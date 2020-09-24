Минниханов: Татарстану удалось предотвратить негативные сценарии распространения коронавируса

Фото: скриншот трансляции

Президент Татарстана Рустам Минниханов в послании Госсовету Татарстана заявил, что республике удалось сократить риски и предотвратить негативные сценарии в условиях распространения коронавируса.

По его словам, главный удар в пандемию приняли на себя медицинские работники. Он перечисляет меры по борьбе с пандемией. Также Минниханов выразил благодарность присутствующим в зале медицинским работникам, сотрудникам Роспотребнадзора и правоохранительных органов.

Кроме того, Минниханов поблагодарил волонтеров и благотворителей, которые оказали поддержку в пандемию. Среди компаний-благотворителей — ТАИФ, КАМАЗ, «Татнефть», «Бахетле», а также Духовное управление мусульман и Татарстанская митрополия.

«Реальное время» ведет прямую трансляцию выступления.