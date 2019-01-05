Сын мэра Казани объявил конкурс на роль его девушки в кино

Сын мэра Казани Тагир Метшин объявил в Instagram конкурс на роль его девушки в фильме «Команда мечты». Сам юноша играет в ленте роль жокея по имени Артур.

Метшин предложил девушкам выложить фотографии в купальнике с хештегом #агатаизкомандымечты, пишет kazancat.ru. Снимки должны быть опубликованы до 7 января 2019 года. Результаты объявят уже 9 января.

«Это будет эпизодическая роль, но очень яркая», — приводит портал слова одного из режиссеров фильма Филиппа Абрютина.

Напомним, что Тагир Метшин действительно долгое время был жокеем и успешно выступал на скачках.

Ранее «Реальное время» писало, что сын казанского градоначальника запустил торговую сеть «Продуктовая лавка» с владелицей «Бахетле» Муслимой Латыповой. Однако сеть довольно быстро закрылась.