Лира Шабаева, фруктовые чипсы Newton: «Из местных яблок у нас получались не чипсы, а скорее сухофрукт»

Как выйти в торговые сети дальних регионов России и нюансы работы с глобальными ретейлерами

Фото: Максим Платонов

Лира Шабаева переехала из Бугульмы в Казань в конце нулевых. Свой первый опыт в бизнесе получила в собственном ателье, где создавала одежду для московских чиновниц. Компанию пришлось оставить ради семьи, однако без дела долго просидеть не получилось — начался семейный бизнес по изготовлению фруктовых чипсов и сушеных грибов. Как за два года выйти на 9 тонн переработки сырья, ежемесячную выручку в 1,3 млн рублей в новом для российского покупателя сегменте, добиться рентабельности бизнеса в 20% и начать запуск дополнительного производства в Подмосковье, сооснователь бренда Newton Лира Шабаева рассказала в своем первом интервью — «Реальному времени».

«Мы решили экспортировать в тестовом режиме грибы в Америку»



— Лира, ваш бизнес начался с идеи сушки грибов и отправки их на экспорт. Тогда еще речь не шла о чипсах?

— Да, идея с чипсами появилась позже. А началось все с сушки грибов и их экспорта в США и Великобританию, которую совместно мой муж и его старший сын реализовали. Его сын отучился в Нью-Йорке и был знаком с местным рынком. В Америке есть ограничения по свободному сбору грибов, но спрос, в особенности на дикорастущие лисички и белые, имеется. Сушеные грибы хороши для супов, пасты, ризотто, да много для чего. Поэтому мы решили экспортировать в тестовом режиме грибы в Америку через электронную торговую площадку «Амазон».

Первая партия пришла в Америку через 2 недели. Мы изучали частоту продаж, чтобы понять спрос на наш продукт и необходимость отгрузки уже большей партии. Позже, понимая, что продукт продается в США и Великобритании, мы решили ввести его и на внутренний рынок. Буквально полгода назад наши грибы появились на полках российских магазинов. А два месяца назад мы заключили контракт с компанией из Казахстана и отгрузили большую партию грибов. Но и это пока тестовая продажа. Казахская компания развезла грибы по местной сети и пока оценивает, как покупатели реагируют на данную категорию товара.

— А как появились чипсы?

— Мы были на отдыхе с семьей во Франции и в одном из гипермаркетов Ниццы наткнулись на фруктовую линейку чипсов. Удивились, до этого сталкивались исключительно с картофельными. Мы приобрели тогда всю линейку, и она нам очень понравилась: вкусно, полезно и хрустит. Это и стало толчком к новому направлению, так как оборудование для сушки грибов у нас уже было, а оно предназначено и для сушки фруктов в том числе. Так 2 года назад мы решили запустить и производство фруктовых чипсов.

Фото предоставлено компанией «Машберри гурмэ продактс»

— С чего вы начали?

— С яблок. И мы протестировали очень много разных сортов. Долго не получались именно такие, как мы попробовали: не такие вкусные, не такие сладкие, не так хрустят. Но вот спустя полгода проб мы нашли тот сорт яблок, из которых получились чипсы, которые соответствовали тем качествам, к которым мы стремились.

— Что за сорт?

— Пусть это останется нашим секретом. Скажу одно — яблоки не местные. Из местных у нас не получались чипсы, скорее это был сухофрукт. Мы используем яблоки из ближнего зарубежья. Началось все со сладкого яблока. Изучали, как продукт себя ведет в плане хранения. Мы определили, что срок годности данного продукта — год. Параллельно тестировали производство чипсов из кисло-сладких яблок, апельсинов и ананасов. На каждый продукт мы отдельно настраивали программу совместно с производителем оборудования. Потому что содержание воды, например, в ананасе выше, чем в яблоке, и структура у него немного другая.

— А как именно технологически осуществляется процесс производства?

— Мы используем метод инфракрасного излучения. Оборудование подбирал муж. Ездил по городам, анализировал возможности разных установок. В итоге купили украинский комплекс установок. У этого производителя есть и собственная линейка сушеных продуктов.

Также стояла задача максимально сохранить витамины и микроэлементы, что позволяет метод инфракрасной сушки. Установка с инфракрасным излучением — это хорошее соотношение цены, качества и скорости изготовления. Продукт готов уже через полтора часа. Тогда как метод конвекционной сушки — очень долгий процесс. У нас же сначала на первом этапе происходит карамелизация, затем идет высушивание влаги, и уже затем — выветривание, доведение продукта до состояния хруста.

— До сушки и после что-нибудь добавляете в продукт?

— Нет, ничего. Сушим и упаковываем.

— И для производства вам нужны продукты определенного калибра и степени зрелости?

— Всегда фрукты отбираются определенного калибра. К примеру, ананасы используем 5-го или 6-го калибра, яблоки 60—65-го калибра. Это самые оптимальные варианты для производства чипсов. Апельсины также отбираются по калибру. Мы не берем очень большие апельсины, скорее, наоборот, и с очень тонкой цедрой. Это, как правило, южные, египетские сорта, соковые.

«На пороге подписания двух больших контрактов»

— Какой выход готового продукта?

— Выход составляет 10% с одного килограмма, например, яблок.

— Какие сегодня продукты в линейке?

— В нашей линейке шесть позиций. По чипсам из сладкого яблока, кисло-сладкого яблока, апельсина и ананаса. Также в линейке имеются сушеные лисички и белые грибы. Сейчас мы работаем над овощной линейкой. Планируем производить чипсы из свеклы, моркови и тыквы. Конечно, по экономике тыква получается дороже, чем ананас. У тыквы выход составляет всего лишь 5%. Но при этом у нее масса преимуществ. Как часто вы кушаете тыкву? А это кладезь витаминов, и она гипоаллергенна. Для деток, особенно аллергиков, — очень хорошо. И мы подумываем начать миксовать чипсы в упаковке.

— Сколько стоят ваши фруктовые чипсы?

— Рекомендуемая цена — 100 рублей для яблочных и апельсиновых чипсов, ананас подороже. Но иногда наблюдаю более высокие цифры. Одна аптечная сеть на нас выходила, но мы не смогли договориться по цене — очень высокая цена получалась на полке. Нам часто приходится бороться за ту цену, которую мы установили. Существует понятие экономики, с которой необходимо считаться.

— А сколько вы перерабатываете в месяц?

— 3,5 тонны сырья, но при двухсменной работе мы можем переработать 9 тонн сырья в месяц. Это 900 кг готового продукта. Мы понимаем, что нам нужно расширяться, технология отработана. Поэтому мы на данный момент стажируем еще одну бригаду для запуска второй смены и приступаем к набору третьей смены. Мы сейчас стоим на пороге подписания двух больших контрактов, с этим и связан поиск помещения под производство в Подмосковье.

— Вы планируете запуск еще одного производства?

— Да, планируем. Во многом это связано с логистикой. Сырье, как правило, поставляется транзитом из Москвы. При реализации в дальние регионы, в которые мы отправляем большой объем продукции, — Хабаровск, Новосибирск, Краснодар, грузы, как правило, тоже формируются в Москве и уже потом большими контейнерами направляются к ним. Получается, что мы сначала доставляем в столицу, а уже оттуда покупатель сам довозит до места назначения.

— В дальнейшем будете все производство переводить в Московскую область?

— Нет, у нас здесь налажена работа с городами нашего региона и городами соседних регионов: Ижевск, Чебоксары, Уфа, Оренбург. Поэтому нам нет смысла перевозить все производство в Подмосковье. При этом в Татарстане производство останется еще и для проведения тестов с целью расширения линейки.

— Какие сроки ставите для себя по запуску еще одного производства?

— Это нужно уже сейчас.

Фото предоставлено компанией «Машберри гурмэ продактс»

«Цирк не мог нас пустить как стороннюю организацию»

— Вы обозначили два больших подписания. Раскройте, пожалуйста, детали.

— В конце прошлого года «Ашан» проводил у нас серьезный аудит по системе ХАССП (контроль качества на пищевом предприятии в соответствии с международным стандартом, — прим. авт.). Проверяли полную прослеживаемость продукта от момента доставки сырья: на какой машине, есть ли санобработка, наличие медкнижки у водителя, соответствуют ли данные с фитосанитарного акта на сырье с этикетками на коробках, как мы буквально из холодильной камеры доносим сырье до самого производства, как сырье промывается, как перерабатывается, какой внешний вид у сотрудников, их социальная защищенность, в конце концов.

Для нас то, что мы прошли аудит, было, конечно, победой. После этого мы уже прошли проверку у службы безопасности и финансового отдела. Сейчас осталось попасть на ассортиментный комитет, который должен быть в середине июля. Очень надеемся, что нам удастся сотрудничать с этой сетью.

— А второй контракт с кем намечается?

— С большой сетью супермаркетов Spar. У них достаточно хорошая полка со здоровым питанием.

— Сейчас где именно вы представлены?

— Мы выходим на федеральные и региональные сети. Не работаем с мелкой розницей и с дистрибьюторами — только напрямую. Опыт показал, что непосредственное взаимодействие производителей и ретейла более эффективное, так как обе стороны нацелены на высокий товарооборот.

Также мы представлены в «Бахетле», в том числе и в Москве, еще в дьюти-фри в Казанском аэропорту, на заправках «Ирбис», «ТАИФ-НК», в магазинах «Челны-хлеб»... Ну и также в региональных сетях соседних и дальних регионов.

С большим трудом зашли в Казанский цирк. Мы понимаем, что создаем хороший, вкусный, полезный продукт, и главная идея — поделиться с детьми и родителями. Цирк не мог нас пустить как стороннюю организацию. В основном все через тендер. Также на «Продэкспо» познакомились с ребятами, которые покрывают заправки в Подмосковье. Пока идут с ними переговоры.

— С кем еще планируете начать переговоры?

— Есть большая идея, пока не знаю, насколько она реализуема: хотим предложить «Аэрофлоту» класть наш продукт в их чемоданчики, которые они всегда в путешествиях дарят детям, чтобы они время в полете провели не только полезно, но еще и вкусно.

— Какие у вас текущие финансовые показатели?

— Ежемесячный прирост с февраля этого года в товарообороте составляет от 20 до 50%. И если сравнивать с прошлым годом, то за пять месяцев текущего года товарооборот компании увеличился уже в два раза.

— А выручка какая?

— 1 млн 300 тыс. рублей за месяц.

— На сколько оцените рентабельность бизнеса?

— Сегодня рентабельность составляет 20%, но эта цифра не конечная, так как пока производство работает не на полную мощность, и при увеличении загруженности производства рентабельность тоже будет увеличиваться.

«Мы не ожидали, что полгода будем тестировать первый продукт»

— Вы с супругом вместе ведете этот бизнес?

— Идеологом и создателем бизнеса был мой муж. На тот момент у меня был свой бизнес: ателье по индивидуальному пошиву одежды. Когда я закрыла свое ателье, так как мы пришли к выводу, что детям требуется больше времени и внимания и один из нас должен больше находиться дома, я переметнулась в его бизнес. Была не сторонним наблюдателем, а участником организации этого бизнеса. А восемь месяцев назад ему предложили интересную работу в Москве, и он оставил бизнес в моем управлении. Но наставнические моменты, конечно же, присутствуют.

— Ошибки были на старте?

— Да, у нас была одна неудача — наша первая упаковка. Мы ее поменяли через 2 месяца.

— А что не так было с прежней упаковкой?

— У нас была идея, что Newton — это не только новый тон в питании, но еще и тот самый Ньютон, которому, как известно, упало яблоко на голову. Так вот, когда поешь наши чипсы, мозг обогащается витаминами и наступает прилив мозговой активности. И исходя из этой идеи, образ Ньютона мы использовали на нашей упаковке. Не учли одного: продукт питания и волосы несовместимы.

Фото предоставлено компанией «Машберри гурмэ продактс»

— Сколько изначально потребовалось средств на старте?

— Чуть больше 12 млн рублей. И это были собственные накопления. Можно было и меньшую сумму потратить, но мы не ожидали, что полгода будем тестировать первый продукт. Сейчас же мы расширяемся, гонимся за объемом, за качеством. Но больше не вкладываем собственные средства. Бизнес задышал сам, появилась хорошая рентабельность. Но этой зимой нам понадобились дополнительные средства. И источником оказался Фонд поддержки предпринимательства РТ.

— На оборотные средства или для запуска овощной линейки?

— Нет, пока на оборотные. Мы поняли, что нам нужна узнаваемость. И решили участвовать в Международной ежегодной выставке «Продэкспо». А участие и сопутствующие мероприятия обошлись нам более чем в 500 тыс. рублей, но мы понимали, что от этого будет хороший результат. После этой выставки были подписаны контракты с Хабаровском, Новосибирском, Краснодаром, и еще идут переговоры с Белоруссией и Казахстаном по вопросу экспорта.

«Конкуренция должна присутствовать на любом рынке»

— И еще у вас есть намерение по переработке вторичного сырья. Расскажите подробнее.

— Если мы сейчас начнем перерабатывать до 9 тонн яблок в месяц, то из этого объема 30% будет составлять вторичное сырье. Просто брать и утилизировать такой объем неправильно. Можно делать компоты, мармелад, пастилу. Наше оборудование это позволяет. И так мы увеличим нашу линейку. Пока под это направление мы ищем хорошего технолога.

— По поводу конкурентной среды. Вы назвали одного основного конкурента — «Яблоков».

— Да, фактически мы конкурируем только с ним. У них цена ниже за счет того, что сырье, которое они используют, собственное, выращенное в своих садах в Краснодаре.

— А продукция Frutley от компании WellFoods, Craft-chips, «Дольки»… Их не так мало. Они не составляют вам конкуренцию?

— Признаться, я не знакома с данными производителями этой категории товара. Возможно, они не так широко представлены на рынке? Поэтому мне сложно сказать, насколько они для нас конкуренты. В целом считаю, что конкуренция должна присутствовать на любом рынке. Думаю, нет смысла говорить о недостатках монополии. Они и так всем известны: завышение цен, снижение качества. На рынке должна быть конкуренция, открытая и прозрачная. Я против монополии. Почему мне нравятся большие города? Есть борьба за каждого клиента. И у всех производителей в нашем сегменте есть одна общая задача — каждый из нас должен не испортить репутацию данного продукта.

— Как продвигаться на довольно насыщенном рынке разнообразных снеков?

— В нашем случае фруктовых чипсов все же не так много. А самое эффективное — дегустация.

«Росла в деревне и очень сильно горжусь своим детством»

— Получается, это не первый ваш опыт в бизнесе. Вы сказали, что еще было ателье.

— Да, прежде всего ателье — это мой первый опыт ведения бизнеса. И это был положительный опыт, несмотря на то, что его пришлось закрыть. Основными клиентами были москвички, чиновники федерального уровня. Это была очень творческая работа, постоянные командировки, разъезды. Она меня поглотила полностью. Даже когда я была дома, мысли были связаны с работой. Это и стало причиной его закрытия.

— Расскажите еще о себе. Из какой вы семьи и что вам присуще?

— Я родилась в семье со средним достатком. Росла в деревне и очень сильно горжусь своим детством, которое меня закалило и научило трудолюбию. Признаться, не знаю как, но мои родители смогли воспитать во мне такое качество, что все, что делаю, — с первого раза, и делаю хорошо.

Жизнь, она очень непредсказуема: сегодня взлет, завтра падение. Знаю, что готова к любым условиям и приспособлена к любому труду. Я трудоголик. Коллектив иногда подшучивает: мол, дома тоже такая, не даю никому покоя (смеется). Но главное — это моя семья. Чтобы она была рядом и каждый был в ней счастлив.

Очень долго я работала в банковской сфере. Потом резко поменяла свою деятельность, попала в журналистику, но занималась организацией деловых мероприятий в «Коммерсанте», переехав в Казань из Бугульмы. Эта работа полностью поменяла мое мышление, растворились какие-то комплексы. Сейчас я уверенная, спокойная, много работающая и все свободное время провожу с семьей. Друзей у меня не так много. Зато какие! Главное — не количество, главное — качество. Ценю комфорт в отношениях, взаимоотношения должны быть легкими и честными.





Альсина Газизова, фото Максима Платонова