В мае быстрее других дорожали продукты в «Эдельвейсе»

В мае 2018 года сильнее всего продовольственная корзина подорожала в торговой сети «Эдельвейс». Цены на продукты выросла на 8%.

В «Бахетле» стоимость продкорзины выросла на 1%, а в «Пятерочке» и «Магните» — на 2%.

Индекс продовольственной корзины «Реального времени» на 1 июня составил 5644 рублей, увеличившись с начала года на 3,5%.

Аналитическая служба «Реального времени» ведет ежедневный мониторинг цен на 11 категорий товаров, состоящих из 43 наименований, в магазинах крупнейших торговых сетей Казани: «Пятерочка», «Магнит», «Эдельвейс» и «Бахетле». Результатом исследования является рассчитанный по методике аналитической службы «Реального времени» индекс продовольственной корзины — стоимость минимального набора продуктов, состав которого утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 января 2013 г. №56.