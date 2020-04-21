«СберМаркет» добавил к крупнейшим ретейлерам доставку из «Бахетле»

В Казани заказ привозят на дом через несколько часов после оформления

Фото: Пресс-служба «СберМаркета»

«СберМаркет» начинает доставлять продукты не только из федеральных сетей, но и из местного супермаркета домашней еды, расширяя тем самым возможности для своих клиентов из Казани. С помощью сервиса теперь можно не просто сэкономить, получив в день заказа свежие, качественные продукты, но и побаловать себя продукцией «Бахетле».

Теперь по-домашнему

Уже сегодня заказать на дом продукты в Казани через «СберМаркет» можно как из крупнейших федеральных супермаркетов, так и из «Бахетле». Доставку из татарстанской сети сервис запустил с 21 апреля, дополнив ею список крупнейших гипермаркетов, доступных в режиме онлайн в столице республики. Это Metro Cash&Carry, «Ашан», «Лента».

Оформить заказ на доставку продуктов можно на сайте сервиса или в удобном мобильном приложении. Курьеры «СберМаркета» доставят продукты до порога, а клиенту не нужно ходить в магазин или ограничивать себя ассортиментом ближайшего супермаркета.



Уже сегодня заказать на дом продукты в Казани через «СберМаркет» можно как из крупнейших федеральных супермаркетов, так и из «Бахетле»

Как для себя

По сути, сервис предоставляет не просто доставку, но и услуги эксперта по закупкам — специалист, получая список необходимых вам продуктов, сам выбирает их в магазине, ориентируясь на заданные высокие стандарты качества. Это значит, что в вашу продуктовую корзину не попадет товар со сроком годности менее 60%, с помятой или нарушенной упаковкой, а фрукты и овощи не окажутся недозрелыми или перезрелыми.



Облегчает выбор возможность согласовать покупку по телефону. Такая опция актуальна в случае, если, например, на прилавке не окажется подходящего по запросу товара и нужно будет заменить его на другой из той же ценовой категории. Если же получится так, что качество какого-либо продукта по факту все равно не устроит, то на него можно будет оперативно оформить возврат.

Сервис предоставляет не просто доставку, но и услуги эксперта по закупкам — специалист, получая список необходимых вам продуктов, сам выбирает их в магазине, ориентируясь на заданные высокие стандарты качества

Нет контакта

Оплачиваются покупки, естественно, дистанционно — по карте после доставки или онлайн при оформлении. Во втором случае деньги списываются только после оплаты сборщиком заказа на кассе.

В заказе по умолчанию включена опция бесконтактной доставки — курьер оставляет пакеты у двери и предупреждает, что их можно забрать, а не передает из рук в руки, тем самым сводя на нет возможный контакт.