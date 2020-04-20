«Не ждите, шейте»: где и как купить маски и антисептики в Казани

«Реальное время» вышло в рейд по аптечным и продуктовым сетям

Фото: Илья Репин

Российские и татарстанские компании начинают наращивать объемы производства медицинских масок и антисептиков, но предназначены они в первую очередь для медиков, силовиков. Простому жителю Казани найти их в свободной продаже, как выяснили корреспонденты «Реального времени», все еще удается с трудом. Так, на подъеме эпидемии и коронавирусной паники с реальным дефицитом средств защиты столкнулись жители Дербышек, ближе к центру обнаружить «народный» товар легче, но за адекватными ценами побегать все же придется. На волне спроса продавать санитайзеры стали даже цветочные сети, правда, цены на копеечные изопропиловые антисептики растут в разы. Какие аптечные сети держат запасы масок по 35 рублей и где еще в Казани можно обнаружить хорошие ценники на санитайзеры — в нашем репортаже.

«У нас, говорят, еще цены божеские»: дефицитный Sanitelle в «Апреле» и аттракцион щедрости в «Фармленде»

Место, где логичнее всего было бы искать антисептики и защитные маски, — это, конечно, аптеки. И поиски самых примитивных средств защиты от вируса мы начали именно с крупных аптечных сетей. Результаты «контрольной закупки» (или скорее ее попыток) немало нас удивили.

Во всех семи районах Казани можно найти «хоть какие-нибудь» антибактериальные средства и «что-то, похожее на маски», но не всегда это удастся сделать в пределах разрешенных в режиме самоизоляции 100 м от дома и по не слишком высокой цене. Чтобы найти медицинскую маску, искать, как выяснилось, нужно вовсе не ближайшую аптеку, а точку конкретных сетей — с действительно работающими провизорами. В ряде известных аптек из-за проблем с закупками фармацевты всерьез вынуждены убеждать клиентов, что после выхода из автобуса обливать руки муравьиным спиртом из стеклянных банок удобно. При этом цены на маски и антисептики в разных сетях скачут в диапазоне до 100% минимальной стоимости.

«Масок как не было, так и нет, а антисептики не привозят уже три дня», — пожимает плечами специалист аптеки «Планета здоровья» на Ершова. Примерно такие же ответы получаем от фармацевтов точек на Чистопольской и Восстания. «Смысла объезжать всю сеть нет, у нас у всех один ассортимент», — повторяют по ту сторону кассы.

В изобилии примитивные, но, как выяснилось, все еще дефицитные одноразовые маски мы нашли лишь в аптеках одной российской сети — «Фармленд». Фото Ильи Репина

В «Бережной аптеке» масок не бывает, но настоятельно предлагают заняться рукоделием: за 150 рублей здесь продадут рулон нетканых салфеток, из которых можно в прямом смысле слова вырезать себе 50 одноразовых масок размерами 12 на 33 сантиметра. Прорези для ушей тоже делаются вручную — закрепить такую маску оказывается не так-то просто. Из антисептиков в продаже оказываются только очень дорогие варианты — от 300 рублей за жидкости в емкостях 150 мл.

Зато в многочисленных точках федеральной сети «Апрель» есть то, что исчезло с полок еще в конце марта, — «классический», знакомый, наверное, всем спиртовой гелевый антисептик для рук марки Sanitelle. Но если раньше «карманные» флаконы в 50 мл можно было найти по 70—80 рублей, то сейчас ценник вырос до 150 за штучку. Тем не менее это один из самых «бюджетных» и удобных вариантов санитайзеров, которые можно найти в Казани. И в большинстве городских аптек «Апрель» в наличии их более 50 штук. Правда, масок в «Апреле» ни одноразовых, ни тканевых, нет и в ближайшее время, по словам местных фармацевтов, не будет.

В некоторых аптеках сети «Сакура» корреспонденту «Реального времени» удалось найти по паре штук марлевых масок. «Старались местные умельцы, прошитые, 45 рублей», — рекламирует девушка за прилавком. В изобилии примитивные, но, как выяснилось, все еще дефицитные одноразовые маски мы нашли лишь в аптеках одной российской сети — «Фармленд». «У нас, как говорят, еще цены божеские», — признаются фармацевты. 35 рублей за штуку, или 175 за упаковку из пяти масок, — самый низкий ценник, который нам удалось отыскать по Казани.

С подобными товарами в Казани проблем, похоже, нет: за редким исключением различные спиртовые растворы можно обнаружить повсеместно. Фото Ильи Репина

Маски есть только в трети аптек

Аналитическая служба «Реального времени» тем временем дистанционно изучила ассортимент сотни городских аптек — в поле зрения попали в том числе мелкие сетевики, единичные точки ИП, центральные и самые отдаленные отделения крупнейших сетей. И примерно в 70% аптек сообщили: масок в продаже нет.

Если верить словам фармацевтов, консультирующих нас по телефону, одноразовые маски за те же 35 рублей за штуку (а где-то и за 30 рублей) можно найти в аптеках «Столетник» (на Чуйкова, Спортивной и им. Баки Урманче в ЖК «Солнечный»), а также в «Социальных аптеках» (на Ямашева, Восстания, Губкина).

Правда, как оказалось, доверять озвученным в трубке данным можно не всегда — побывав лично в нескольких точках вскоре после «контрольных» звонков, обещанных средств защиты мы в них не обнаружили. Так было с «Аптекой Эконом» в ЖК «Радужный» и в «Оптиме» на Мавлютова.

Что касается антисептиков, в продаже есть не только «карманные» варианты для рук и лица, но и средства для обработки бытовых поверхностей. С подобными товарами в Казани проблем, похоже, нет: за редким исключением различные спиртовые растворы можно обнаружить повсеместно. Конечно, с оговоркой, учитывая высокую цену и расход жидкостей — цена за литр такого антисептика может достигать почти тысячи рублей.

Маски и антисептики в аптеках Казани

Название Количество филиалов по городу Адрес телефон Стоимость маски, руб. Стоимость антисептика Примечание Фармленд 84 ​Гаврилова, 40/2 (843) 204‒20‒90 35 Индисепт аква 990 руб./литр;

50 мл спрей 606 руб.

Фармленд 84 ​Ямашева проспект, 91 (843) 520‒22‒44 175 за 5 шт 100 мл 150 руб. Септекс

Фармленд 84 ​Академика Лаврентьева, 22 (843) 520‒44‒22 35 100 мл 150 руб. Септекс

Фармленд 84 ​Ибрагимова проспект, 56 (843) 518‒11‒36 35 только пришли, н/д

Фармленд 84 ​Кремлевская, 23/17 (843) 292‒49‒69 35 100 мл 150 руб. Септекс;

Индисепт аква 990 руб./литр;

Аптека 24+ 14 ​Островского, 34 (843) 292‒54‒57 нет 100 мл 70 руб. Асептолин;

500 мл 500 руб.

Аптека 24+ 14 ​Чистопольская, 15 (843) 517‒97‒55 нет 50 мл 224 руб.;

150 мл 174 руб.;

250 мл 536 руб.;

500 мл 845 руб.

Аптека 24+ 14 ​Четаева, 35 (843) 211‒39‒46 нет 100 мл 100 руб.;

300 мл 543 руб. Хлоргексидин

Аптека 24+ 14 ​Даурская, 27 (843) 249‒52‒16 нет 300 мл 543 руб. Хлоргексидин

Аптека 24+ 14 ​Краснококшайская, 162 (843) 554‒90‒62 нет нет

Планета здоровья 36 ​Адоратского, 19 (843) 211‒20‒02 единая справочная нет 150 мл 248 руб.

Планета здоровья 36 ​Декабристов, 114 (843) 211‒20‒02 единая справочная нет 150 мл 206 руб.

Планета здоровья 36 ​Баумана, 27 (843) 211‒20‒02 единая справочная нет 150 мл 330 руб.

Планета здоровья 36 ​Татарстан, 72 (843) 211‒20‒02 единая справочная нет 300 мл 596 руб. Хлоргексидин

Таттехмедфарм 60 ​Ямашева проспект, 82 (843) 521‒29‒70 нет 100 мл 22 руб. Хлоргесидин;

500 мл 509 руб. Спитодерм

Таттехмедфарм 60 ​Татарстан, 3 (843) 292‒05‒23 нет 500 мл 509 руб.

Таттехмедфарм 60 ​Ямашева проспект, 49 (843) 521‒31‒09 нет 500 мл 509 руб.;

200 мл 108 руб. Хлоргесидин производство

Таттехмедфарм 60 ​Юлиуса Фучика, 34 (843) 268‒45‒61 нет нет

Таттехмедфарм 60 ​Победы проспект, 120 (843) 262‒34‒43 нет нет

Таттехмедфарм 60 ​Сибирский тракт, 29 к. 3 (843) 233‒82‒35 нет нет

Таттехмедфарм 60 ​Оренбургский тракт, 140 (843) 267‒89‒53 нет нет

Таттехмедфарм 60 ​Юлиуса Фучика, 133 (843) 262‒67‒34 нет 100 мл 22 руб. Хлоргесидин;

500 мл 509 руб. Спитодерм

Татхимфармпрепараты 4 ​Баумана, 49 (843) 292‒34‒84 нет нет

Татхимфармпрепараты 4 ​Мусина, 69 (843) 522‒20‒57 нет нет

Татхимфармпрепараты 4 ​Лукина, 10​1 этаж (843) 524‒95‒17 нет 150 мл 355 руб. Местамидин;

150 мл 360 руб. Мирамистин

Вита Центральная 10 Автор: по телефону назвали номер дома 129 Декабристов, 131 8‒800‒755‒00‒03 нет 70 мл 199 руб. Лафитель антисептик есть только в одной аптеке Вита Экспресс 49 Автор: по телефону назвали номер дома 129 Декабристов, 131 8‒800‒755‒00‒03 нет 70 мл 199 руб. Лафитель антисептик есть только в одной аптеке Аптека от склада 12 ​Татарстан, 7 (843) 259‒19‒84 нет 15 мл 117 руб.;

150 мл 388 руб. Мирасепт;

150 мл 426 руб. Местамидин

Аптека от склада 12 ​Декабристов, 85 (843) 259‒22‒15 нет, есть барьерные салфетки, чтобы вырезать маски 50 шт. 150 руб. 150 мл 377 руб. Мирасепт;

150 мл 415 руб. Местамидин

Аптека от склада 12 ​Маршала Чуйкова, 53 (843) 259‒22‒61 нет, есть барьерные салфетки, чтобы вырезать маски 50 шт. 150 руб. 150 мл 388 руб. Мирасепт;

150 мл 426 руб. Местамидин

Саулык 33 ​Бутлерова, 35/15 (843) 238‒59‒54 нет 50 мл 153 руб. Аквапроф (Аромат);

100 мл 290 руб. Аквапроф (Аромат);

100 мл 42 руб. Хлоргексидин

Саулык 33 ​Бондаренко, 26 (843) 202‒09‒57 нет 50 мл 153 руб. Аквапроф (Аромат);

100 мл 290 руб. Аквапроф (Аромат)

Саулык 33 ​Академика Парина, 6 (843) 224‒18‒12 нет 50 мл 153 руб. Аквапроф (Аромат);

100 мл 290 руб. Аквапроф (Аромат)

Алоэ-Фарм 17 ​Универсиады проспект, 16 (843) 590‒77‒76 нет 50 мл 100 руб.;

100 мл 146 руб. раствор;

100 мл 210 руб. гель

Алоэ-Фарм 17 ​Павлюхина, 101 (843) 203‒58‒09 нет 50 мл 100 руб.;

100 мл 210 руб. гель

Алоэ-Фарм 17 ​Ибрагимова проспект, 59 (843) 203‒58‒01 нет 50 мл 100 руб.;

100 мл 146 руб. раствор

Алия 6 ​Павлюхина, 110 (843) 204‒11‒57 нет 100 мл 60 руб. Асептолин спирт. раствор после обеда, возможно, будет поставка Алия 6 ​Чистопольская, 60 (843) 560‒41‒19 нет 100 мл 70 руб. Асептолин спирт. раствор

Алия 6 ​Сибирский тракт, 16 (843) 204‒20‒38 нет 100 мл 50 руб. Асептолин спирт. раствор

Сакура-Фармация 23 ​Большая Красная, 54 (843) 236‒92‒25 40 100 мл 195 руб. Аквапроф гель марлевые многоразовые маски Сакура-Фармация 23 ​Юлиуса Фучика, 99 (843) 261‒03‒64 45 100 мл 195 руб. Аквапроф гель марлевые многоразовые маски Сакура-Фармация 23 ​Достоевского, 53 (843) 238‒60‒52 48 100 мл 199 руб. Аквапроф гель марлевые многоразовые маски Сакура-Фармация 23 ​Чистопольская, 66 (843) 527‒51‒27 42 100 мл 198 руб. Аквапроф гель марлевые многоразовые маски Апрель 34 ​Карла Маркса, 59 8‒800‒200‒90‒01 нет 50 мл 188 руб. спрей для рук антисептический

Апрель 34 ​Фрунзе, 9 8‒800‒200‒90‒01 нет 50 мл 188 руб. спрей для рук антисептический

Апрель 34 ​Гагарина, 89 8‒800‒200‒90‒01 нет 50 мл 188 руб. спрей для рук антисептический

Апрель 34 ​Симонова, 15 8‒800‒200‒90‒01 нет 50 мл 188 руб. спрей для рук антисептический

Будь здоров 5 ​Чехова, 8 (843) 236‒49‒16 нет нет

Будь здоров 5 ​Юлиуса Фучика, 96 (843) 262‒30‒05 нет 100 мл 60 руб. Хлоргесидин

Будь здоров 5 ​Фатыха Амирхана, 2 (843) 520‒22‒84 нет нет

Будь здоров 5 ​Шамиля Усманова, 35 (843) 590‒74‒25 нет нет

16+ 7 ​Ямашева проспект, 54 к. 1 (843) 211‒17‒90

единый номер нет 100 мл 14,90 руб. Хлоргесидин;

150 мл 337,80 руб. Мирамистин

Экона 13 ​Вишневского, 53 (843) 259‒19‒70 нет, есть барьерные салфетки, чтобы вырезать маски 50 шт. 150 руб. 15 мл 117 руб.;

150 мл 377 руб. Мирасепт

Экона 13 ​Юлиуса Фучика, 50 (843) 253‒17‒31 нет 150 мл 377 руб. Мирасепт;

150 мл 415 руб. Местамидин

Экона 13 ​Ленинградская, 25/36 (843) 259‒23‒97 нет 150 мл 377 руб. Мирасепт;

150 мл 340 руб. Местамидин

Экона 13 ​Адоратского, 29 (843) 259‒19‒68 нет, есть барьерные салфетки, чтобы вырезать маски 50 шт. 150 руб. 150 мл 377 руб. Мирасепт;

150 мл 415 руб. Местамидин

Ева плюс 13 ​Нурсултана Назарбаева, 10 (843) 277‒04‒26 нет 100 мл 84 руб. Асептолин

Ева плюс 13 ​Дубравная, 43а (843) 570‒52‒23 нет 100 мл 84 руб. Асептолин

Ева плюс 13 ​Ямашева проспект, 21а (843) 266‒08‒78 нет 100 мл 84 руб. Асептолин;

100 мл 213 руб. Клин гель

Ева плюс 13 ​Восстания, 129 (843) 590‒14‒16 нет 100 мл 84 руб. Асептолин;

100 мл 213 руб. Клин гель

Аптека низких цен 18 ​Николая Ершова, 32 7‒927‒413‒74‒54 нет нет

Аптека низких цен 18 ​Беломорская, 45 (843) 511‒50‒65 нет нет

Аптека низких цен 18 ​Максимова, 3 8‒927‒443‒25‒50 нет 50 мл 64 руб. Хлоргесидин спрей;

40 мл 16 руб. Салициловый спирт. раствор

ФармСити К 8 ​Павлюхина, 57 (843) 537‒12‒33 нет 100 мл 228 руб.;

1 л 1626 руб. Септоксин

ФармСити К 8 ​Николая Ершова, 8 (843) 236‒84‒69 нет 60 мл 128 руб.;

750 мл 1323 руб. Лекато;

1 л 1626 руб. Септоксин

ФармСити К 8 ​Рихарда Зорге, 77 (843) 251‒29‒43 нет 100 мл 228 руб.

ФармСити К 8 ​Мира, 29а 8‒904‒712‒29‒47 нет 100 мл 228 руб.;

250 мл 498 руб.;

750 мл 1323 Лекато;

1 л 1626 руб. Септоксин

Оптима 9 ​Саид-Галеева, 6 (843) 245‒36‒22 50 50 мл 164 руб. гель Просепт

Оптима 9 ​Маршала Чуйкова, 3 (843) 203‒21‒35 50 50 мл 195 руб. гель

Оптима 9 ​Сибгата Хакима, 7 (843) 245‒66‒03 нет 100 мл 75 руб. Хлоргесидин;

50 мл 189 руб

Оптима 9 ​Хусаина Мавлютова, 29 (843) 245‒06‒46 50 100 мл 135 руб.;

50 мл 165 руб. гель

Ривьера 33 ​Адоратского, 27 (843) 525‒33‒64 нет 50 мл 175 руб.;

100 мл 220 руб. Элен;

100 мл 52 руб. Хлоргексидин:

210 мл 280 руб. спрей

Ривьера 33 ​Мамадышский тракт, 10 (843) 209‒06‒14 нет 100 мл 220 руб. Элен;

210 мл 280 руб. спрей

Ривьера 33 ​Рихарда Зорге, 42а (843) 229‒90‒69 нет 100 мл 59 руб. Хлоргексидин:

210 мл 280 руб. спрей

Ривьера 33 ​Мулланура Вахитова, 5 к2 (843) 528‒08‒73 нет 210 мл 280 руб. спрей;

150 мл 600 руб. Мирамистин

АПТЕКИ 03 10 ​Аделя Кутуя, 7 (843) 513‒33‒03 нет 50 мл 180 руб. гель;

100 мл 115 руб. раствор

АПТЕКИ 03 10 ​Академика Губкина, 17 (843) 251‒12‒03 нет 100 мл 115 руб. раствор;

50 мл 283 руб. Мирамистин

150 мл 490 руб. Мирамистин

АПТЕКИ 03 10 ​Чистопольская, 3 (843) 251‒09‒05 нет 100 мл 115 руб. раствор

Аптека Столетник 7 ​Чистопольская, 19а (843) 533‒72‒35 нет 100 мл 115 руб. раствор ожидается поставка масок Аптека Столетник 7 ​Маршала Чуйкова, 52 (843) 556‒18‒43 30 100 мл 115 руб. раствор

Аптека Столетник 7 ​Спортивная, 14 (843) 272‒53‒59 30 150 мл 160 руб. Хлоргексидин;

50 мл 170 руб. гель;

125 руб.

Аптека Столетник 7 ​Баки Урманче, 7 (843) 598‒02‒00 35 25 руб. Боярышник ожидается поставка антисептиков Бережная аптека 19 ​Аделя Кутуя, 8 (843) 253‒16‒51 нет 150 мл 426 руб. Местамидин

Бережная аптека 19 ​Сибирский тракт, 22 (843) 259‒22‒01 нет 150 мл 419 руб. Мирасепт;

100 мл 307 руб. Местамидин

150 мл 465,9 руб. Местамидин

Бережная аптека 19 ​Четаева, 35 (843) 259‒22‒53 нет 150 мл 419 руб. Мирасепт;

15 мл 117 руб.;

150 мл 465,9 руб. Местамидин

Бережная аптека 19 ​Максимова, 2а (843) 259‒22‒16 нет 150 мл 419 руб. Мирасепт

Социальные аптеки 6 ​Ямашева проспект, 67а (843) 517‒13‒20 30 100 мл 115 руб.

Социальные аптеки 6 ​Восстания, 59 (843) 564‒32‒73 30 100 мл 115 руб.

Социальные аптеки 6 ​Академика Губкина, 44 (843) 272‒14‒15 35 150 мл 250 руб. Хлоргексидин;

100 мл 115 руб.

Социальные аптеки 6 ​Джаудата Файзи, 15 (843) 209‒06‒21 нет 100 мл 140 руб.;

100 мл 150 руб.

Аптека Оптовых Цен 8 ​Маршала Чуйкова, 55 (843) 520‒13‒28 55 100 мл 210 руб. гель;

10 мл 95 руб. перекись спрей маски белые многоразовые хлопок Аптека Оптовых Цен 8 ​Академика Павлова, 10 (843) 528‒08‒68 55 100 мл 210 руб. гель маски белые многоразовые хлопок Аптека Оптовых Цен 8 ​Рахимова, 31 (843) 512‒22‒67 55 100 мл 55 руб. перекись;

100 мл 70 руб. Хлоргексидин;

100 мл 185 руб. маски белые многоразовые хлопок Фабрика здоровья 2 ​Юлиуса Фучика, 14 8‒965‒598‒03‒66 нет 150 мл 165 руб. спрей

Фабрика здоровья 2 ​Бирюзовая, 19 8‒960‒039‒87‒79 75 белая, 143 черная 100 мл 75 руб. Асептолин спирт. раствор маски белые многоразовые хлопок Шалфей 3 ​Победы проспект, 116а (843) 261‒05‒22 нет нет

Apteka.ru 4 ​Пушкина, 5/43 8‒967‒468‒91‒82 нет нет

Apteka.ru 4 ​Кулахметова, 28 8‒967‒466‒02‒42 нет 50 мл 68 руб. Муравьиный спирт;

50 мл 226 руб. Мирамистин;

150 мл 430 руб. Мирамистин;

60 мл 126 руб. гель

Аптека Эконом 3 ​Садовая, 9 (843) 245‒29‒20 60 100 мл 150 руб.;

100 мл 250 руб. многоразовые маски Аптека Эконом 3 ​Петербургская, 9 (843) 245‒14‒01 55 100 мл 195 руб.;

50 мл 190 руб.



«Берите водку, отлично обеззараживает, отвечаю»: федеральный продретейл решил не вмешиваться

Помимо аптек на наличие антисептиков мы решили проверить самые «расхожие» продуктовые сети Казани — федеральных гигантов и локальных ретейлеров. Санитайзеров не оказалось ни в одном из двух десятков проверенных нами в разных районах города «Ашанов», маркетов «Верный» и «Эдельвейсов». «Точно не было никогда у нас этого», — повторяли растерянные продавцы. «Нет, антисептиков нет у нас. Берите водку, отлично обеззараживает, отвечаю», — пошутил вдогонку молодой и задорный кассир одного из магазинов в Приволжском районе, немало удивившись вопросу: мол, «с этим точно не по адресу».

Зато небольшие запасы корреспондент «Реального времени» обнаружил в «Магнитах» по всему городу: от магазинов на Фучика до Авиастроя. На крохотных кассовых стойках практически каждого магазина среди груды акционных товаров можно разглядеть по паре штук антисептиков. Причем это «свежак» татарстанского производителя, только что сошедший с конвейера (даты изготовления — начиная с конца марта): по 146 рублей за штуку здесь продают санитайзеры марки AQUAPROF, а это бренд казанского завода «Аромат», принадлежащего «Нэфису».

Есть один нюанс: продавцы «Магнитов» в большинстве точек сами не знают, что в продаже появились антисептики. Несколько раз нас разворачивали, говоря о том, что таких позиций в магазине нет, обнаружить скромную выкладку удалось лишь по счастливой случайности, но во многих магазинах сети прозрачные бутылочки с гелем по 100 мл размещены на кассах.

Гораздо активнее вводят новые товары, как выяснилось, местные сети. Самый дешевый гелевый антисептик для рук в Казани мы обнаружили в мини-маркетах сети «Августина» — 109 рублей за 70-миллилитровый флакон знакомого геля CleanHome с приятной отдушкой, в удобной упаковке, с нормальным составом и, что самое главное, полной маркировкой от питерского «Химроса».

В торговых залах (обычно в районе касс) «Бахетле» появились сравнительно большие выкладки санитайзеров разных мастей. Фото Ольги Голыжбиной

Кто за последнюю неделю основательно подготовился к войне с грязными руками казанцев, так это руководство «Бахетле». Еще в начале апреля в магазины сети периодически завозили небольшие партии антисептиков, но их сметали в считанные часы. По всей видимости, управленцы учли уроки и решили хорошо вооружиться: в торговых залах (обычно в районе касс) «Бахетле» появились сравнительно большие выкладки санитайзеров разных мастей, причем сразу по 20—30 штук каждой из всех трех представленных марок.

Здесь продают те же санитайзеры AQUAPROF от «Нэфиса», но уже за 199 рублей, антибактериальные гели Clean Hands от производителя ООО «Торса» из Высокогорского района за ту же цену и более дешевый, но практически идентичный по составу гель в банках по 90 мл от столичного ООО «Русская косметика» за 149 рублей.

По всему городу в «Клумбе» можно найти жидкие антисептики в прозрачных пластмассовых баночках по 100 мл производства казанского ООО «Грас». Фото Ольги Голыжбиной

Цветочные салоны, помимо роз и орхидей, закупились «дешевыми» антисептиками у микропредприятия

Гораздо быстрее коллег на изменяющийся спрос отреагировали цветочные салоны Казани, по крайней мере, те из них, кто не ушел работать на доставку. На дверях почти всех 14 точек оптово-розничной базы «Клумба» с начала апреля висят объявления: «В продаже имеются медицинские маски и антисептики для рук». Периодически карандашом от руки зачеркиваются то санитайзеры, то маски, но каждый раз запасы цветочников пополняются.

По всему городу в «Клумбе» можно найти жидкие антисептики в прозрачных пластмассовых баночках по 100 мл производства казанского ООО «Грас». Микропредприятие некоего предпринимателя Андрея Сорожкина, по информации базы «СПАРК-Интерфакс», работает с конца 2019-го и специализируется на производстве парфюмерии. Сами антисептики представляют собой 60-процентный раствор изопропилового спирта (более дешевый заменитель этанола) с очень резким запахом, судя по информации на этикетке, с добавлением загадочных «ухаживающих за кожей компонентов» и гелеобразующих элементов.

Правда, по консистенции это просто спирт, удобным и экономичным в использовании в городе это средство назвать сложно, на одну обработку рук после выхода из магазина уходит вся баночка — в этом лично убедился и корреспондент «Реального времени», потратившись на пробу нового местного продукта. К слову, на упаковке этих санитайзеров нам так и не удалось обнаружить ни даты производства, ни срока годности. Цена в «Клумбе» — 200 рублей за штуку.

Здесь же продают и медицинские маски — многоразовые из цветного трикотажа, причем довольно качественно пошитые, и симпатичные, с отделением для одноразовых вкладок-фильтров. Их сеть закупила у ижевского предпринимателя, заботливо упаковавшего свой продукт в крафтовую бумагу. Цена вопроса — 80 рублей. Милая женщина за кассой в магазине на Сибирском тракте проинструктировала: стирать каждый день хозяйственным мылом и проглаживать утюгом — обязательно! Иначе вещь бесполезная.

Здесь же продают и медицинские маски — многоразовые из цветного трикотажа, причем довольно качественно пошитые. Фото Ольги Голыжбиной

Самая крупная, по данным аналитической службы «Реального времени», цветочная сеть Казани «Букет столицы» тоже встретила апрель в полной боевой готовности — затарившись санитайзерами. Причем, что любопытно, это та же самая «бюджетная» продукция ООО «Грас» микропредпринимателя Сорожкина, по той же цене — 200 рублей за стомиллилитровую баночку. По словам консультантов цветочного сетевика, таких антисептиков в каждую точку ежедневно приходит по 10 штук. Разбирают сразу, несмотря на цену и высокий расход средства.

«Вы с Луны свалились? Месяц уже нет»: Дербышки остались без масок, а с санитайзерами «подмогла» Муслима Латыпова

Как мы уже говорили, в целом ситуация по городу довольно ровная — при возможности беспрепятственно передвигаться хотя бы в черте своего района вполне реально найти «карманные» антисептики, одноразовые и тканевые маски по адекватным, почти «докоронавирусным» ценам. Конечно, если знать, где искать. Но и тут не без исключений. Таким белым пятном на карте Казани стали Дербышки. Мало того, что эта часть города всегда живет в определенной изоляции от большинства городских благ и развлечений, сейчас здесь не найти и «хитов народного потребления».

Можно сказать, что при действующем «режиме самоизоляции», не позволяющем населению отходить от дома дальше чем на 100—200 метров, большая часть жителей Дербышек осталась без антисептиков и тем более медицинских масок (либо с масками, в хорошей физической форме и штрафом за прогулки по улицам). По данным открытых карт, в микрорайоне всего 14 функционирующих аптек — с «контрольной закупкой» мы побывали в каждой из них, и только в одной нашли заветные маски. Если ближе к центру города в большинстве случаев фармацевты пытались оправдаться, говоря нам об ожидании поставок «на днях», то в Дербышках откровенно хихикали и удивлялись: «Вы что там, с Луны свалились? Уж месяц как нет».

Объявление на дверях «Аптеки низких цен» на улице Мира в Дербышках. Фото Ольги Голыжбиной

«Бинты берите, шейте сами! Мы и сами-то шьем, вот, резинки пришили, и хоть так… Сами, такие красивые, ходим на работу. Масок не было и не будет, не ждите, шейте», — с такими словами нас встречали в «Планете здоровья» на Советской. Гелевых (или хоть каких-нибудь) санитайзеров здесь, конечно, тоже не нашлось, предложили копеечный «Хлоргексидин» — средство, конечно, проверенное временем, но совсем неудобное в городе. Примерно так же нас встретили в аптеке «Низкие цены» (ООО «Розмарин», не путать с «Аптекой низких цен» ИП Василькиной), только вместо «Хлоргексидина» предложили салициловый спирт в стекле по 40 мл.

В государственных аптеках «Таттехмедфарм» о масках тоже давно не слышали, а вот антисептики продают. Но только хирургические, в литрах, от 500 рублей: «Ждем каждый день, но уже месяц, так что не ходите зря». В некоторых аптеках нам предлагали «спреи с антибактериальным эффектом». Но, по правде говоря, они предназначены для быта: обработки мебели, например, а никак не для кожи. Да и цены кусаются — от 300 рублей.

История повторилась в сетях «Ривьера», «Вита», «Сакура», «Апрель» и «Бережной аптеке». Надо сказать, в части из них (маленькой части) прилежно старались расставлять людей в очередях с дистанцией хотя бы в 1,5 метра — выходило не очень, очереди растягивались вдоль узких улиц, а «просто спросить» уже не пускали. Но жители Дербышек, по всей видимости, с дефицитом живут уже много недель — раз в пять-шесть минут по цепочке в конец очереди передается: «Масок нет». «Да мы, вообще-то, знаем», — слышится возмущенный шепот где-то в серединке «змейки».

А вот ИП Василькина в «Аптеке низких цен» на улице Мира переживает о голосовых связках своих сотрудников, повесив объявление прямо на входе: «Масок нет, когда будут — не знаю». Здесь, собственно, странно пусто: ни очередей, ни покупателей. «На складах ничего нет, поставщики руками разводят, что же поделать», — сетуют фармацевты.

Жаль только, что протяженность Дербышек — порядка трех километров, не трудно посчитать, какая часть жителей микрорайона может добраться сюда, не рискуя получить штраф. Фото Максима Платонова

Теперь о хорошем: спустя полтора часа прогулок по Дербышкам, обойдя 13 из 14 аптек, мы нашли единственную в округе, в которой в продаже есть маски: «Фармленд» на Парковой, 6. Здесь, как и во всей казанской части сети, стандартные одноразовые маски продают по 35 рублей за штуку, притом поштучно или в пачках по 50 единиц. По словам фармацевта «Фармленда», запас здесь есть хороший, в несколько сотен штук. Жаль только, что протяженность Дербышек — порядка трех километров, не трудно посчитать, какая часть жителей микрорайона может добраться сюда, не рискуя получить штраф.

Говоря о санитайзерах, опять же единственным местом в Дербышках, где корреспондент «Реального времени» нашел удобные в дороге и компактные гелевые антисептики в приличном объеме, к большому удивлению, стали не аптеки, а супермаркет «Бахетле» на Мира. Ассортимент тот же, что и в других точках сети Муслимы Латыповой — 90 мл питерского геля за 149 рублей и два геля по 100 мл татарстанских производителей — за 199.

Единственное отличие в том, что в самом магазине их придется поискать — местные мерчандайзеры хорошенько спрятали их внутри кассовых стоек, без помощи продавца вряд ли удастся найти. Зато, как только мы их все же обнаружили, дефицитным товаром заинтересовалось пол-очереди.

В приблизительно таком же положении находится и другой отдаленный от центра казанский микрорайон «Салават купере» (в составе Кировского района) вместе с прилегающим к нему ЖК «Радужный» уже Зеленодольского района республики. В округе всего четыре аптеки, в три из которых («Аптека века+», «Саулык», «Аптека эконом») ни масок, ни антисептиков не завозят уже много недель.