«В Казани такого еще не видели»: 80-летний ЦУМ меняет концепцию

Посетителей переживающего не лучшие времена одного из старейших торговых центров столицы Татарстана впервые пустят в подвал здания

Фото: Екатерина Аблаева

Как стало известно «Реальному времени», кзанский ЦУМ запустил крупную реконструкцию. В здании оборудуют подвал, cмонтируют лифт и откроют крытую парковку. Сам универмаг, превратившийся из «храма торговли» в перевалочный пункт для ожидающих автобусных или ж/д рейсов, ждет долгожданная перезагрузка. К юбилею магазина — 80-летию в октябре следующего года — он переживет реконцепцию, будут созданы новые точки притяжения, например художественная интерактивная галерея и некий проект, «связанный с едой, ради чего люди специально захотят приехать в ЦУМ». По мнению экспертов, потребность в торговых площадях в центре города объективно есть, при этом реконструкцию любого построенного еще в советское время магазина следует начинать с реконцепции.



Посетителей много — покупателей мало

ЦУМ последовал примеру крупных казанских торговых центров, взяв курс на реконцепцию. Первые шаги начали с преобразования здания — ради повышения доходности ТЦ и увеличения торговых площадей. К слову, последний раз комплекс расширяли в 2007 году.

В этот раз реконструкция коснулась подвала — цокольного этажа, где ранее были складские помещения. Здесь, на спуске, уже смонтированы эскалаторы, кроме того, в здании оборудовали лифт. Как выяснило «Реальное время», несмотря на внушительную собственную уличную автостоянку в цоколе также устроят парковку на 120 машино-мест. Также по задумке собственника здесь разместится художественная и интерактивная выставка. Пока весь нижний этаж прикрыт баннером с надписью о скором открытии. Кроме того, в универмаге сменили входную группу, а на втором этаже заменили напольную плитку.

В этот раз реконструкция коснулась подвала — цокольного этажа, где ранее были складские помещения. Фото Екатерины Аблаевой

На сегодня посещаемость казанского ЦУМа — 11 тыс. человек в день. Трафик, по словам руководителя отдела развития и аренды ТЦ «ЦУМ» Михаила Шутова, «нормальный» — магазину помогают выгодное расположение рядом с Кремлем, железнодорожным вокзалом, футбольным стадионом, культурно-развлекательным комплексом «Пирамида» — поток туристов, спортивных болельщиков и горожан здесь нескончаемый. Однако интенсивность потока не равнозначна покупательской способности и окупаемости. Торговые площади в ЦУМе сейчас заполнены не на 100%. Морально устарел и внешний вид торгового комплекса советского наследия — в этом здании он 42 года. Зона фудкорта представлена скромно: небольшая кофейня в центре зала и ресторан быстрого питания в глубине ТЦ.

Сейчас администрация комплекса ставит задачу вдохнуть новую жизнь в казанский ЦУМ и нарастить посещаемость. Московская Lynks Property Management разрабатывает идею реконцепции ЦУМа. Компания управляет коммерческой недвижимостью, проектирует, ведет строительно-отделочные работы, консультирует и управляет 40 торговыми объектами по всей стране, в числе которых и казанский «Южный». За последние три года она запустила семь крупных торговых центров в России. Сам Шутов — эксперт в области коммерческой недвижимости, имеющий опыт в запуске, продвижении и развитии крупных торговых центров в Москве, Сургуте и ряде других городов.

Зона фудкорта представлена скромно: небольшая кофейня в центре зала и ресторан быстрого питания в глубине ТЦ. Фото kuda-kazan.ru

Не развлечения и не фастфуд



Арендаторы ЦУМа не в курсе, как изменится универмаг — пока их не извещали о глобальных переменах и переезжать никто не планирует. В руководстве ТЦ также не торопятся раскрывать всех секретов реновации, пояснив, что наброски пока в работе и более подробно поговорить о новой концепции универмага можно будет не раньше ноября.



— Это будет бомба, в Казани такого еще не видели. Проект связан с едой, но не фудкорт. Ради этого люди специально захотят приехать в ЦУМ. Торговля сохранится, как это исторически и сложилось. Площадь для нее увеличится, но насколько, будет известно позже — это главное. Это будет место притяжения людей, из-за которого они не захотят уезжать в другие города. Зону фудкорта мы не предусматриваем, и развлечений здесь не будет вовсе. Зрелищами рынок перенасыщен, кинотеатров хватает. Внешне здесь все кардинально поменяется. В рестораны быстрого питания посетители редко приходят намеренно, скорее, заходят туда, чтобы перекусить на ходу. Здесь такого не будет, — отмечает Шутов.

Шутов обещает, что казанцы в скором времени узнают подробности модернизации ЦУМа. А откроет двери реконструированный старейший магазин города ровно через год.



В руководстве ТЦ не торопятся раскрывать всех секретов реновации. Фото Екатерины Аблаевой

Преемник купеческой биржи и дореволюционного «Люкса»

В будущем октябре казанскому ЦУМу стукнет 80. Именно к юбилею в ТЦ торопятся завершить все преобразования универмага. За свою жизнь он трижды менял прописку. В первом здании на Баумана,13 (казанцы помнят его как здание магазина «Подарки»), он открылся в ноябре 1940 года. Собственно, с этого периода и начинается история ЦУМа, когда приказом Наркомторга СССР от 18 октября был создан Казанский универмаг.

Здание, которое он занял, было построено еще в 1871 году для купеческой биржи. Перед революцией в часть помещений переехал магазин «Люкс» — его преемником и стал советский универмаг. Ему достались торговые площади в 954 кв. м и склад еще на 450 кв. м. Примечательно, что даже в годы войны и первую пятилетку после нее магазин продолжал работать, хотя товарооборот колебался. Влияли и денежная реформа, и изменение форм торговли, и колебания уровня розничных цен. Несмотря на скудный по тому времени ассортимент, в универмаге можно было купить разные по назначению товары: шубу и фуфайку, модные боты и кирзовые сапоги, красивый абажур и керосиновую лампу.

В апреле 1963 года универмаг переехал на «Кольцо» на ул. Пушкина, 2 (тогда — Куйбышева, 2) — в здание, которое позднее займет магазин «Детский мир». Здесь в его распоряжении были пять этажей, торговые залы на 3,6 тыс. кв. м, склады на 2,8 тыс. кв. м. Универмаг стали называть главным магазином республики — за день его посещали от 50 до 70 тысяч человек. Хотя у магазина было втрое больше площадей, чем прежде, но и здесь ему вскоре стало тесно.

ЦУМ в 1980-х годах. Фото vk.com/glazov64

В декабре 1977 года ЦУМ вновь сменил место жительства, переехав на ул. Московскую, 2 (тогда — Кирова, 2). Торговый комплекс состоял уже из универмага и универсама площадью 10 тыс. кв. м, ресторана и столовой на 230 мест, «Детского мира», кафетерия и кондитерского производства, а также складов на 13 тыс. кв. м.

К тому времени в ЦУМе работали 1500 человек персонала. Сам комплекс стоял на месте, где уже в прошлые века проходили крупные казанские ярмарки.

Первая реконструкция в здании была еще в 2007 году, тогда также расширяли помещения ради дополнительных торговых площадей — их довели до 17 тыс. кв. м, а общую площадь — до 32,7 тыс. кв. м. Правда, к успеху в результате этих манипуляций центр не пришел. Фактически до последнего времени он представлял собой не магазин, а «музей» для праздно шатающихся пассажиров междугородних автобусных и железнодорожных рейсов. В подтверждение — целый ряд сувенирных «бутиков», покупателями которых являются те же туристы, а также гости и обитатели близлежащих государственных учреждений. Единственный крупный «якорь» торгового центра, супермаркет «Бахетле», из-за низких продаж пару лет назад резко сократил занимаемую площадь.



Сейчас у ЦУМа есть внушительная собственная уличная автостоянка. Фото yandex.ru

Зданием магазина владеет АО «Торговый дом Казанский ЦУМ», собственниками которого указаны АО «Центрум» (48,42%) и полностью принадлежащее ему ООО «Спутник» (50%). Основной вид деятельности у обеих компаний — вложения в ценные бумаги. Генеральный директор ЦУМа — Ахметов Равиль Наилевич, а «Центрумом» руководит его советник — Алишев Анвар Абдрахманович. Последнему принадлежит 51% АО «Центрум», и еще недавно он владел несколькими фирмами, зарегистрированными в универмаге (ООО «СПОРТТОВАРЫ-Ц», ООО «Продукты-Ц», ООО «ПОСУДА-Ц» и т. д.).

Юрий Чикиров генеральный директор компании «АСК недвижимость» ЦУМ идет в верном направлении, увеличение торговых площадей — всегда плюс. Нужно создать привлекательность подвальной части и правильно организовать покупательский поток. Высота потолка в цоколе, если она не выше 4 метров, накладывает свои ограничения, существенно сужается круг арендаторов. Туда сможет зайти банкетная тема, здоровый образ жизни, возможно крупноформатные продуктовики, но не все — надо учесть и то, что рядом нет больших жилых массивов. Мода на направления развлекательного сегмента, например бильярд, боулинг, уходит. В любом случае должна быть новая концепция. С нее надо начинать реконструкцию бывших советских магазинов.

Владимир Шайхиев заместитель гендиректора компании «А-Девелопмент» Реконструкция торговых центров крайне актуальна, вдвойне это необходимо тем магазинам, которые появились в советские времена. ЦУМ очень удачно расположен, и на парковке большое количество мест. Это классная площадка для хорошего потока посетителей, якорный арендатор положительно скажется на жизни комплекса. Тенденция современности — большой продуктовик, как, например, «Карусель», «Перекресток» или «Спар» большого формата (не евро), оживил бы торговый центр. ЦУМ — абсолютно универсальный магазин, со свободной планировкой, которую можно бесконечно менять. Подобный центр «Кольцо» в центре города объективно перегружен, не зря же сейчас строят «Казань Молл». Значит, потребность в подобных площадях в центре города есть.