка за 2017 год, тыс. руб. Выручка за 2016 год, тыс. руб. 1 ОПТОВИК, ООО Родионов Андрей Валерьевич 51.10%

РДК, ООО 48.90% Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах 13 798 515 15 781 331 2 БАХЕТЛЕ-1, ООО Латыпова Муслима Хабриевна 100% Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах 8 534 855 9 348 231 3 ТД ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ, ООО ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ, АО 100% Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах 5 469 681 6 653 943 4 ТК ЭДЕЛЬВЕЙС, АО Хайруллин Айрат Назипович (80,000,000 руб.

Хайруллин Илшат Назипович (80,000,000 руб. Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах 4 393 490 5 208 788 5 ТАБЫШ, ООО Алексеев Николай Васильевич 100% Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах 2 606 924 2 231 422 6 ТД КАМИЛЛА, ООО ОПТОВИК, ООО 100% Торговля розничная напитками в специализированных магазинах 2 592 411 3 078 234 7 ТД ДУСЛЫК, ООО Сулейманова Альбина Ринатовна 100% Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах 2 275 804 2 735 425 8 АРСЛАН, ООО Прохоренко Олег Леонидович 50%

Прохоренко Эдуард Леонидович 50% Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах 1 475 849 1 115 998 9 ЭКОНОМСЕРВИС, ООО Зиятдинов Булат Рафаэлевич 100% Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах 1 449 628 396 327