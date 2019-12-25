Индекс оливье — 2019: новогодняя продуктовая корзина в Казани подешевела впервые за 5 лет

Исследование «Реального времени» — где выгоднее всего закупиться продуктами для праздничного застолья?

Фото: flickr.com/ Kirill Melamed / CC BY-SA 2. 0

Впервые за 5 лет наблюдений аналитической службы «Реального времени» типичный набор продуктов для новогоднего застолья в казанских супермаркетах подешевел. За минувший год сильнее всего цены упали на фрукты и овощи. В то же время другие товары из новогодней корзины, напротив, заметно подорожали, например, сок — сразу на треть. Чтобы закупиться по самому бюджетному варианту, придется обойти магазины сразу нескольких розничных сетей. Но и тогда самый дешевый набор обойдется в среднем на 6—7% дороже, чем в прошлые праздники.

Свежие фрукты и овощи против пакетированного сока

Аналитическая служба «Реального времени» в пятый раз изучила стоимость продуктов в 12 сетевых магазинах Казани — как небольших, формата «у дома», так и в крупных гипермаркетах уровня «Ашана» или «Метро». Впервые мы сделали такое исследование в 2015 году.

Всего в нашем новогоднем списке 38 видов продуктов из восьми категорий. Это четыре вида алкоголя, три вида безалкогольных напитков, четыре вида консервов, три вида молочной продукции, четыре вида мясной продукции, три вида морепродуктов, 12 видов овощей и фруктов и пять видов — хлебобулочной и прочей продукции.

Больше всего в новогодней корзине подорожал сок — на 29%. Стоимость двухлитровой упаковки выросла со 129 до 165 рублей всего за год. На 15% дороже обойдутся стограммовый пучок петрушки, на 14% — консервированный зеленый горошек, на 12,5% — конфеты с орехами и мягкой карамелью. Но, что особенно приятно, по ряду других продуктов цены резко упали. Так, килограмм огурцов в этот раз обойдется почти вполовину дешевле, чем в том году — снижение произошло аж на 43%. Яйца упали в цене на 17%, апельсины — на 15%, виноград — почти на 12%. Исходя из этого, можно предположить, что в новогоднем меню многие сделают упор на фрукты и овощи, а пакетированному соку предпочтут свежевыжатый.

Заметные ценовые изменения произошли и в целом по видам продукции: безалкогольные напитки подорожали 17%, консервы, хлебобулочная и прочая продукция — на 8%. Зато овощи и фрукты стали дешевле на 9%, а морепродукты — на 4%.



Изменение цен на продукты для новогоднего стола, декабрь 2019 года

Наименование товара Изменение за год Нектар «Добрый», 2 л 29% Петрушка, 100 г (либо в пересчете на 100 г.) 15% Горошек зеленый консервированный «Bonduelle» «Нежный», ж/б, 400 г 14% Конфеты с орехами и мягкой карамелью,1 кг преимущественно «Наслаждение» (либо аналог)/«Золотая лилия» 13% Маслины черные без косточки, ж/б, 300 г преимущественно «Iberica mini» 11% Колбаса вареная «Докторская», «Йола», 0,5 кг 11% Тунец в собственном соку, 185 г 10% Напиток безалкогольный газированный «Sprite», 2 л 7% Хлеб «Сельский», 650 г. преимущественно от хлебозавода №3 7% Лук очищенный зеленый, 100 г (либо в пересчете на 100 г.) 6% Вермут «Martini Bianco», сладкий белый, 15%, 1 л 6% Кукуруза сладкая «Bonduelle», ж/б, 340 г 6% Батон, 400 г (ранее - 300 гр) 5% Шампиньоны консервированные резаные, в ж/б, 425 мл 3% Майонез «Махеев» с лимонным соком 50,5%, дой-пак, 770 г 2% Колбаса с/к, «Кремлевская Премиум», «Дубки», 0,5 кг 2% Винный напиток «Bosco Anniversary», белый полусладкий, 0,75 л 2% Бананы, 1 кг 2% Перец болгарский красный, 1 кг 1% Сельдь филе-кусочки в масле, 380 г, преимущественно «Дивный берег» 1% Вино абхазское красное полусладкое, 0,75 л, преимущественно «Апсны» 0% Лимоны, 1 кг -1% Икра красная зернистая лососевая, ж/б 140 г (либо в пересчете на 140 г) -1% Фарш по-домашнему охлажденный из говядины и свинины, 1 кг преимущественно «Мираторг» -2% Вода питьевая негазированная минеральная, 1,5 л -3% Масло сливочное «Крестьянское» 72,5%, 180 г -3% Сыр твердый 50% «Ламбер», 0,5 кг -4% Яблоки Golden, 1 кг -5% Ананас, 1 кг -5% Помидоры, 1 кг -7% Семга слабосоленая, кусок в вакуумной упаковке, преимущественно «Дивный берег», 200 г (либо в пересчете на 200 г.) -9% Филе куриное, 1 кг -10% Водка 0,5 л, «Русский стандарт Original», либо аналог в ценовой категории -11% Мандарины, 1 кг -11% Виноград красный, 1 кг -12% Апельсины,1 кг -15% Яйца первой категории, 10 шт. -17% Огурцы, 1 кг -43%

Треть бюджета на алкоголь



В среднем набор продуктов для новогоднего стола жителям Казани обойдется в 7 160 рублей. Причем примерно треть от этой суммы — почти 2 200 рублей — придется потратить на алкоголь. Особо дорого — примерно 1 000 рублей — будет стоить литр белого вермута, по 450 рублей придется отдать за 0,75 литра красного полусладкого абхазского вина и 0,5 литра водки. Эти три вида продукции являются самыми дорогими атрибутами новогоднего стола из всех категорий. Бутылка вермута, например, это сразу 15% от общей стоимости застолья. Дешевле всего — 1 900 рублей — набор из четырех видов алкоголя будет стоить в «Пятерочке» — правда, тут самое дорогое вино (целых 503 рубля за бутылку), зато дешевый вермут.

По 16% от общей стоимости новогоднего стола будут стоить мясная продукция — собственно, мясо, колбасы и нарезка, а также овощи и фрукты. Обе эти категории в среднем обойдутся в 1 100—1 200 рублей. Сэкономить на мясной продукции можно попробовать в «Пятерочке» — тут она будет стоить всего 980 рублей, а на овощах и фруктах — в «Ленте»: тут за них отдать придется около 930 рублей.

Еще 11% от стоимости новогоднего стола придется отдать за рыбу и морепродукты — в среднем это обойдется примерно в 780 рублей. Дешевле всего — за 520 рублей — их можно купить в «Эдельвейсе», а за 590 рублей — в «Магните».

В целом самая дешевая «новогодняя» корзина для тех, кто хочет купить «все и сразу», оказалась в «Магните» — 6,4 тысячи рублей. За ней следует «Пятерочка» с 6,8 тысячи, «Метро» с 7 тысячами. Больше всего — 8 тысяч рублей — неожиданно придется потратить в «Эссене», а вот «Бахетле» лишь второй по цене с 7,4 тысячи рублей.

Стоимость новогоднего набора продуктов по торговым сетям, декабрь 2019 года

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА «МЕТРО» «БАХЕТЛЕ» «ПЯТЕРОЧКА» «МАГНИТ» SPAR «ЭДЕЛЬВЕЙС» «ПЕРЕКРЕСТОК» «ЭССЕН» «КАРУСЕЛЬ» «АШАН» «ЛЕНТА» «ВЕРНЫЙ» Средняя цена Доля от общей стоимости корзины Спиртное 2.036,01 2.343,50 1.914,98 1.998,80 2.099,60 2.221,84 2.373,00 2.340,96 2.141,97 2.060,67 2.398,67 2.209,78 2.178,32 30% Винный напиток «Bosco Anniversary», белый полусладкий, 0,75 л (белая обертка) 299,00 269,90 379,99 329,90 299,90 259,90 373,00 330,99 359,99 359,99 269,99 249,90 315,20 4% Вино абхазское красное полусладкое, 0,75 л, преимущественно «Апсны» 499,00 449,90 503,00 409,90 399,90 439,95 452,00 474,99 451,99 451,99 539,99 369,90 453,54 6% Вермут «Martini Bianco», сладкий белый, 15%, 1л 889,00 999,00 682,00 799,00 899,90 1.099,00 1.049,00 1.169,99 990,00 789,00 1.129,00 1.129,99 968,74 14% Водка 0,5 л, «Русский стандарт Original», либо аналог в ценовой категории 349,01 624,70 349,99 460,00 499,90 422,99 499,00 364,99 339,99 459,69 459,69 459,99 440,83 6% Безалкогольные напитки 310,29 306,80 315,97 330,70 320,70 348,90 320,50 321,97 294,97 259,68 204,47 309,97 303,74 4% Вода питьевая негазированная минеральная, 1,5 л 20,29 19,90 20,99 20,90 33,90 24,50 18,60 22,99 17,99 17,79 20,69 19,99 21,54 0% Напиток безалкогольный газированный «Sprite», 2 л 125,00 99,90 124,99 129,90 119,90 139,70 122,90 128,99 114,99 79,90 84,89 124,99 116,34 2% Нектар «Добрый», 2 л 165,00 187,00 169,99 179,90 166,90 184,70 179,00 169,99 161,99 161,99 98,89 164,99 165,86 2% Консервы 334,79 337,10 308,38 344,60 470,80 393,69 398,70 434,96 325,87 292,99 320,86 287,96 354,23 5% Маслины черные без косточки, ж/б, 300 г преимущественно «Iberica mini» 98,99 89,90 120,00 89,90 141,00 114,70 99,90 119,99 98,99 64,90 79,89 55,99 97,85 1% Горошек зеленый консервированный «Bonduelle» «Нежный», ж/б, 400 г 59,90 79,90 64,99 91,90 102,90 99,50 89,90 89,99 44,90 64,90 77,99 91,99 79,90 1% Шампиньоны консервированные резаные, в ж/б, 425 мл 116,00 87,40 73,40 59,90 121,00 79,99 129,00 134,99 89,99 98,29 84,99 44,99 93,33 1% Кукуруза сладкая «Bonduelle», ж/б, 340 г 59,90 79,90 49,99 102,90 105,90 99,50 79,90 89,99 91,99 64,90 77,99 94,99 83,15 1% Молочная продукция 700,50 449,75 735,18 469,30 636,35 556,95 676,80 634,98 635,48 460,23 622,28 526,89 592,06 8% Масло сливочное «Крестьянское» 72,5%, 180 г 144,00 74,90 84,99 84,90 84,90 89,55 92,90 89,99 80,99 80,99 108,09 84,99 91,77 1% Сыр твердый 50% «Ламбер», 0,5 кг 497,51 284,95 565,20 274,50 414,95 349,50 479,00 450,00 449,50 274,50 412,50 289,95 395,17 6% Майонез «Махеев» с лимонным соком 50,5%, дой-пак, 770 г 58,99 89,90 84,99 109,90 136,50 117,90 104,90 94,99 104,99 104,74 101,69 151,95 105,12 1% Мясная продукция 1.194,04 1.097,85 978,92 1.115,30 1.304,50 1.099,69 1.138,15 1.229,97 1.263,46 1.121,50 1.149,41 1.184,91 1.156,47 16% Колбаса с/к, «Кремлевская Премиум», «Дубки», 0,5 кг 441,00 279,50 274,95 379,50 389,95 349,95 419,50 415,00 431,50 406,65 394,45 384,95 380,57 5% Колбаса вареная «Докторская», Йола», 0,5 кг 192,01 201,35 209,00 199,00 199,90 149,95 199,00 214,99 198,99 161,60 129,99 209,99 188,81 3% Филе куриное, 1 кг 219,01 299,00 219,99 209,00 239,90 199,99 219,90 274,99 232,99 209,00 299,99 209,99 236,15 3% Фарш по-домашнему охлажденный из говядины и свинины, 1 кг преимущественно «Мираторг» 342,02 318,00 274,98 327,80 474,75 399,80 299,75 324,99 399,98 344,25 324,98 379,98 350,94 5% Морепродукты 656,98 887,00 711,49 587,61 779,02 520,86 773,33 797,47 818,72 1.122,88 849,63 906,97 784,33 11% Икра красная зернистая лососевая, ж/б 140 г (либо в пересчете на 140 г.) 343,96 526,00 250,51 249,05 399,90 220,98 399,00 332,49 394,99 692,90 399,99 499,99 392,48 5% Семга слабосоленая, кусок в вакуумной упаковке, преимущественно «Дивный берег», 200 г (либо в пересчете на 200 г.) 193,12 252,00 321,99 198,66 239,87 199,93 225,33 319,99 304,99 294,99 314,65 271,99 261,46 4% Сельдь филе-кусочки в масле, 380 г преимущественно «Дивный берег» 119,90 109,00 138,99 139,90 139,25 99,95 149,00 144,99 118,74 134,99 134,99 134,99 130,39 2% Овощи и фрукты 1.083,48 1.268,80 1.140,79 1.023,90 1.043,90 1.164,08 1.033,90 1.517,81 1.046,88 1.065,19 936,18 1.164,86 1.124,15 16% Огурцы, 1 кг 99,00 69,90 59,99 57,90 59,90 99,90 42,90 99,99 63,99 113,55 69,99 59,99 74,75 1% Помидоры, 1 кг 99,90 129,90 119,99 109,90 119,90 119,95 74,90 114,99 99,99 89,99 99,99 149,99 110,78 2% Перец болгарский красный, 1 кг 119,90 199,90 239,99 159,00 149,90 179,90 169,90 279,99 119,99 129,99 119,89 199,99 172,36 2% Лук очищенный зеленый, 100 г (либо в пересчете на 100 г.) 36,00 39,90 45,99 69,80 49,90 19,99 49,90 43,80 42,99 23,48 39,99 44,99 42,23 1% Петрушка, 100 г (либо в пересчете на 100 г.) 36,00 44,90 44,99 44,90 73,00 29,99 59,90 24,10 44,99 23,48 39,99 99,97 47,18 1% Апельсины,1 кг 64,99 89,90 64,99 83,90 64,90 89,90 79,90 119,99 54,99 73,99 54,89 49,99 74,36 1% Мандарины, 1 кг 69,90 89,90 49,90 63,90 59,90 99,90 59,90 89,99 89,99 100,76 61,89 109,99 78,83 1% Лимоны, 1 кг 89,00 109,90 99,99 89,90 99,90 99,90 109,90 159,00 99,99 89,99 79,89 99,99 102,28 1% Ананас, 1 кг 89,99 149,90 125,99 126,00 89,90 99,95 89,90 159,99 129,99 106,07 99,79 89,99 113,12 2% Виноград красный, 1 кг 229,00 179,90 149,99 93,90 149,90 169,90 169,00 249,99 159,99 180,81 149,99 119,99 166,86 2% Бананы, 1 кг 69,90 74,90 53,99 49,90 56,90 74,90 57,90 65,99 49,99 52,90 49,89 49,99 58,93 1% Яблоки Golden, 1 кг 79,90 89,90 84,99 74,90 69,90 79,90 69,90 109,99 89,99 80,18 69,99 89,99 82,46 1% Хлебобулочная и прочая продукция 677,93 739,80 688,17 544,60 642,79 751,50 752,70 727,92 611,46 622,12 660,42 589,77 667,43 9% Конфеты с орехами и мягкой карамелью,1 кг преимущественно «Наслаждение» (либо аналог) / "Золотая лилия" 433,53 454,90 446,00 339,00 369,00 499,90 476,00 495,96 361,00 424,20 439,96 359,90 424,95 6% Яйца первой категории, 10 шт. 59,71 75,90 56,99 47,90 46,90 56,90 51,90 55,99 60,99 46,98 54,09 47,99 55,19 1% Хлеб «Сельский», 650 г. преимущественно от хлебозавода №3 32,40 34,70 32,99 24,90 31,99 29,90 37,90 30,99 30,99 27,99 31,89 28,99 31,30 0% Батон, 400 г (ранее - 300 гр) 32,30 32,00 36,70 32,90 31,90 29,90 37,90 29,99 28,49 28,05 29,99 32,99 31,93 0% Тунец в собственном соку, 185 г 119,99 142,30 115,49 99,90 163,00 134,90 149,00 114,99 129,99 94,90 104,49 119,90 124,07 2% Итог 6.994,02 7.430,60 6.793,88 6.414,81 7.297,66 7.057,51 7.467,08 8.006,03 7.138,81 7.005,26 7.141,92 7.181,11 7.160,72 100%

Набор в «Ленте» подорожал на 18%

За год средний типичный набор продуктов для новогоднего стола впервые за 5 лет исследований подешевел, хоть и не слишком: цена снизилась с 7 183 до 7 160 рублей, или на 0,3%. При этом за 2016 и 2018 годы, например, стоимость корзины, напротив, вырастала примерно на 3%, а за 2017 год — на 1,4%.

Тем не менее, если ходить по всем магазинам и выбирать продукты по самым демократичным ценам, то можно заметить, что самый дешевый набор все-таки «потяжелел». Таким трудозатратным образом год назад продукты на праздничный стол можно было купить за 6 тысяч рублей, а сейчас цена выросла до 6,4 тысячи. Самым дешевым годом был 2016-й — тогда «корзина» обходилась в 5,2 тысячи рублей. А уходящий год оказался самым дорогим — 6,4 тысячи рублей.

В восьми из 12 анализируемых продуктовых сетей стоимость «новогоднего стола» за год снизилась. Наибольшее снижение — на 7,3% — произошло в «Магните». Особенно здесь подешевели огурцы (на 60%), сыр (в полтора раза), шампиньоны (на 40%). Есть при этом и сильно подорожавшие продукты: зеленый лук вырос в цене в 2,1 раза, тунец — на 85%, колбаса — в полтора раза.



Самой подорожавшей сетью стала «Лента», которая год назад была самой дешевой для предпраздничной закупки сетью. Тут стоимость продуктов на Новый год выросла с 6 до 7,1 тысячи рублей, то есть на 18%. Особенно за год тут подорожали сыр (на 65%), конфеты с орехами и мягкой карамелью (на 57%), колбаса (почти в полтора раза), вермут (на 43%). Из сильно подешевевших товаров тут можно выделить мандарины (снижение почти в два раза), огурцы (на 36%) и апельсины (на 31%).



В заключение отметим, что, по данным Росстата, новогодний продуктовый набор подорожал на 4,6%.

Изменение стоимости продуктов новогоднего стола по торговым сетям за год, декабрь 2019 года

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА «МЕТРО» «БАХЕТЛЕ» «ПЯТЕРОЧКА» «МАГНИТ» SPAR «ЭДЕЛЬВЕЙС» «ПЕРЕКРЕСТОК» «ЭССЕН» «КАРУСЕЛЬ» «АШАН» «ЛЕНТА» «ВЕРНЫЙ» Среднее 2018 2019 Изменение за год 2018 2019 Изменение за год 2018 2019 Изменение за год 2018 2019 Изменение за год 2018 2019 Изменение за год 2018 2019 Изменение за год 2018 2019 Изменение за год 2018 2019 Изменение за год 2018 2019 Изменение за год 2018 2019 Изменение за год 2018 2019 Изменение за год 2018 2019 Изменение за год 2018 2019 Изменение за год Спиртное 2.171,67 2.178,32 0,3% Винный напиток «Bosco Anniversary», белый полусладкий, 0,75 л (белая обертка) 300,00 299,00 -0,3% 299,00 269,90 -9,7% 299,99 379,99 26,7% 279,00 329,90 18,2% 299,90 299,90 0,0% 259,90 259,90 0,0% 299,00 373,00 24,7% 489,00 330,99 -32,3% 259,00 359,99 39,0% 377,81 359,99 -4,7% 248,99 269,99 8,4% 299,90 249,90 -16,7% 309,29 315,20 1,9% Вино абхазское красное полусладкое, 0,75 л, преимущественно «Апсны» 510,00 499,00 -2,2% 399,00 449,90 12,8% 539,69 503,00 -6,8% 419,90 409,90 -2,4% 426,90 399,90 -6,3% 478,95 439,95 -8,1% 429,00 452,00 5,4% 507,00 474,99 -6,3% 473,99 451,99 -4,6% 444,51 451,99 1,7% 399,99 539,99 35,0% 399,90 369,90 -7,5% 452,40 453,54 0,3% Вермут «Martini Bianco», сладкий белый, 15%, 1л 829,00 889,00 7,2% 869,00 999,00 15,0% 799,99 682,00 -14,7% 799,00 799,00 0,0% 879,90 899,90 2,3% 1.299,70 1.099,00 -15,4% 963,00 1.049,00 8,9% 1.173,00 1.169,99 -0,3% 999,00 990,00 -0,9% 699,00 789,00 12,9% 789,99 1.129,00 42,9% 899,90 1.129,99 25,6% 916,71 968,74 5,7% Водка 0,5 л, «Русский стандарт Original», либо аналог в ценовой категории 329,00 349,01 6,1% 600,00 624,70 4,1% 642,00 349,99 -45,5% 329,00 460,00 39,8% 699,90 499,90 -28,6% 499,50 422,99 -15,3% 559,00 499,00 -10,7% 525,50 364,99 -30,5% 414,99 339,99 -18,1% 407,39 459,69 12,8% 359,99 459,69 27,7% 553,00 459,99 -16,8% 493,27 440,83 -10,6% Безалкогольные напитки 259,21 303,74 17,2% Вода питьевая негазированная минеральная, 1,5 л 19,29 20,29 5,2% 19,90 19,90 0,0% 22,99 20,99 -8,7% 20,90 20,90 0,0% 34,50 33,90 -1,7% 23,90 24,50 2,5% 18,90 18,60 -1,6% 22,80 22,99 0,8% 21,49 17,99 -16,3% 18,61 17,79 -4,4% 19,49 20,69 6,2% 23,00 19,99 -13,1% 22,15 21,54 -2,7% Напиток безалкогольный газированный «Sprite», 2 л 119,00 125,00 5,0% 121,90 99,90 -18,0% 119,99 124,99 4,2% 124,90 129,90 4,0% 109,00 119,90 10,0% 123,55 139,70 13,1% 98,90 122,90 24,3% 118,00 128,99 9,3% 117,00 114,99 -1,7% 63,90 79,90 25,0% 64,99 84,89 30,6% 120,00 124,99 4,2% 108,43 116,34 7,3% Нектар «Добрый», 2 л 159,01 165,00 3,8% 119,90 187,00 56,0% 94,99 169,99 79,0% 139,90 179,90 28,6% 112,50 166,90 48,4% 152,70 184,70 21,0% 149,00 179,00 20,1% 159,50 169,99 6,6% 104,90 161,99 54,4% 117,36 161,99 38,0% 89,89 98,89 10,0% 144,00 164,99 14,6% 128,64 165,86 28,9% Консервы 327,25 354,23 8,2% Маслины черные без косточки, ж/б, 300 г преимущественно «Iberica mini» 112,01 98,99 -11,6% 94,90 89,90 -5,3% 119,99 120,00 0,0% 105,90 89,90 -15,1% 89,90 141,00 56,8% 59,95 114,70 91,3% 59,90 99,90 66,8% 103,00 119,99 16,5% 89,99 98,99 10,0% 96,16 64,90 -32,5% 69,99 79,89 14,1% 52,90 55,99 5,8% 87,88 97,85 11,3% Горошек зеленый консервированный «Bonduelle» «Нежный», ж/б, 400 г 57,99 59,90 3,3% 59,90 79,90 33,4% 95,99 64,99 -32,3% 89,90 91,90 2,2% 69,90 102,90 47,2% 67,70 99,50 47,0% 59,90 89,90 50,1% 96,20 89,99 -6,5% 44,90 44,90 0,0% 54,90 64,90 18,2% 76,59 77,99 1,8% 69,90 91,99 31,6% 70,31 79,90 13,6% Шампиньоны консервированные резаные, в ж/б, 425 мл 109,00 116,00 6,4% 79,90 87,40 9,4% 64,99 73,40 12,9% 99,00 59,90 -39,5% 119,90 121,00 0,9% 99,35 79,99 -19,5% 89,90 129,00 43,5% 102,50 134,99 31,7% 91,99 89,99 -2,2% 85,35 98,29 15,2% 76,99 84,99 10,4% 64,90 44,99 -30,7% 90,31 93,33 3,3% Кукуруза сладкая «Bonduelle», ж/б, 340 г 57,99 59,90 3,3% 83,80 79,90 -4,7% 99,99 49,99 -50,0% 85,90 102,90 19,8% 88,50 105,90 19,7% 79,90 99,50 24,5% 59,90 79,90 33,4% 96,20 89,99 -6,5% 77,99 91,99 18,0% 54,90 64,90 18,2% 89,89 77,99 -13,2% 69,90 94,99 35,9% 78,74 83,15 5,6% Молочная продукция 610,85 592,06 -3,1% Масло сливочное «Крестьянское» 72,5%, 180 г 132,00 144,00 9,1% 89,90 74,90 -16,7% 98,99 84,99 -14,1% 99,00 84,90 -14,2% 98,90 84,90 -14,2% 89,55 89,55 0,0% 95,90 92,90 -3,1% 77,10 89,99 16,7% 80,99 80,99 0,0% 95,29 80,99 -15,0% 86,19 108,09 25,4% 89,60 84,99 -5,1% 94,45 91,77 -2,8% Сыр твердый 50% «Ламбер», 0,5 кг 411,50 497,51 20,9% 399,95 284,95 -28,8% 489,11 565,20 15,6% 583,00 274,50 -52,9% 399,95 414,95 3,8% 219,75 349,50 59,0% 429,50 479,00 11,5% 517,67 450,00 -13,1% 411,50 449,50 9,2% 364,04 274,50 -24,6% 249,50 412,50 65,3% 489,13 289,95 -40,7% 413,72 395,17 -4,5% Майонез «Махеев» с лимонным соком 50,5%, дой-пак, 770 г 114,00 58,99 -48,3% 119,30 89,90 -24,6% 121,99 84,99 -30,3% 80,85 109,90 35,9% 111,00 136,50 23,0% 108,50 117,90 8,7% 109,00 104,90 -3,8% 103,00 94,99 -7,8% 91,99 104,99 14,1% 91,17 104,74 14,9% 75,49 101,69 34,7% 105,88 151,95 43,5% 102,68 105,12 2,4% Мясная продукция 1.163,45 1.156,47 -0,6% Колбаса с/к, «Кремлевская Премиум», «Дубки», 0,5 кг 441,00 441,00 0,0% 549,90 279,50 -49,2% 449,50 274,95 -38,8% 249,50 379,50 52,1% 319,50 389,95 22,1% 274,75 349,95 27,4% 419,50 419,50 0,0% 333,50 415,00 24,4% 419,00 431,50 3,0% 381,81 406,65 6,5% 265,00 394,45 48,8% 360,00 384,95 6,9% 371,91 380,57 2,3% Колбаса вареная «Докторская», «Йола», 0,5 кг 202,00 192,01 -4,9% 132,45 201,35 52,0% 195,00 209,00 7,2% 209,90 199,00 -5,2% 89,90 199,90 122,4% 189,55 149,95 -20,9% 179,00 199,00 11,2% 167,00 214,99 28,7% 179,99 198,99 10,6% 174,59 161,60 -7,4% 129,99 129,99 0,0% 196,00 209,99 7,1% 170,45 188,81 10,8% Филе куриное, 1 кг 279,00 219,01 -21,5% 299,00 299,00 0,0% 266,99 219,99 -17,6% 249,90 209,00 -16,4% 245,50 239,90 -2,3% 209,90 199,99 -4,7% 259,00 219,90 -15,1% 294,00 274,99 -6,5% 214,99 232,99 8,4% 253,35 209,00 -17,5% 319,99 299,99 -6,3% 266,90 209,99 -21,3% 263,21 236,15 -10,3% Фарш по-домашнему охлажденный из говядины и свинины, 1 кг преимущественно «Мираторг» 380,00 342,02 -10,0% 360,00 318,00 -11,7% 287,48 274,98 -4,3% 367,80 327,80 -10,9% 374,75 474,75 26,7% 399,80 399,80 0,0% 337,50 299,75 -11,2% 356,25 324,99 -8,8% 374,98 399,98 6,7% 348,45 344,25 -1,2% 339,78 324,98 -4,4% 367,80 379,98 3,3% 357,88 350,94 -1,9% Морепродукты 813,61 784,33 -3,6% Икра красная зернистая лососевая, ж/б 140 г (либо в пересчете на 140 г.) 299,90 343,96 14,7% 389,90 526,00 34,9% 294,72 250,51 -15,0% 387,33 249,05 -35,7% 422,00 399,90 -5,2% 322,97 220,98 -31,6% 459,00 399,00 -13,1% 424,67 332,49 -21,7% 359,00 394,99 10,0% 487,19 692,90 42,2% 299,99 399,99 33,3% 599,00 499,99 -16,5% 395,47 392,48 -0,8% Семга слабосоленая, кусок в вакуумной упаковке, преимущественно «Дивный берег», 200 г (либо в пересчете на 200 г.) 199,90 193,12 -3,4% 305,00 252,00 -17,4% 226,53 321,99 42,1% 319,87 198,66 -37,9% 349,90 239,87 -31,4% 333,20 199,93 -40,0% 279,00 225,33 -19,2% 311,00 319,99 2,9% 301,99 304,99 1,0% 292,93 294,99 0,7% 229,99 314,65 36,8% 316,00 271,99 -13,9% 288,78 261,46 -9,5% Сельдь филе-кусочки в масле, 380 г преимущественно «Дивный берег» 119,90 119,90 0,0% 129,90 109,00 -16,1% 119,99 138,99 15,8% 139,90 139,90 0,0% 164,49 139,25 -15,3% 99,95 99,95 0,0% 115,00 149,00 29,6% 141,00 144,99 2,8% 104,75 118,74 13,4% 141,51 134,99 -4,6% 171,00 134,99 -21,1% 105,00 134,99 28,6% 129,37 130,39 0,8% Овощи и фрукты 1.231,86 1.124,15 -8,7% Огурцы, 1 кг 179,90 99,00 -45,0% 124,90 69,90 -44,0% 129,99 59,99 -53,9% 145,90 57,90 -60,3% 157,90 59,90 -62,1% 129,90 99,90 -23,1% 107,90 42,90 -60,2% 122,00 99,99 -18,0% 125,00 63,99 -48,8% 107,10 113,55 6,0% 109,89 69,99 -36,3% 143,90 59,99 -58,3% 132,02 74,75 -43,4% Помидоры, 1 кг 139,90 99,90 -28,6% 114,90 129,90 13,1% 109,99 119,99 9,1% 113,30 109,90 -3,0% 109,90 119,90 9,1% 129,90 119,95 -7,7% 99,90 74,90 -25,0% 139,90 114,99 -17,8% 115,00 99,99 -13,1% 120,99 89,99 -25,6% 99,89 99,99 0,1% 129,00 149,99 16,3% 118,55 110,78 -6,6% Перец болгарский красный, 1 кг 189,90 119,90 -36,9% 199,90 199,90 0,0% 179,99 239,99 33,3% 154,90 159,00 2,6% 159,90 149,90 -6,3% 159,95 179,90 12,5% 119,90 169,90 41,7% 259,90 279,99 7,7% 189,00 119,99 -36,5% 156,90 129,99 -17,2% 148,99 119,89 -19,5% 119,00 199,99 68,1% 169,85 172,36 1,5% Лук очищенный зеленый, 100 г (либо в пересчете на 100 г.) 34,20 36,00 5,3% 37,99 39,90 5,0% 42,99 45,99 7,0% 32,90 69,80 112,2% 49,90 49,90 0,0% 19,99 19,99 0,0% 54,90 49,90 -9,1% 38,70 43,80 13,2% 41,99 42,99 2,4% 33,30 23,48 -29,5% 39,99 39,99 0,0% 49,90 44,99 -9,8% 39,73 42,23 6,3% Петрушка, 100 г (либо в пересчете на 100 г.) 38,40 36,00 -6,3% 36,99 44,90 21,4% 36,99 44,99 21,6% 36,90 44,90 21,7% 49,90 73,00 46,3% 28,99 29,99 3,4% 59,90 59,90 0,0% 38,70 24,10 -37,7% 38,99 44,99 15,4% 40,45 23,48 -42,0% 39,99 39,99 0,0% 45,90 99,97 117,8% 41,01 47,18 15,1% Апельсины,1 кг 89,89 64,99 -27,7% 89,90 89,90 0,0% 78,59 64,99 -17,3% 91,90 83,90 -8,7% 86,70 64,90 -25,1% 79,90 89,90 12,5% 79,90 79,90 0,0% 119,90 119,99 0,1% 59,99 54,99 -8,3% 104,39 73,99 -29,1% 79,99 54,89 -31,4% 86,90 49,99 -42,5% 87,33 74,36 -14,8% Мандарины, 1 кг 79,90 69,90 -12,5% 119,90 89,90 -25,0% 92,99 49,90 -46,3% 96,20 63,90 -33,6% 69,90 59,90 -14,3% 79,90 99,90 25,0% 49,90 59,90 20,0% 78,00 89,99 15,4% 119,00 89,99 -24,4% 59,80 100,76 68,5% 119,99 61,89 -48,4% 93,90 109,99 17,1% 88,28 78,83 -10,7% Лимоны, 1 кг 84,90 89,00 4,8% 85,90 109,90 27,9% 99,99 99,99 0,0% 110,90 89,90 -18,9% 99,90 99,90 0,0% 99,90 99,90 0,0% 99,90 109,90 10,0% 159,00 159,00 0,0% 99,99 99,99 0,0% 112,95 89,99 -20,3% 69,99 79,89 14,1% 110,90 99,99 -9,8% 102,85 102,28 -0,6% Ананас, 1 кг 149,00 89,99 -39,6% 92,90 149,90 61,4% 129,99 125,99 -3,1% 129,90 126,00 -3,0% 89,90 89,90 0,0% 189,90 99,95 -47,4% 99,00 89,90 -9,2% 139,00 159,99 15,1% 99,99 129,99 30,0% 89,90 106,07 18,0% 89,89 99,79 11,0% 129,90 89,99 -30,7% 119,11 113,12 -5,0% Виноград красный, 1 кг 239,90 229,00 -4,5% 259,90 179,90 -30,8% 179,99 149,99 -16,7% 198,50 93,90 -52,7% 169,90 149,90 -11,8% 99,95 169,90 70,0% 179,90 169,00 -6,1% 219,00 249,99 14,2% 177,99 159,99 -10,1% 199,96 180,81 -9,6% 169,99 149,99 -11,8% 169,00 119,99 -29,0% 188,67 166,86 -11,6% Бананы, 1 кг 49,98 69,90 39,9% 69,90 74,90 7,2% 57,59 53,99 -6,3% 57,50 49,90 -13,2% 57,90 56,90 -1,7% 57,90 74,90 29,4% 57,90 57,90 0,0% 67,90 65,99 -2,8% 59,90 49,99 -16,5% 59,00 52,90 -10,3% 49,89 49,89 0,0% 49,90 49,99 0,2% 57,94 58,93 1,7% Яблоки Golden, 1 кг 89,90 79,90 -11,1% 79,90 89,90 12,5% 79,99 84,99 6,3% 79,90 74,90 -6,3% 69,00 69,90 1,3% 79,95 79,90 -0,1% 79,90 69,90 -12,5% 139,00 109,99 -20,9% 89,90 89,99 0,1% 90,98 80,18 -11,9% 79,99 69,99 -12,5% 79,90 89,99 12,6% 86,53 82,46 -4,7% Хлебобулочная и прочая продукция 616,44 667,43 8,3% Конфеты с орехами и мягкой карамелью,1 кг преимущественно «Наслаждение» (либо аналог) / «Золотая лилия» 421,97 433,53 2,7% 496,40 454,90 -8,4% 279,96 446,00 59,3% 309,90 339,00 9,4% 399,00 369,00 -7,5% 459,50 499,90 8,8% 109,00 476,00 336,7% 499,00 495,96 -0,6% 443,96 361,00 -18,7% 473,63 424,20 -10,4% 279,96 439,96 57,2% 359,00 359,90 0,3% 377,61 424,95 12,5% Яйца первой категории, 10 шт. 75,00 59,71 -20,4% 69,90 75,90 8,6% 76,99 56,99 -26,0% 67,30 47,90 -28,8% 66,90 46,90 -29,9% 58,00 56,90 -1,9% 59,90 51,90 -13,4% 63,30 55,99 -11,5% 67,99 60,99 -10,3% 68,43 46,98 -31,3% 63,79 54,09 -15,2% 62,90 47,99 -23,7% 66,70 55,19 -17,3% Хлеб «Сельский», 650 г. преимущественно от хлебозавода №3 38,40 32,40 -15,6% 27,20 34,70 27,6% 32,69 32,99 0,9% 30,90 24,90 -19,4% 31,99 31,99 0,0% 16,80 29,90 78,0% 29,90 37,90 26,8% 26,70 30,99 16,1% 30,99 30,99 0,0% 23,27 27,99 20,3% 32,59 31,89 -2,1% 30,90 28,99 -6,2% 29,36 31,30 6,6% Батон, 400 г (ранее - 300 гр) 29,99 32,30 7,7% 30,50 32,00 4,9% 29,99 36,70 22,4% 29,90 32,90 10,0% 32,99 31,90 -3,3% 28,90 29,90 3,5% 35,00 37,90 8,3% 31,40 29,99 -4,5% 27,49 28,49 3,6% 27,49 28,05 2,0% 26,09 29,99 14,9% 33,90 32,99 -2,7% 30,30 31,93 5,4% Тунец в собственном соку, 185 г 196,00 119,99 -38,8% 139,40 142,30 2,1% 110,99 115,49 4,1% 53,95 99,90 85,2% 163,00 163,00 0,0% 99,57 134,90 35,5% 139,00 149,00 7,2% 105,00 114,99 9,5% 111,99 129,99 16,1% 53,00 94,90 79,1% 87,79 104,49 19,0% 89,90 119,90 33,4% 112,47 124,07 10,3% Итог 7.308,62 6.994,02 -4,3% 7.598,88 7.430,60 -2,2% 7.200,60 6.793,88 -5,6% 6.921,00 6.414,81 -7,3% 7.371,27 7.297,66 -1,0% 7.211,92 7.057,51 -2,1% 6.930,50 7.467,08 7,7% 8.364,29 8.006,03 -4,3% 7.133,58 7.138,81 0,1% 6.871,76 7.005,26 1,9% 6.042,41 7.141,92 18,2% 7.377,31 7.181,11 -2,7% 7.194,35 7.160,72 -0,5%