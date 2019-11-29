Лидером «Реального рейтинга» в области продуктового ретейла стало «Бахетле»

«Бахетле-1», юрлицо торговой сети «Бахетле», стало лауреатом премии «Реальный рейтинг» в номинации «Пищевой ретейл».

Компания существует с 1991 года, однако первый супермаркет в Казани открылся в 1998 году. Сегодня супермаркеты «Бахетле» открыты в семи городах: Казани, Нижнекамске, Набережных Челнах, Иннополисе, Москве, Барнауле, Новосибирске. В компании работают свыше 5 тысяч человек.

Помимо «Бахетле», в номинации участвовали «Роксэт-С» (Кировская область), «Копейка-Поволжье» (Нижегородская область), «УРС-Торговый дом» (Татарстан, лауреат «Реального рейтинга — 2018»), «ТК Лето» (Башкирия), «Лабиринт Уфа» (Башкирия), «Центр реструктуризации» (Саратовская область), «Настоящие вина» (Нижегородская область), «Бета Уфа» (Башкирия).

Справка

Отраслевую премию «Реальный рейтинг» вручают руководителям компаний из ПФО, добившихся самых значимых финансовых результатов за минувший год. В этом году церемония пройдет уже в третий раз и станет площадкой, на которой «Реальное время» соберет деловую элиту Поволжья. В лонг-лист рейтинга (топ-90) вошли по 10 компаний в каждой из девяти номинаций.



Рейтинг определят с помощью специально разработанной методики, при участии экспертного совета, в составе которого представители ВЦИОМ, «Деловой России», «Опоры России», Института развития финансовых рынков и ФИНАМ.

Оценивать участников «Реального рейтинга» будут по пяти критериям: